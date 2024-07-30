https://sarabic.ae/20240730/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يبحث-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-العلاقات-الثنائية-1091266375.html
رئيس مجلس الدوما الروسي يبحث مع نظيره الإيراني في طهران العلاقات الثنائية
رئيس مجلس الدوما الروسي يبحث مع نظيره الإيراني في طهران العلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، أمس الثلاثاء، العلاقات الثنائية والتعاون... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T23:31+0000
2024-07-30T23:31+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني: "استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الذي يزور طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني وبحثا التعاون المشترك".وأضافت أن "قاليباف أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه وتقديره لعقد اجتماع رؤساء برلمانات بريكس في سانت بطرسبرغ من قبل روسيا"، وقال إنه "بعد أن بدأ البرلمان الثاني عشر والحكومة الرابعة عشرة العمل، يجب تمهيد الطريق لتنمية العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "قريبًا سيتم تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وروسيا في البرلمان الثاني عشر".بدوره، دعا رئيس مجلس الدوما الروسي إيران لحضور مؤتمر موسكو الأمني، مثمنًا استضافة المسؤولين الإيرانيين للمسؤولين الروس.وقال: "قريبا سيعقد مؤتمر أمني في موسكو بمشاركة 6 دول مجاورة، وأنتم مدعوون أيضًا لحضور هذا المؤتمر الدولي المهم".وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.هذا، وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، محادثة هاتفية في 8 تموز/يوليو، هنأ خلالها الرئيس الروسي نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات. وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء أن بيزشكيان أعلن خلال المحادثة استعداده للتوقيع على اتفاق شامل على هامش قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
https://sarabic.ae/20240712/إيران-سنوقع-اتفاقية-للتعاون-الشامل-مع-روسيا-قريبا-1090725408.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مجلس الدوما الروسي, روسيا, سلاح روسيا, إيران, أخبار إيران
مجلس الدوما الروسي, روسيا, سلاح روسيا, إيران, أخبار إيران
رئيس مجلس الدوما الروسي يبحث مع نظيره الإيراني في طهران العلاقات الثنائية
بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، أمس الثلاثاء، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
طهران - سبوتنيك
. وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني: "استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الذي يزور طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني وبحثا التعاون المشترك".
وأضافت أن "قاليباف أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه وتقديره لعقد اجتماع رؤساء برلمانات بريكس في سانت بطرسبرغ من قبل روسيا"، وقال إنه "بعد أن بدأ البرلمان الثاني عشر والحكومة الرابعة عشرة العمل، يجب تمهيد الطريق لتنمية العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "قريبًا سيتم تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وروسيا في البرلمان الثاني عشر".
بدوره، دعا رئيس مجلس الدوما الروسي إيران لحضور مؤتمر موسكو الأمني، مثمنًا استضافة المسؤولين الإيرانيين للمسؤولين الروس.
وقال: "قريبا سيعقد مؤتمر أمني في موسكو بمشاركة 6 دول مجاورة، وأنتم مدعوون أيضًا لحضور هذا المؤتمر الدولي المهم".
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.
هذا، وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، محادثة هاتفية في 8 تموز/يوليو، هنأ خلالها الرئيس الروسي نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات. وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء أن بيزشكيان أعلن خلال المحادثة استعداده للتوقيع على اتفاق شامل على هامش قمة "بريكس"
التي ستعقد في قازان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.