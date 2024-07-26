قيس سعيد يستنكر "الارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية" داخل تونس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240726/قيس-سعيد-يستنكر-الارتماء-في-أحضان-الصهيونية-والانخراط-في-المحافل-الماسونية-داخل-تونس-1091140823.html
قيس سعيد يستنكر "الارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية" داخل تونس
قيس سعيد يستنكر "الارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية" داخل تونس
سبوتنيك عربي
استنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، ما وصفة بالارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية داخل تونس. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T09:58+0000
2024-07-26T09:58+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
قيس سعيد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg
ونقل موقع "موزاييك" عن سعيد كلمة ألقاها في خطاب بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية، أمس الخميس، تطرق خلالها إلى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب "إرث ثقيل وحجم خراب كبير"، متحدثا في هذا الإطار عن ''خيانات وارتماء في أحضان الصهيونية وانخراط في المحافل الماسونية في تونس".وتابع الرئيس التونسي: "نحمد الله تعالى أنه لم تسل قطرة دم واحدة كما دبر لذلك من كان يمنّي نفسه بتفجير الدولة من الداخل باستثناء ضحايا العمليات الإرهابية التي تصدت لها قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بالحديد والنار وأحبطت عشرات المخططات التي كانوا يعملون على تنفيذها".وأشاد سعيد بـ"تفكيك الشبكات التي نشأت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها وما يحصل من قطع متعمد للماء والكهرباء ومن رفض لتقديم أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة".واستهجن الرئيس التونسي عدم قيام "من أقسم على خدمة الوطن وتعهد بحمل الأمانة بمسؤولياته بل بالحد الأدنى المطلوب"، مشيرا إلى أنه تدخل بنفسه لطلب من مسؤول جهوي بأن يقوم برفع الفضلات أو بفتح مكتب بريد أو غيرها من المسائل التي كان على المسؤول الذي ارتمى في أحضان اللوبيات أن يتولاها بنفسه.وتابع: "الأدهى والأمر أن عدد من المسؤولين في الجهات وحتى على المستوى الوطني لم يكلفوا أنفسهم بالتنقل إلى عدد من العمادات ولو حتى مرة واحدة بل إن أحدهم كان يجهل حتى وجود العمادة التي زرتها في إحدى المناسبات".واختتم الرئيس التونسي خطابه قائلا: ''ما نعيشه اليوم وضع غير مسبوق بين نظام سياسي جديد ومنظومة لم يقع تفكيكها بالكامل، وليعلم الجميع أن المرحلة القادمة لن تتم إدارتها بشرعية أسقطها الشعب، إنها جمهورية جديدة نبنيها ولا مكان فيها للصوص ولا للخونة ولا للعملاء، الشعب التونسي يريد تقرير مصيره بنفسه فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها".وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الثلاثاء الماضي، ''مركز عمليات إجراميا'' بالوقوف وراء انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في عدد من الولايات.جاء ذلك خلال معاينته عددا من السدود، الثلاثاء، للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه في ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية، وفقا لإعلام محلي.
https://sarabic.ae/20240724/الشرطة-التونسية-تلقي-القبض-على-متهمين-بمحاولة-اغتيال-مستشار-الدبيبة-1091106993.html
https://sarabic.ae/20240722/تونس-ترسل-سفينة-محملة-بالمساعدات-الطبية-والغذائية-إلى-قطاع-غزة-صور-1091016082.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, قيس سعيد
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, قيس سعيد

قيس سعيد يستنكر "الارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية" داخل تونس

09:58 GMT 26.07.2024
© AP Photo / Johanna Geronالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
استنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، ما وصفة بالارتماء في أحضان الصهيونية والانخراط في المحافل الماسونية داخل تونس.
ونقل موقع "موزاييك" عن سعيد كلمة ألقاها في خطاب بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية، أمس الخميس، تطرق خلالها إلى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب "إرث ثقيل وحجم خراب كبير"، متحدثا في هذا الإطار عن ''خيانات وارتماء في أحضان الصهيونية وانخراط في المحافل الماسونية في تونس".
وتابع الرئيس التونسي: "نحمد الله تعالى أنه لم تسل قطرة دم واحدة كما دبر لذلك من كان يمنّي نفسه بتفجير الدولة من الداخل باستثناء ضحايا العمليات الإرهابية التي تصدت لها قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بالحديد والنار وأحبطت عشرات المخططات التي كانوا يعملون على تنفيذها".
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
الشرطة التونسية تلقي القبض على متهمين بمحاولة اغتيال مستشار الدبيبة
24 يوليو, 20:54 GMT
وأشاد سعيد بـ"تفكيك الشبكات التي نشأت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها وما يحصل من قطع متعمد للماء والكهرباء ومن رفض لتقديم أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة".
واستهجن الرئيس التونسي عدم قيام "من أقسم على خدمة الوطن وتعهد بحمل الأمانة بمسؤولياته بل بالحد الأدنى المطلوب"، مشيرا إلى أنه تدخل بنفسه لطلب من مسؤول جهوي بأن يقوم برفع الفضلات أو بفتح مكتب بريد أو غيرها من المسائل التي كان على المسؤول الذي ارتمى في أحضان اللوبيات أن يتولاها بنفسه.
وتابع: "الأدهى والأمر أن عدد من المسؤولين في الجهات وحتى على المستوى الوطني لم يكلفوا أنفسهم بالتنقل إلى عدد من العمادات ولو حتى مرة واحدة بل إن أحدهم كان يجهل حتى وجود العمادة التي زرتها في إحدى المناسبات".
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
تونس ترسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة... صور
22 يوليو, 12:38 GMT
واختتم الرئيس التونسي خطابه قائلا: ''ما نعيشه اليوم وضع غير مسبوق بين نظام سياسي جديد ومنظومة لم يقع تفكيكها بالكامل، وليعلم الجميع أن المرحلة القادمة لن تتم إدارتها بشرعية أسقطها الشعب، إنها جمهورية جديدة نبنيها ولا مكان فيها للصوص ولا للخونة ولا للعملاء، الشعب التونسي يريد تقرير مصيره بنفسه فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها".
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الثلاثاء الماضي، ''مركز عمليات إجراميا'' بالوقوف وراء انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في عدد من الولايات.
جاء ذلك خلال معاينته عددا من السدود، الثلاثاء، للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه في ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية، وفقا لإعلام محلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة08:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала