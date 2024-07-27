https://sarabic.ae/20240727/إيران-تعلن-إغلاق-البلاد-لمدة-يوم-واحد-بسبب-الحرارة-غير-المسبوقة-1091183049.html

إيران تعلن إغلاق البلاد لمدة يوم واحد بسبب الحرارة غير المسبوقة

إيران تعلن إغلاق البلاد لمدة يوم واحد بسبب الحرارة غير المسبوقة

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران عن وقف الأنشطة الحكومية في جميع أنحاء البلاد، غدا الأحد، بسبب الحرارة الشديدة. 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T19:17+0000

2024-07-27T19:17+0000

2024-07-27T19:17+0000

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وبحسب إعلان حكومي، سيتم إغلاق البنوك والمؤسسات العامة الأخرى، غدا، من أجل حماية صحة الناس والحفاظ على الطاقة، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وبحسب الإعلان، فقد تم استبعاد وكالات الطوارئ والإغاثة من الإغلاق.وتم تقليص ساعات عمل المؤسسات العامة والبنوك، اليوم السبت، إلى النصف، مما أسهم في توفير 1000 ميغاوات من الكهرباء.وكانت حرارة شديدة ضربت إيران منذ أمس الجمعة، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية، بما في ذلك فوق 40 درجة مئوية في العاصمة طهران.ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار خلال الأربعة أيام المقبلة من الأسبوع الجاري.وأفاد مسؤولون إيرانيون، يوم الخميس الماضي، أن استهلاك الكهرباء بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 79000 ميغاوات. وفي مدينة دلغان، جنوب غربي البلاد، في محافظة سيستان وبلوشستان، وصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وذكرت الوكالة أن 10 على الأقل من أصل 31 محافظة في إيران شهدت درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية منذ أمس الجمعة.يشار إلى أنه على مستوى العالم، كان يوم الاثنين الماضي هو اليوم الأكثر حرارة، منذ بدء القياسات في عام 1940، وفقا لبرنامج مراقبة الأرض "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي، وربط العلماء التغير المناخي بالطقس المتطرف الأكثر طولا وقوة وتكرارا، بما في ذلك موجات الحر.

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