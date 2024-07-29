https://sarabic.ae/20240729/لليوم-الثاني-تواليا-إلغاء-تمارين-مسابقة-الترياثلون-على-نهر-السين-بسبب-نسبة-التلوث-1091217345.html

لليوم الثاني تواليا... إلغاء تمارين مسابقة الترياثلون على نهر السين بسبب نسبة التلوث

لليوم الثاني تواليا... إلغاء تمارين مسابقة الترياثلون على نهر السين بسبب نسبة التلوث

سبوتنيك عربي

ألغى منظمو الألعاب الأولمبية اليوم الثاني من تدريبات الترياثلون في نهر السين، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة في العاصمة الفرنسية... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T09:44+0000

2024-07-29T09:44+0000

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وقال منظمو أولمبياد "باريس 2024" والاتحاد العالمي للترايثلون، في بيان مشترك، إنهم اتخذوا قرارا بإلغاء جلسة تدريب السباحة، اليوم الاثنين، لأن "مستويات جودة المياه ... لا تقدم ضمانات كافية" للسماح بإقامتها.والترياثلون هو أول حدث أولمبي من المقرر إقامته في نهر السين، قبل انطلاق السباحة الماراثونية في الأسبوع الثاني من الألعاب.يشار إلى أنه تم إلغاء جلسة تدريبات "الترياثلون"، التي كانت مقررة أمس الأحد، بسبب مستويات التلوث في نهر السين.ومن المقرر أن تبدأ مسابقة الترياثلون الفردية للرجال، غدا الثلاثاء، مع إقامة الحدث الفردي للسيدات، في يوم الأربعاء المقبل.وتعتمد جودة مياه نهر السين، على كمية الأمطار التي تسقط في باريس وحولها.وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على باريس، في يوم الجمعة الماضي، خلال حفل افتتاح ألعاب أولمبياد 2024، في إغراق نظام الصرف الصحي في المدينة، مما أدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الممر المائي.

https://sarabic.ae/20230806/فرنسا-إلغاء-بطولة-سباحة-في-نهر-السين-بسبب-تلوث-المياه-1079832449.html

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