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خبير: موسكو قادرة على نشر صواريخ مضادة للصواريخ الأمريكية على أراضيها وأراضي حلفائها
خبير: موسكو قادرة على نشر صواريخ مضادة للصواريخ الأمريكية على أراضيها وأراضي حلفائها
سبوتنيك عربي
أكّد الخبير في الشؤون الروسية، أحمد الحج علي، أنّ روسيا يمكن أن تنشر صواريخ "أرض أرض" وصواريخ مضادة للصواريخ الأمريكية ليس فقط على الأراضي الروسية إنّما أيضًا... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T10:25+0000
2024-07-29T10:26+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وأضاف الحج في حديث لـ إذاعة "سوبتنيك" أنّ "ما نعيشه اليوم من سباقٍ إلى تسلّح هو نوع من أنواع الحرب الباردة، وفي هذا الإطار أثببت روسيا قدراتها على المواجهة"، لافتّا إلى أنّ " الدول الاروبية ستكون "كبش محرقة" في حال سمحت لأمريكا بنشر هذه الوسائل الهجومية على أراضيها".وشدّد على أنّ "روسيا بحاجة إلى ضمانات لإبرام أيّ اتفاقية على اعتبار أنّ تجارب الغرب في في هذا الاطار واضحة، وأهم هذه الضمانات، أولاً تنفيذ التعهدات السابقة والاعتراف بشرعية الأراضي الروسية سواء في شبه جزية القرم أو الأقاليم الروسية الأربعة، ثانيًا نزع السلاح الذي قد يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي، ثالثًا وقف كل حملات التحريض ضد روسيا، ورابعًا تنشيط التعهدات التي تم التوصل إليها في المفاوضات السابقة".ولفت الحج علي إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية لها باع طويل في افتعال الأزمات الاقتصادية للدول التي تواجهها، مثل تجميد الأصول الإيرانية إضافة الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتبخّر مليارات الدولارات في البنوك اليونانية والقبرصية"، مبينًا أنّ "الحل الوحيد في هذا الإطار هو الابتعاد عن التداول بعملة الدولار في عمليات التبادل التجاري بين الدول والاعتماد على العملات المحلية لكل دولة وهو ما تقوم به كل من روسيا والصين والهند وغيرها".
https://sarabic.ae/20240726/صواريخ-إسكندر-إم-الروسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-ضخما-فيديو-1091138546.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير: موسكو قادرة على نشر صواريخ مضادة للصواريخ الأمريكية على أراضيها وأراضي حلفائها

10:25 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 10:26 GMT 29.07.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationرتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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حصري
أكّد الخبير في الشؤون الروسية، أحمد الحج علي، أنّ روسيا يمكن أن تنشر صواريخ "أرض أرض" وصواريخ مضادة للصواريخ الأمريكية ليس فقط على الأراضي الروسية إنّما أيضًا على أراضي حلفائها.
وأضاف الحج في حديث لـ إذاعة "سوبتنيك" أنّ "ما نعيشه اليوم من سباقٍ إلى تسلّح هو نوع من أنواع الحرب الباردة، وفي هذا الإطار أثببت روسيا قدراتها على المواجهة"، لافتّا إلى أنّ " الدول الاروبية ستكون "كبش محرقة" في حال سمحت لأمريكا بنشر هذه الوسائل الهجومية على أراضيها".

ورأى الحج علي أنّ "معادلة الردع هذه التي فرضتها روسيا يمكن أن تدفع إلى تحقيق حل سياسي، لا سيّما وأن كل عروض التفاوض الأوكرانية ليست جّدية على اعتبار أنّ نظام كييف هو من رفض كل المفاوضات، إضافة إلى قيام الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بسن قوانين خلال عهده تمنع استئناف المفاوضات مع موسكو، وما يقوم به زيلينسكي من ترويج لهذه المفاوضات هي محاولات للعاب على الوقت"، موضحاً أنّ "الغرب بدوره غير جدي في دعم هذه المفاوضات إذ أنّ الإدارة الأمريكية تقوم بمناورات سياسية جديدة لضخ السلاح مجددًا الى أوكرانيا وضمان استمرارية هذه الجبهة".

منظومة صواريخ إسكندر إم التكتيكية تستهدف مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 56 الأوكراني في المنطقة الصناعية لمدينة كراماتورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تضرب مستودعا أوكرانيا ضخما في كراماتورسك... فيديو
26 يوليو, 08:35 GMT
وشدّد على أنّ "روسيا بحاجة إلى ضمانات لإبرام أيّ اتفاقية على اعتبار أنّ تجارب الغرب في في هذا الاطار واضحة، وأهم هذه الضمانات، أولاً تنفيذ التعهدات السابقة والاعتراف بشرعية الأراضي الروسية سواء في شبه جزية القرم أو الأقاليم الروسية الأربعة، ثانيًا نزع السلاح الذي قد يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي، ثالثًا وقف كل حملات التحريض ضد روسيا، ورابعًا تنشيط التعهدات التي تم التوصل إليها في المفاوضات السابقة".
© Sputnikالصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
الصاروخ المضاد للسفن أونيكس (ياخونت) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
الصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
© Sputnik

كما تطرّق الخبير في الشأن الروسي للحديث عن مصادرة الغرب للأصول الروسية، إذ قال إنّ "الاقتصاد الروسي استطاع أن يتخطى العقوبات الأمريكية ولم تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن الروسي، وبالتالي لدى روسيا القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذه الجريمة الاقتصادية الموصوفة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية".

© Sputnik"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
آر في في - إم دي.. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
© Sputnik
ولفت الحج علي إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية لها باع طويل في افتعال الأزمات الاقتصادية للدول التي تواجهها، مثل تجميد الأصول الإيرانية إضافة الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتبخّر مليارات الدولارات في البنوك اليونانية والقبرصية"، مبينًا أنّ "الحل الوحيد في هذا الإطار هو الابتعاد عن التداول بعملة الدولار في عمليات التبادل التجاري بين الدول والاعتماد على العملات المحلية لكل دولة وهو ما تقوم به كل من روسيا والصين والهند وغيرها".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتيلان و3 جرحى في قصف إسرائيلي على محيط بلدة شقرا اللبنانية06:06 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
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