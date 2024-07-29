https://sarabic.ae/20240729/خبير-موسكو-قادرة-على-نشر-صواريخ-مضادة-للصواريخ-الأمريكية-على-أراضيها-وأراضي-حلفائها---1091219544.html

خبير: موسكو قادرة على نشر صواريخ مضادة للصواريخ الأمريكية على أراضيها وأراضي حلفائها

خبير: موسكو قادرة على نشر صواريخ مضادة للصواريخ الأمريكية على أراضيها وأراضي حلفائها

سبوتنيك عربي

أكّد الخبير في الشؤون الروسية، أحمد الحج علي، أنّ روسيا يمكن أن تنشر صواريخ "أرض أرض" وصواريخ مضادة للصواريخ الأمريكية ليس فقط على الأراضي الروسية إنّما أيضًا... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T10:25+0000

2024-07-29T10:25+0000

2024-07-29T10:26+0000

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تقارير سبوتنيك

روسيا

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وأضاف الحج في حديث لـ إذاعة "سوبتنيك" أنّ "ما نعيشه اليوم من سباقٍ إلى تسلّح هو نوع من أنواع الحرب الباردة، وفي هذا الإطار أثببت روسيا قدراتها على المواجهة"، لافتّا إلى أنّ " الدول الاروبية ستكون "كبش محرقة" في حال سمحت لأمريكا بنشر هذه الوسائل الهجومية على أراضيها".وشدّد على أنّ "روسيا بحاجة إلى ضمانات لإبرام أيّ اتفاقية على اعتبار أنّ تجارب الغرب في في هذا الاطار واضحة، وأهم هذه الضمانات، أولاً تنفيذ التعهدات السابقة والاعتراف بشرعية الأراضي الروسية سواء في شبه جزية القرم أو الأقاليم الروسية الأربعة، ثانيًا نزع السلاح الذي قد يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي، ثالثًا وقف كل حملات التحريض ضد روسيا، ورابعًا تنشيط التعهدات التي تم التوصل إليها في المفاوضات السابقة".ولفت الحج علي إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية لها باع طويل في افتعال الأزمات الاقتصادية للدول التي تواجهها، مثل تجميد الأصول الإيرانية إضافة الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتبخّر مليارات الدولارات في البنوك اليونانية والقبرصية"، مبينًا أنّ "الحل الوحيد في هذا الإطار هو الابتعاد عن التداول بعملة الدولار في عمليات التبادل التجاري بين الدول والاعتماد على العملات المحلية لكل دولة وهو ما تقوم به كل من روسيا والصين والهند وغيرها".

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