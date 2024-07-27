https://sarabic.ae/20240727/إعلام-العثور-على-جوازات-سفر-إماراتية-داخل-حطام-مركبة-عسكرية-للدعم-السريع-في-السودان-1091171922.html
إعلام: العثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة عسكرية للدعم السريع في السودان
إعلام: العثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة عسكرية للدعم السريع في السودان
سبوتنيك عربي
زعمت تقارير بريطانية أنه تم العثور على صور لجوازات سفر إماراتية في حطام مركبة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في السودان. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T12:20+0000
2024-07-27T12:20+0000
2024-07-27T12:20+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_c1cff8a564587ea093f5ca8455a5e41d.jpg
وذكرت صحيفة "الغارديان"، يوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه تم انتشال جوازات السفر من بين حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في فبراير/ شباط الماضي.وأضافت أن أم درمان كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكن الجيش السوداني استعادها مؤخرا.وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.كما أشارت الصحيفة إلى أن سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، قد أصدر بيانا، أكد فيه أن 5 من جوازات السفر الـ 6 تخص وفدا من منظمة إنسانية مقرها الإمارات تسمى المنظمة الخيرية الدولية زار السودان في مايو/ أيار 2022.يذكر أن الإمارات كانت قد نفت مرارا تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، في وقت سابق، إنها "تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع"، داعية إلى احترام سيادة البلاد.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240719/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-البرهان-العلاقات-الثنائية-وسبل-دعم-السودان-للخروج-من-أزمته-1090936231.html
https://sarabic.ae/20240627/الإمارات-تقدم-28-مليون-دولار-لدعم-العمليات-الإنسانية-في-السودان-1090214633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_1104a0995bad632bdbc1a144284cb273.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
إعلام: العثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة عسكرية للدعم السريع في السودان
زعمت تقارير بريطانية أنه تم العثور على صور لجوازات سفر إماراتية في حطام مركبة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في السودان.
وذكرت
صحيفة "الغارديان"، يوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه تم انتشال جوازات السفر من بين حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في فبراير/ شباط الماضي.
وأضافت أن أم درمان كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكن الجيش السوداني استعادها مؤخرا.
وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.
كما أشارت الصحيفة إلى أن سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، قد أصدر بيانا، أكد فيه أن 5 من جوازات السفر الـ 6 تخص وفدا من منظمة إنسانية مقرها الإمارات تسمى المنظمة الخيرية الدولية زار السودان في مايو/ أيار 2022.
وأضاف البيان: "لم يتم تقديم صور للأجزاء الأخرى من جوازات السفر الـ 6 لإثبات الادعاءات القائلة بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مدرعة في حادث طريق... وهي في حوزة القوات المسلحة السودانية".
يذكر أن الإمارات كانت قد نفت مرارا تزويد طرفي النزاع في السودان
بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، في وقت سابق، إنها "تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع"، داعية إلى احترام سيادة البلاد.
وأضافت أن "الإمارات دعت منذ بداية الصراع في السودان إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي"، مشيرة إلى أنها دعمت باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة في السودان.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.