https://sarabic.ae/20240730/الخارجية-الروسية-بشأن-قصف-العاصمة-اللبنانية-انتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1091262406.html

الخارجية الروسية تعليقا على القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

الخارجية الروسية تعليقا على القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

سبوتنيك عربي

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، بأنها انتهاك للقانون الدولي. 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T18:19+0000

2024-07-30T18:19+0000

2024-07-30T18:21+0000

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وتعليقا على ما حدث في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، ذكرت وزارة الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك"، أن "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة جوية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، بالقرب من مستشفى "بهمن".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "الانفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة حارة حريك بجانب مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت".وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بالقول: "هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس".ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن "إسرائيل اغتالت في الضاحية الجنوبية، فؤاد شكر، المستشار العسكري للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله".وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "الهجوم على بيروت تم بواسطة طائرة من دون طيار أطلقت 3 صواريخ".وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، يوم السبت الماضي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب على جبهة الشمال.تأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ نحو 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهاليها، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.

https://sarabic.ae/20240730/وسائل-إعلام-لبنانية-ضربة-جوية-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-في-العاصمة-بيروت-1091260682.html

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