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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240726/إعلام-إسرائيل-تمارس-ضغوطا-سرية-على-الولايات-المتحدة-لتسريع-عمليات-تسليم-الأسلحة-1091136299.html
إعلام: إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع عمليات تسليم الأسلحة
إعلام: إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع عمليات تسليم الأسلحة
سبوتنيك عربي
أفادت مجلة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع إمدادات الأسلحة، وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T06:14+0000
2024-07-26T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن "إسرائيل تزيد من ضغوطها على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمشرعين في الكابيتول هيل للموافقة على إمدادات الأسلحة التي تحتاجها".وبحسب مصدر للمجلة، فإن ممثلين عن الوفد الإسرائيلي سلموا لأعضاء الكونغرس قائمة بالأسلحة التي تريد إسرائيل الحصول عليها في المستقبل القريب.وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل تسعى بهذه الطريقة إلى زيادة احتياطياتها قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر في الولايات المتحدة، مضيفة أن السبب الآخر لزيادة مخزون الأسلحة هو احتمال حدوث مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.ويقوم رئيس وزراء إسرائيل في الوقت الحالي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اعتبر 55 في المئة من الإسرائيليين أنها لن تغير الوضع في بلادهم، حسب استطلاع رأي لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240726/بايدن-يؤكد-لنتنياهو-على-الحاجة-لسد-الفجوات-المتبقية-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--1091135159.html
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إعلام: إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع عمليات تسليم الأسلحة

06:14 GMT 26.07.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصفق وهو يشيد بالجنود الإسرائيليين أثناء خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس في مبنى الكابيتول الأمريكي في 24 يوليو، 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصفق وهو يشيد بالجنود الإسرائيليين أثناء خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس في مبنى الكابيتول الأمريكي في 24 يوليو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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أفادت مجلة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع إمدادات الأسلحة، وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن "إسرائيل تزيد من ضغوطها على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمشرعين في الكابيتول هيل للموافقة على إمدادات الأسلحة التي تحتاجها".
وبحسب مصدر للمجلة، فإن ممثلين عن الوفد الإسرائيلي سلموا لأعضاء الكونغرس قائمة بالأسلحة التي تريد إسرائيل الحصول عليها في المستقبل القريب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
بايدن يؤكد لنتنياهو ضرورة سد الفجوات المتبقية في اتفاق وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة
02:48 GMT
وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل تسعى بهذه الطريقة إلى زيادة احتياطياتها قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر في الولايات المتحدة، مضيفة أن السبب الآخر لزيادة مخزون الأسلحة هو احتمال حدوث مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.
ويقوم رئيس وزراء إسرائيل في الوقت الحالي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اعتبر 55 في المئة من الإسرائيليين أنها لن تغير الوضع في بلادهم، حسب استطلاع رأي لوسائل إعلام إسرائيلية.
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