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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة لوزوفاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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إعلام: العثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة عسكرية للدعم السريع في السودان
إعلام: العثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة عسكرية للدعم السريع في السودان
سبوتنيك عربي
زعمت تقارير بريطانية أنه تم العثور على صور لجوازات سفر إماراتية في حطام مركبة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في السودان. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T12:20+0000
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وذكرت صحيفة "الغارديان"، يوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه تم انتشال جوازات السفر من بين حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في فبراير/ شباط الماضي.وأضافت أن أم درمان كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكن الجيش السوداني استعادها مؤخرا.وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.كما أشارت الصحيفة إلى أن سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، قد أصدر بيانا، أكد فيه أن 5 من جوازات السفر الـ 6 تخص وفدا من منظمة إنسانية مقرها الإمارات تسمى المنظمة الخيرية الدولية زار السودان في مايو/ أيار 2022.يذكر أن الإمارات كانت قد نفت مرارا تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، في وقت سابق، إنها "تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع"، داعية إلى احترام سيادة البلاد.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240719/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-البرهان-العلاقات-الثنائية-وسبل-دعم-السودان-للخروج-من-أزمته-1090936231.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

إعلام: العثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة عسكرية للدعم السريع في السودان

12:20 GMT 27.07.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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زعمت تقارير بريطانية أنه تم العثور على صور لجوازات سفر إماراتية في حطام مركبة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في السودان.
وذكرت صحيفة "الغارديان"، يوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه تم انتشال جوازات السفر من بين حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في فبراير/ شباط الماضي.
وأضافت أن أم درمان كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكن الجيش السوداني استعادها مؤخرا.
وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.
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كما أشارت الصحيفة إلى أن سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، قد أصدر بيانا، أكد فيه أن 5 من جوازات السفر الـ 6 تخص وفدا من منظمة إنسانية مقرها الإمارات تسمى المنظمة الخيرية الدولية زار السودان في مايو/ أيار 2022.

وأضاف البيان: "لم يتم تقديم صور للأجزاء الأخرى من جوازات السفر الـ 6 لإثبات الادعاءات القائلة بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مدرعة في حادث طريق... وهي في حوزة القوات المسلحة السودانية".

يذكر أن الإمارات كانت قد نفت مرارا تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، في وقت سابق، إنها "تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع"، داعية إلى احترام سيادة البلاد.
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وأضافت أن "الإمارات دعت منذ بداية الصراع في السودان إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي"، مشيرة إلى أنها دعمت باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة في السودان.

وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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