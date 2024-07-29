الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين مع بزشكيان

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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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09:03 GMT
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صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
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ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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لبنان والعالم
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18:03 GMT
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150 د
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08:18 GMT
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
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خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
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مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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https://sarabic.ae/20240729/الكرملين-يكشف-موعد-لقاء-بوتين-مع-بزشكيان-1091207028.html
الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين مع بزشكيان
الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين مع بزشكيان
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في قمة "بريكس"... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T00:11+0000
2024-07-29T00:11+0000
روسيا
الكرملين
الرئيس الإيراني
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، إن "الجانب الإيراني تلقى بالفعل دعوة [من الجانب الروسي لحضور قمة بريكس ]، ونأمل أن يأتي الرئيس الجديد إلى القمة، وسنكون سعداء برؤيته، والرئيس بوتين يستعد للاجتماع المرتقب".وأجرى بوتين والرئيس الإيراني المنتخب محادثة هاتفية في 8 يوليو/ تموز، هنأ خلالها الرئيس الروسي نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات متمنيًا له النجاح في مهمته كرئيس للبلاد.
https://sarabic.ae/20240712/إيران-سنوقع-اتفاقية-للتعاون-الشامل-مع-روسيا-قريبا-1090725408.html
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روسيا, الكرملين, الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين
روسيا, الكرملين, الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين

الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين مع بزشكيان

00:11 GMT 29.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في قمة "بريكس" المقبلة، والتي ستعقد في مدينة قازان الروسية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، إن "الجانب الإيراني تلقى بالفعل دعوة [من الجانب الروسي لحضور قمة بريكس ]، ونأمل أن يأتي الرئيس الجديد إلى القمة، وسنكون سعداء برؤيته، والرئيس بوتين يستعد للاجتماع المرتقب".
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
إيران: سنوقع اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا "قريبا"
12 يوليو, 07:53 GMT
وأجرى بوتين والرئيس الإيراني المنتخب محادثة هاتفية في 8 يوليو/ تموز، هنأ خلالها الرئيس الروسي نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات متمنيًا له النجاح في مهمته كرئيس للبلاد.
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