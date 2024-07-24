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الشرطة التونسية تلقي القبض على متهمين بمحاولة اغتيال مستشار الدبيبة
الشرطة التونسية تلقي القبض على متهمين بمحاولة اغتيال مستشار الدبيبة
سبوتنيك عربي
تمكن عناصر الأمن التونسي من إلقاء القبض على متهمين بمحاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T20:54+0000
2024-07-24T20:54+0000
العالم العربي
عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم
تونس
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه تمكن السلطات الأمنية التونسية، من القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال، عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.ولفتت الداخلية الليبية، في بيانها، أنها كانت قد باشرت من خلال أجهزتها المختصة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول واقعة محاولة اغتيال مليقطة، عن طريق سيارة مفخخة بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الماضي، بالقرب من الطريق الدائري الثالث بطرابلس.وكشفت التحقيقات الأمنية الليبية عن تحديد هوية 4 أشخاص متهمين في الواقعة تمكنوا من الفرار إلى تونس، مشيرة إلى أن الجهود الأمنية التي بُذلت من قبل الوزارة تمت بالتنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وتم القبض على المتهمين في تونس، والاتفاق على تسليمهم إلى السلطات الليبية.وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إنه "لن تكون هناك انتخابات في ليبيا، وأنها ليست بصدد إجراء الانتخابات"، مؤكدا أنه ليس ضد الانتخابات وإنما "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات في الوقت الحالي".وشدد التكبالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "ما يريده الغرب هو ما يراه مناسبا له"، مؤكدًا أن "إقامة الانتخابات صعبة جدا لعدة أمور، أبرزها أن الشعب الليبي ليس مهيأ لإجراء الانتخابات، لأن الشعب الليبي يعيش العدم كل يوم".وأضاف: "يعجز المواطن الليبي على توفير قوت يومه، ناهيك عن حالة عدم التجانس بين أفراد الشعب الليبي، بسبب المليشيات والجهويات والقبلية والعشائر في كل مكان".وأردف معتبرًا أن "هناك أولويات يجب أن تتم قبل الانتخابات، ولا يمكن لشعب لم يخض فترة من الديمقراطية منذ عصور كبيرة أن يتم إجباره على إجراء الانتخابات، وهذا ليس حلا"، وشدد التكبالي على "ضرورة أن يتعلم الشعب الليبي مدى أهمية الديمقراطية الحقيقية"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240629/خبراء-يحذرون-من-تداعيات-أزمة-معبر-رأس-جدير-بين-تونس-وليبيا-1090307443.html
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العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

الشرطة التونسية تلقي القبض على متهمين بمحاولة اغتيال مستشار الدبيبة

20:54 GMT 24.07.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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تمكن عناصر الأمن التونسي من إلقاء القبض على متهمين بمحاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه تمكن السلطات الأمنية التونسية، من القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال، عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
ولفتت الداخلية الليبية، في بيانها، أنها كانت قد باشرت من خلال أجهزتها المختصة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول واقعة محاولة اغتيال مليقطة، عن طريق سيارة مفخخة بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الماضي، بالقرب من الطريق الدائري الثالث بطرابلس.
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وكشفت التحقيقات الأمنية الليبية عن تحديد هوية 4 أشخاص متهمين في الواقعة تمكنوا من الفرار إلى تونس، مشيرة إلى أن الجهود الأمنية التي بُذلت من قبل الوزارة تمت بالتنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وتم القبض على المتهمين في تونس، والاتفاق على تسليمهم إلى السلطات الليبية.
وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إنه "لن تكون هناك انتخابات في ليبيا، وأنها ليست بصدد إجراء الانتخابات"، مؤكدا أنه ليس ضد الانتخابات وإنما "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات في الوقت الحالي".
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وشدد التكبالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "ما يريده الغرب هو ما يراه مناسبا له"، مؤكدًا أن "إقامة الانتخابات صعبة جدا لعدة أمور، أبرزها أن الشعب الليبي ليس مهيأ لإجراء الانتخابات، لأن الشعب الليبي يعيش العدم كل يوم".
وأضاف: "يعجز المواطن الليبي على توفير قوت يومه، ناهيك عن حالة عدم التجانس بين أفراد الشعب الليبي، بسبب المليشيات والجهويات والقبلية والعشائر في كل مكان".
وأردف معتبرًا أن "هناك أولويات يجب أن تتم قبل الانتخابات، ولا يمكن لشعب لم يخض فترة من الديمقراطية منذ عصور كبيرة أن يتم إجباره على إجراء الانتخابات، وهذا ليس حلا"، وشدد التكبالي على "ضرورة أن يتعلم الشعب الليبي مدى أهمية الديمقراطية الحقيقية"، بحسب قوله.
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