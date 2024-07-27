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الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى هجوم مجدل شمس إلى 12 شخصا
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى هجوم مجدل شمس إلى 12 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/ الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي وقع مساء أمس السبت في بلدة مجدل شمس في الجولان شمال إسرائيل إلى 12 قتيلا. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو، 28 يوليو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن" عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على مدينة مجدل شمس في هضبة الجولان ارتفع إلى 12 شخصا"، وفقا للصحيفة.كما أصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، جراء سقوط القذيفة الصاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.هذا وأكد مصدر مسؤول في "حزب الله" اللبناني يوم السبت، لـ" سبوتنيك " أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.
https://sarabic.ae/20240727/خبيران-عسكريان-صاروخ-مجدل-شمس-إسرائيلي-مئة-بالمئة-وقد-يكون-متعمدا-1091184285.html
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الجولان, العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله
الجولان, العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى هجوم مجدل شمس إلى 12 شخصا

23:28 GMT 27.07.2024 (تم التحديث: 00:04 GMT 28.07.2024)
© AFP 2023 / JALAA MAREYقوات الأمن الإسرائيلية ومسعفون ينقلون الضحايا من قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل 27 يوليو 2024
قوات الأمن الإسرائيلية ومسعفون ينقلون الضحايا من قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل 27 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/ الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي وقع مساء أمس السبت في بلدة مجدل شمس في الجولان شمال إسرائيل إلى 12 قتيلا.
موسكو، 28 يوليو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن" عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنه حزب الله على مدينة مجدل شمس في هضبة الجولان ارتفع إلى 12 شخصا"، وفقا للصحيفة.
وفي السياق أكد الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ أطلق من لبنان وسقط في مجدل شمس بالجولان شمال إسرائيلي من صنع إيراني.
كما أصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، جراء سقوط القذيفة الصاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.
مكان سقوط القذيفة الصاروخية في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل 27 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
خبيران عسكريان: صاروخ "مجدل شمس" إسرائيلي مئة بالمئة.. وقد يكون متعمدا
أمس, 22:57 GMT
هذا وأكد مصدر مسؤول في "حزب الله" اللبناني يوم السبت، لـ" سبوتنيك " أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.
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