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وفاة القيادي في "حماس" مصطفى أبو عره إثر تدهور حالته داخل سجن إسرائيلي
وفاة القيادي في "حماس" مصطفى أبو عره إثر تدهور حالته داخل سجن إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، وفاة القيادي بحركة "حماس" الفلسطينية في الضفة الغربية، مصطفى محمد أبو عره، إثر تدهور حالته داخل سجن... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T08:53+0000
2024-07-26T08:53+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الهيئة أوضحت أن وفاة أبو عره (63 عاماً) حدثت جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي نُقل على إثره من سجن "ريمون" الإسرائيلي إلى مستشفى.وأضافت الهيئة في بيانها: "قبل اعتقال أبو عره كان يعاني من مشاكل صحية صعبة، تطلبت متابعة صحية حثيثة، إلا أنه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة".واتهمت الهيئة السلطات الإسرائيلية بتعريض أبو عره منذ اعتقاله، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لعملية قتل بطيء نُفذت بحقه وحرمانه من العلاج، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من جانب إسرائيل.وأعلنت حركة "حماس"، يوم الثلاثاء الماضي، "اغتيال قائد كتائب الفسام في طولكرم، أشرف نافع، واثنين من كتائب شهداء الأقصى على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافّة".ودعت الحركة، "جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى مواصلة الانتفاض واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".ومنذ الساعة العاشرة من مساء الاثنين الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها، ودفع بنحو 25 آلية عسكرية، منها جرافات من النوع الثقيل، وسط تحليق مكثف للمسيّرات.يأتي ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده "ستقوم بتحطيم الكتائب في جنين وطولكرم وطوباس وأماكن أخرى".وقال غالانت، خلال اجتماعه مع قائد منطقة الضفة الغربية، آفي بيلوت، إن "مهمته ضمان سلامة سكان المستوطنات والقضاء على الإرهاب في المخيمات"، مشيرا إلى أنه "أصدر أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة في الضفة الغربية".
https://sarabic.ae/20240726/إعلام-إسرائيل-تمارس-ضغوطا-سرية-على-الولايات-المتحدة-لتسريع-عمليات-تسليم-الأسلحة-1091136299.html
https://sarabic.ae/20240723/قناة-إسرائيلية-علينا-السيطرة-الكاملة-على-غزة-وإلا-ستتعزز-حماس-في-القطاع-1091066633.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس

وفاة القيادي في "حماس" مصطفى أبو عره إثر تدهور حالته داخل سجن إسرائيلي

08:53 GMT 26.07.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedفلسطينيون من الضفة الغربية وهم في طريقهم للعبور إلى مجمع المسجد الأقصى في القدس، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، عند حاجز قلنديا، 5 أبريل. 2024.
فلسطينيون من الضفة الغربية وهم في طريقهم للعبور إلى مجمع المسجد الأقصى في القدس، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، عند حاجز قلنديا، 5 أبريل. 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، وفاة القيادي بحركة "حماس" الفلسطينية في الضفة الغربية، مصطفى محمد أبو عره، إثر تدهور حالته داخل سجن إسرائيلي ونقله إلى المستشفى.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الهيئة أوضحت أن وفاة أبو عره (63 عاماً) حدثت جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي نُقل على إثره من سجن "ريمون" الإسرائيلي إلى مستشفى.
وأضافت الهيئة في بيانها: "قبل اعتقال أبو عره كان يعاني من مشاكل صحية صعبة، تطلبت متابعة صحية حثيثة، إلا أنه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة".
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واتهمت الهيئة السلطات الإسرائيلية بتعريض أبو عره منذ اعتقاله، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لعملية قتل بطيء نُفذت بحقه وحرمانه من العلاج، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من جانب إسرائيل.
وأعلنت حركة "حماس"، يوم الثلاثاء الماضي، "اغتيال قائد كتائب الفسام في طولكرم، أشرف نافع، واثنين من كتائب شهداء الأقصى على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافّة".
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ودعت الحركة، "جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى مواصلة الانتفاض واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
ومنذ الساعة العاشرة من مساء الاثنين الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها، ودفع بنحو 25 آلية عسكرية، منها جرافات من النوع الثقيل، وسط تحليق مكثف للمسيّرات.
يأتي ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده "ستقوم بتحطيم الكتائب في جنين وطولكرم وطوباس وأماكن أخرى".
وقال غالانت، خلال اجتماعه مع قائد منطقة الضفة الغربية، آفي بيلوت، إن "مهمته ضمان سلامة سكان المستوطنات والقضاء على الإرهاب في المخيمات"، مشيرا إلى أنه "أصدر أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة في الضفة الغربية".
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