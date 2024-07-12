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https://sarabic.ae/20240712/إيران-سنوقع-اتفاقية-للتعاون-الشامل-مع-روسيا-قريبا-1090725408.html
إيران: سنوقع اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا "قريبا"
إيران: سنوقع اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا "قريبا"
سبوتنيك عربي
صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجتبى دميرجي، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستوقع "قريبا" اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا الاتحادية، لافتًا إلى أن "الاتفاقية أصبحت... 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T07:53+0000
2024-07-12T07:53+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أضاف دميرجي أن "الاتفاقية مدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين، منذ ما يقرب من عامين". وأوضح أنها "ستكون جاهزة للتوقيع بعد اتخاذ الإجراءات الشكلية الداخلية في كلا البلدين".ووفقا للوكالة الإيرانية الرسمية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد موسكو للتوقيع على الاتفاقية على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقررة في مدينة قازان الروسية، أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وكان نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، قد صرح الشهر الماضي، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.يشار إلى أنه تم الإعلان عن اتفاقية التعاون، والتي تصل مدتها إلى 20 عاما، قبل نحو عامين ونصف، خلال زيارة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، إلى موسكو، واجتماعه مع الرئيس بوتين.وحينها أعلن رئيسي أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق قفزة في العلاقات الشاملة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240627/وزير-النفط-الإيراني-مذكرة-التفاهم-الجديدة-مع-روسيا-ستحول-إيران-إلى-مركز-للغاز-1090233515.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران: سنوقع اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا "قريبا"

07:53 GMT 12.07.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadian
تابعنا عبر
صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجتبى دميرجي، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستوقع "قريبا" اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا الاتحادية، لافتًا إلى أن "الاتفاقية أصبحت نهائية وجاهزة للتوقيع".
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أضاف دميرجي أن "الاتفاقية مدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين، منذ ما يقرب من عامين".
وأوضح أنها "ستكون جاهزة للتوقيع بعد اتخاذ الإجراءات الشكلية الداخلية في كلا البلدين".
ووفقا للوكالة الإيرانية الرسمية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد موسكو للتوقيع على الاتفاقية على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقررة في مدينة قازان الروسية، أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
وزير النفط الإيراني: مذكرة التفاهم الجديدة مع روسيا ستحول إيران إلى مركز للغاز
27 يونيو, 13:37 GMT
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، قد صرح الشهر الماضي، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن اتفاقية التعاون، والتي تصل مدتها إلى 20 عاما، قبل نحو عامين ونصف، خلال زيارة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، إلى موسكو، واجتماعه مع الرئيس بوتين.
وحينها أعلن رئيسي أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق قفزة في العلاقات الشاملة بين البلدين.
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