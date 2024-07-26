https://sarabic.ae/20240726/إعلام-إسرائيل-تمارس-ضغوطا-سرية-على-الولايات-المتحدة-لتسريع-عمليات-تسليم-الأسلحة-1091136299.html
إعلام: إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع عمليات تسليم الأسلحة
إعلام: إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع عمليات تسليم الأسلحة
سبوتنيك عربي
أفادت مجلة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع إمدادات الأسلحة، وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T06:14+0000
2024-07-26T06:14+0000
2024-07-26T06:14+0000
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العالم
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وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن "إسرائيل تزيد من ضغوطها على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمشرعين في الكابيتول هيل للموافقة على إمدادات الأسلحة التي تحتاجها".وبحسب مصدر للمجلة، فإن ممثلين عن الوفد الإسرائيلي سلموا لأعضاء الكونغرس قائمة بالأسلحة التي تريد إسرائيل الحصول عليها في المستقبل القريب.وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل تسعى بهذه الطريقة إلى زيادة احتياطياتها قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر في الولايات المتحدة، مضيفة أن السبب الآخر لزيادة مخزون الأسلحة هو احتمال حدوث مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.ويقوم رئيس وزراء إسرائيل في الوقت الحالي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اعتبر 55 في المئة من الإسرائيليين أنها لن تغير الوضع في بلادهم، حسب استطلاع رأي لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240726/بايدن-يؤكد-لنتنياهو-على-الحاجة-لسد-الفجوات-المتبقية-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--1091135159.html
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العالم
إعلام: إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع عمليات تسليم الأسلحة
أفادت مجلة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع إمدادات الأسلحة، وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن "إسرائيل تزيد من ضغوطها على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمشرعين في الكابيتول هيل للموافقة على إمدادات الأسلحة التي تحتاجها".
وبحسب مصدر للمجلة، فإن ممثلين عن الوفد الإسرائيلي سلموا لأعضاء الكونغرس قائمة بالأسلحة التي تريد إسرائيل الحصول عليها في المستقبل القريب.
وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل تسعى بهذه الطريقة إلى زيادة احتياطياتها قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر في الولايات المتحدة، مضيفة أن السبب الآخر لزيادة مخزون الأسلحة هو احتمال حدوث مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.
ويقوم رئيس وزراء إسرائيل
في الوقت الحالي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اعتبر 55 في المئة من الإسرائيليين أنها لن تغير الوضع في بلادهم، حسب استطلاع رأي لوسائل إعلام إسرائيلية.