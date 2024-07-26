https://sarabic.ae/20240726/قيس-سعيد-يستنكر-الارتماء-في-أحضان-الصهيونية-والانخراط-في-المحافل-الماسونية-داخل-تونس-1091140823.html

قيس سعيد يستنكر "الارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية" داخل تونس

قيس سعيد يستنكر "الارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية" داخل تونس

سبوتنيك عربي

استنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، ما وصفة بالارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية داخل تونس. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T09:58+0000

2024-07-26T09:58+0000

2024-07-26T09:58+0000

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

الأخبار

قيس سعيد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg

ونقل موقع "موزاييك" عن سعيد كلمة ألقاها في خطاب بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية، أمس الخميس، تطرق خلالها إلى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب "إرث ثقيل وحجم خراب كبير"، متحدثا في هذا الإطار عن ''خيانات وارتماء في أحضان الصهيونية وانخراط في المحافل الماسونية في تونس".وتابع الرئيس التونسي: "نحمد الله تعالى أنه لم تسل قطرة دم واحدة كما دبر لذلك من كان يمنّي نفسه بتفجير الدولة من الداخل باستثناء ضحايا العمليات الإرهابية التي تصدت لها قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بالحديد والنار وأحبطت عشرات المخططات التي كانوا يعملون على تنفيذها".وأشاد سعيد بـ"تفكيك الشبكات التي نشأت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها وما يحصل من قطع متعمد للماء والكهرباء ومن رفض لتقديم أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة".واستهجن الرئيس التونسي عدم قيام "من أقسم على خدمة الوطن وتعهد بحمل الأمانة بمسؤولياته بل بالحد الأدنى المطلوب"، مشيرا إلى أنه تدخل بنفسه لطلب من مسؤول جهوي بأن يقوم برفع الفضلات أو بفتح مكتب بريد أو غيرها من المسائل التي كان على المسؤول الذي ارتمى في أحضان اللوبيات أن يتولاها بنفسه.وتابع: "الأدهى والأمر أن عدد من المسؤولين في الجهات وحتى على المستوى الوطني لم يكلفوا أنفسهم بالتنقل إلى عدد من العمادات ولو حتى مرة واحدة بل إن أحدهم كان يجهل حتى وجود العمادة التي زرتها في إحدى المناسبات".واختتم الرئيس التونسي خطابه قائلا: ''ما نعيشه اليوم وضع غير مسبوق بين نظام سياسي جديد ومنظومة لم يقع تفكيكها بالكامل، وليعلم الجميع أن المرحلة القادمة لن تتم إدارتها بشرعية أسقطها الشعب، إنها جمهورية جديدة نبنيها ولا مكان فيها للصوص ولا للخونة ولا للعملاء، الشعب التونسي يريد تقرير مصيره بنفسه فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها".وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الثلاثاء الماضي، ''مركز عمليات إجراميا'' بالوقوف وراء انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في عدد من الولايات.جاء ذلك خلال معاينته عددا من السدود، الثلاثاء، للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه في ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية، وفقا لإعلام محلي.

https://sarabic.ae/20240724/الشرطة-التونسية-تلقي-القبض-على-متهمين-بمحاولة-اغتيال-مستشار-الدبيبة-1091106993.html

https://sarabic.ae/20240722/تونس-ترسل-سفينة-محملة-بالمساعدات-الطبية-والغذائية-إلى-قطاع-غزة-صور-1091016082.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, قيس سعيد