https://sarabic.ae/20240729/الكرملين-يكشف-موعد-لقاء-بوتين-مع-بزشكيان-1091207028.html
الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين مع بزشكيان
الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين مع بزشكيان
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في قمة "بريكس"... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T00:11+0000
2024-07-29T00:11+0000
2024-07-29T00:11+0000
روسيا
الكرملين
الرئيس الإيراني
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، إن "الجانب الإيراني تلقى بالفعل دعوة [من الجانب الروسي لحضور قمة بريكس ]، ونأمل أن يأتي الرئيس الجديد إلى القمة، وسنكون سعداء برؤيته، والرئيس بوتين يستعد للاجتماع المرتقب".وأجرى بوتين والرئيس الإيراني المنتخب محادثة هاتفية في 8 يوليو/ تموز، هنأ خلالها الرئيس الروسي نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات متمنيًا له النجاح في مهمته كرئيس للبلاد.
https://sarabic.ae/20240712/إيران-سنوقع-اتفاقية-للتعاون-الشامل-مع-روسيا-قريبا-1090725408.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الكرملين, الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين
روسيا, الكرملين, الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين
الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين مع بزشكيان
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في قمة "بريكس" المقبلة، والتي ستعقد في مدينة قازان الروسية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، إن "الجانب الإيراني تلقى بالفعل دعوة [من الجانب الروسي لحضور قمة بريكس ]، ونأمل أن يأتي الرئيس الجديد إلى القمة، وسنكون سعداء برؤيته، والرئيس بوتين يستعد للاجتماع المرتقب
".
وأجرى بوتين والرئيس الإيراني المنتخب محادثة هاتفية في 8 يوليو/ تموز، هنأ خلالها الرئيس الروسي نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات متمنيًا له النجاح في مهمته كرئيس للبلاد.