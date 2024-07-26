https://sarabic.ae/20240726/ترامب-يضع-شرطا-قبل-إجراء-أي-مناظرة-مع-هاريس-1091139489.html
ترامب يضع شرطا قبل إجراء أي مناظرة مع هاريس
ترامب يضع شرطا قبل إجراء أي مناظرة مع هاريس
سبوتنيك عربي
حدد المرشح الأمريكي الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، شرطا للقبول بإجراء مناظرة مع منافسته الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T09:07+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن الحملة الانتخابية لترامب، أنه يرفض في الوقت الراهن تحديد أي جدول زمني لمناظرة منافسته الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس.وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان: "لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديمقراطيون رسميا مرشحهم".وأضاف: "سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس لأن الديمقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم".وتابع: "نظراً للفوضى السياسية المستمرة الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، فإن الالتزام بموعد للمناظرة هو أمر غير مناسب".وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أعلن، في 21 يوليو/ تموز الجاري، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20240724/ترامب-كامالا-هاريس-أسوأ-من-تولى-منصب-نائب-الرئيس-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1091107925.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب يضع شرطا قبل إجراء أي مناظرة مع هاريس
حدد المرشح الأمريكي الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، شرطا للقبول بإجراء مناظرة مع منافسته الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس.
ونقلت
وسائل إعلام أمريكية، عن الحملة الانتخابية لترامب، أنه يرفض في الوقت الراهن تحديد أي جدول زمني لمناظرة منافسته الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس.
وأوضحت حملة ترامب أن ذلك بسبب أنها لم تحصل رسميا بعد على ترشيح الحزب الديمقراطي.
وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان: "لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديمقراطيون رسميا مرشحهم".
وأضاف: "سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس
لأن الديمقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم".
وتابع: "نظراً للفوضى السياسية المستمرة الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، فإن الالتزام بموعد للمناظرة هو أمر غير مناسب".
وأشار إلى أن "هناك شعور قوي لدى العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي بأن كامالا هاريس لا يمكنها هزيمة الرئيس ترامب، وما زالوا ينتظرون شخصا أفضل".
وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد أعلن، في 21 يوليو/ تموز الجاري، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة
عن الحزب الديمقراطي.