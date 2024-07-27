https://sarabic.ae/20240727/خبير-صيني-النظام-الدولي-الغربي-بدأ-ينهار-1091163839.html
خبير صيني: النظام الدولي الغربي بدأ ينهار
خبير صيني: النظام الدولي الغربي بدأ ينهار
سبوتنيك عربي
ذكر الباحث في مركز الدراسات الروسية بجامعة شرق الصين العادية، تسوي هنغ، أن النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب بدأ في الانهيار. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T05:28+0000
2024-07-27T05:28+0000
2024-07-27T05:29+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية تصريحات تسوي هنغ الذي قال بهذا الصدد: "يجب أن تقرر الدول الآسيوية شؤونها الخاصة وهذا الاتجاه أصبح في الوقت الراهن واضحا للغاية. فقد بدأ النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب في الانهيار، على الأقل في آسيا وأوراسيا".وتابع هنغ بالقول: "هناك ميل لدى دول العالم الجنوب للتعاون الثنائي بهدف إدارة العمليات الإقليمية"، مضيفا أن "بكين وموسكو تدعمان هيكلا إقليميا يركز على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كآلية تنسيق متعددة الأطراف تساعد على منع القوى الكبرى من التدخل المفرط في المنطقة ومنع الناتو من مد مخالبه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلةوفي الوقت الحالي، تستضيف لاوس، التي تتولى رئاسة "آسيان" في عام 2024، سلسلة سنوية من الاجتماعات الوزارية للكتلة الإقليمية والدول الشريكة في حوار "آسيان".وتضم "آسيان"، تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي ولاوس وفيتنام وكمبوديا وميانمار.
https://sarabic.ae/20240726/روسيا-وآسيان-تتفقان-على-تطوير-التعاون-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومنظمة-شنغهاي-1091141475.html
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العالم
خبير صيني: النظام الدولي الغربي بدأ ينهار
05:28 GMT 27.07.2024 (تم التحديث: 05:29 GMT 27.07.2024)
ذكر الباحث في مركز الدراسات الروسية بجامعة شرق الصين العادية، تسوي هنغ، أن النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب بدأ في الانهيار.
ونقلت
صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية تصريحات تسوي هنغ الذي قال بهذا الصدد: "يجب أن تقرر الدول الآسيوية شؤونها الخاصة وهذا الاتجاه أصبح في الوقت الراهن واضحا للغاية. فقد بدأ النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب في الانهيار، على الأقل في آسيا وأوراسيا".
وتابع هنغ بالقول: "هناك ميل لدى دول العالم الجنوب للتعاون الثنائي بهدف إدارة العمليات الإقليمية"، مضيفا أن "بكين وموسكو تدعمان هيكلا إقليميا يركز على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كآلية تنسيق متعددة الأطراف تساعد على منع القوى الكبرى من التدخل المفرط في المنطقة ومنع الناتو من مد مخالبه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وفي الوقت الحالي، تستضيف لاوس، التي تتولى رئاسة "آسيان" في عام 2024، سلسلة سنوية من الاجتماعات الوزارية للكتلة الإقليمية والدول الشريكة في حوار "آسيان".
وتضم "آسيان"، تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي ولاوس وفيتنام وكمبوديا وميانمار.