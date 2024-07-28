https://sarabic.ae/20240728/القوات-الروسية-تحيد-نحو-ألفي-عسكري-أوكراني-على-محاور-القتال-المختلفة-1091195175.html

القوات الروسية تحيد نحو ألفي عسكري أوكراني على محاور القتال المختلفة

القوات الروسية تحيد نحو ألفي عسكري أوكراني على محاور القتال المختلفة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 1930 عسكريا أوكرانيا، في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T11:45+0000

2024-07-28T11:45+0000

2024-07-28T11:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن وحدات من قوات الشمال "سيفير" تصدت لهجومين مضادين في مقاطعة خاركوف خلال يوم واحد، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 205 عسكريين، مضيفة أن وحدات من القوات الغرب "زاباد" قامت بصد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، وخسائر القوات الأوكرانية تصل إلى 540 عسكريا".وتابعت الدفاع الروسية في بيانها أن "وحدات مجموعة القوات الجنوبية "يوغ" تصدت لهجوم أوكراني، وبلغت خسائر العدو 560 فردًا، لافتة في الوقت ذاته إلى أن وحدات من مجموعة المركز "تسينتر" تصدت لثلاثة هجمات مضادة وخسرت أوكرانيا نحو 385 جنديا في يوم واحد.كما هزمت قوات "دنيبر" عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر كييف 100 جندي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بروغريس-ويفغينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091194335.html

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