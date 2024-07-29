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https://sarabic.ae/20240729/اعتقال-شخص-بتهمة-السرقة-بـالتنويم-المغناطيسي-في-بغداد-1091211959.html
اعتقال شخص بتهمة السرقة بـ"التنويم المغناطيسي" في بغداد
اعتقال شخص بتهمة السرقة بـ"التنويم المغناطيسي" في بغداد
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، تمكن عناصر الشرطة من اعتقال لص تخصص بالسرقة عبر التنويم المغناطيسي، وذلك بعد اتهامه بسرقة مبالغ بالدولار من سيدة في منطقة... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T07:48+0000
2024-07-29T07:48+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة السابع ألقى القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال (عملة اجنبية) من إحدى المواطنات عن طريق التنويم المغناطيسي ضمن منطقة الغدير".وأوضح المصدر أن القبض على المتهم جاء بعد استنجاد طالبة النجدة بالمفرزة ليتم تفتيش المنطقة والقبض عليه وتسليمه إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.ويعاني العراق، في الآونة الأخيرة من طريقة جديدة للسرقة وهي السرقة بـ "التنويم المغناطيسي"، خاصة في المحال والشركات والصيرفات، حتى تم اعتقال أكثر من شخص مارسوا هذه الطريقة.يستخدم هذه الطريقة أشخاص متمرسون يبدؤون الحديث مع الشخص المراد سرقته، ثم يلمسون يديه وفق ما تظهره المقاطع المصورة لعمليات السرقة، بعدها يستسلم الضحية ويمنح السارق ما يريد دون وعي.وكشف صاحب شركة في العراق عن تعرض أحد العاملين لديه لهذا النوع من السرقة، حيث يقول: "أتيت إلى الشركة، وتفقدت الأموال وجدت بها نقصا، وسألت العامل الموجود عن الأموال، حتى قال لي إنه لا يعلم أين ذهبت".راجع صاحب الشركة كاميرات المراقبة ليجد شخصين أجنبيي الجنسية، فسأل العامل عنهما فقال له، "إنهما يريدان معرفة كم تساوي العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي، وأنا بدوري شرحت لهما ذلك، وفتحت لهما خزنة الأموال".ونفى العامل الذي تعرض للسرقة أنه يتذكر ما حصل، سوى أنني فتحت الخزنة"، حتى أكد صاحب الشركة، أنه "رأى بالشريط المصور، قيام الشخصين بأخذ الأموال من الخزنة، دون أن يحرّك العامل ساكنا أمامهما".
https://sarabic.ae/20240725/أحداث-غريبة-رياضيون-يتعرضون-للسرقة-في-فرنسا-1091125805.html
https://sarabic.ae/20240520/الداخلية-المصرية-ترد-على-مزاعم-بحدوث-سرقات-في-المطارات-1089023760.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, منوعات, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, منوعات, الأخبار

اعتقال شخص بتهمة السرقة بـ"التنويم المغناطيسي" في بغداد

07:48 GMT 29.07.2024
© AFP 2023 / SABAH ARARالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AFP 2023 / SABAH ARAR
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، تمكن عناصر الشرطة من اعتقال لص تخصص بالسرقة عبر التنويم المغناطيسي، وذلك بعد اتهامه بسرقة مبالغ بالدولار من سيدة في منطقة الغدير بالعاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة السابع ألقى القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال (عملة اجنبية) من إحدى المواطنات عن طريق التنويم المغناطيسي ضمن منطقة الغدير".
وأوضح المصدر أن القبض على المتهم جاء بعد استنجاد طالبة النجدة بالمفرزة ليتم تفتيش المنطقة والقبض عليه وتسليمه إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
أولمبياد باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
"أحداث غريبة"... رياضيون يتعرضون للسرقة في فرنسا
25 يوليو, 14:40 GMT
ويعاني العراق، في الآونة الأخيرة من طريقة جديدة للسرقة وهي السرقة بـ "التنويم المغناطيسي"، خاصة في المحال والشركات والصيرفات، حتى تم اعتقال أكثر من شخص مارسوا هذه الطريقة.
يستخدم هذه الطريقة أشخاص متمرسون يبدؤون الحديث مع الشخص المراد سرقته، ثم يلمسون يديه وفق ما تظهره المقاطع المصورة لعمليات السرقة، بعدها يستسلم الضحية ويمنح السارق ما يريد دون وعي.
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
الداخلية المصرية ترد على مزاعم بحدوث سرقات في المطارات
20 مايو, 09:54 GMT
وكشف صاحب شركة في العراق عن تعرض أحد العاملين لديه لهذا النوع من السرقة، حيث يقول: "أتيت إلى الشركة، وتفقدت الأموال وجدت بها نقصا، وسألت العامل الموجود عن الأموال، حتى قال لي إنه لا يعلم أين ذهبت".
راجع صاحب الشركة كاميرات المراقبة ليجد شخصين أجنبيي الجنسية، فسأل العامل عنهما فقال له، "إنهما يريدان معرفة كم تساوي العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي، وأنا بدوري شرحت لهما ذلك، وفتحت لهما خزنة الأموال".
ونفى العامل الذي تعرض للسرقة أنه يتذكر ما حصل، سوى أنني فتحت الخزنة"، حتى أكد صاحب الشركة، أنه "رأى بالشريط المصور، قيام الشخصين بأخذ الأموال من الخزنة، دون أن يحرّك العامل ساكنا أمامهما".
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