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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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27 د
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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36 د
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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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خبير صيني: النظام الدولي الغربي بدأ ينهار
خبير صيني: النظام الدولي الغربي بدأ ينهار
سبوتنيك عربي
ذكر الباحث في مركز الدراسات الروسية بجامعة شرق الصين العادية، تسوي هنغ، أن النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب بدأ في الانهيار. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T05:28+0000
2024-07-27T05:29+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية تصريحات تسوي هنغ الذي قال بهذا الصدد: "يجب أن تقرر الدول الآسيوية شؤونها الخاصة وهذا الاتجاه أصبح في الوقت الراهن واضحا للغاية. فقد بدأ النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب في الانهيار، على الأقل في آسيا وأوراسيا".وتابع هنغ بالقول: "هناك ميل لدى دول العالم الجنوب للتعاون الثنائي بهدف إدارة العمليات الإقليمية"، مضيفا أن "بكين وموسكو تدعمان هيكلا إقليميا يركز على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كآلية تنسيق متعددة الأطراف تساعد على منع القوى الكبرى من التدخل المفرط في المنطقة ومنع الناتو من مد مخالبه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلةوفي الوقت الحالي، تستضيف لاوس، التي تتولى رئاسة "آسيان" في عام 2024، سلسلة سنوية من الاجتماعات الوزارية للكتلة الإقليمية والدول الشريكة في حوار "آسيان".وتضم "آسيان"، تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي ولاوس وفيتنام وكمبوديا وميانمار.
https://sarabic.ae/20240726/روسيا-وآسيان-تتفقان-على-تطوير-التعاون-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومنظمة-شنغهاي-1091141475.html
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خبير صيني: النظام الدولي الغربي بدأ ينهار

05:28 GMT 27.07.2024 (تم التحديث: 05:29 GMT 27.07.2024)
© AP Photo / Christopher Furlong/Poolقادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوب إيطاليا
قادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوب إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
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ذكر الباحث في مركز الدراسات الروسية بجامعة شرق الصين العادية، تسوي هنغ، أن النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب بدأ في الانهيار.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية تصريحات تسوي هنغ الذي قال بهذا الصدد: "يجب أن تقرر الدول الآسيوية شؤونها الخاصة وهذا الاتجاه أصبح في الوقت الراهن واضحا للغاية. فقد بدأ النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب في الانهيار، على الأقل في آسيا وأوراسيا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع سلمان الفارسي، الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليميآسيان على هامش قمة شرق آسيا الـ43 (آسيان) في جاكارتا، إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي
أمس, 10:41 GMT
وتابع هنغ بالقول: "هناك ميل لدى دول العالم الجنوب للتعاون الثنائي بهدف إدارة العمليات الإقليمية"، مضيفا أن "بكين وموسكو تدعمان هيكلا إقليميا يركز على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كآلية تنسيق متعددة الأطراف تساعد على منع القوى الكبرى من التدخل المفرط في المنطقة ومنع الناتو من مد مخالبه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
وفي الوقت الحالي، تستضيف لاوس، التي تتولى رئاسة "آسيان" في عام 2024، سلسلة سنوية من الاجتماعات الوزارية للكتلة الإقليمية والدول الشريكة في حوار "آسيان".
وتضم "آسيان"، تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي ولاوس وفيتنام وكمبوديا وميانمار.
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