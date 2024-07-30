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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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27 د
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183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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رئيس مجلس الدوما الروسي يبحث مع نظيره الإيراني في طهران العلاقات الثنائية
رئيس مجلس الدوما الروسي يبحث مع نظيره الإيراني في طهران العلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، أمس الثلاثاء، العلاقات الثنائية والتعاون... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T23:31+0000
2024-07-30T23:31+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني: "استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الذي يزور طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني وبحثا التعاون المشترك".وأضافت أن "قاليباف أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه وتقديره لعقد اجتماع رؤساء برلمانات بريكس في سانت بطرسبرغ من قبل روسيا"، وقال إنه "بعد أن بدأ البرلمان الثاني عشر والحكومة الرابعة عشرة العمل، يجب تمهيد الطريق لتنمية العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "قريبًا سيتم تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وروسيا في البرلمان الثاني عشر".بدوره، دعا رئيس مجلس الدوما الروسي إيران لحضور مؤتمر موسكو الأمني، مثمنًا استضافة المسؤولين الإيرانيين للمسؤولين الروس.وقال: "قريبا سيعقد مؤتمر أمني في موسكو بمشاركة 6 دول مجاورة، وأنتم مدعوون أيضًا لحضور هذا المؤتمر الدولي المهم".وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.هذا، وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، محادثة هاتفية في 8 تموز/يوليو، هنأ خلالها الرئيس الروسي نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات. وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء أن بيزشكيان أعلن خلال المحادثة استعداده للتوقيع على اتفاق شامل على هامش قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
https://sarabic.ae/20240712/إيران-سنوقع-اتفاقية-للتعاون-الشامل-مع-روسيا-قريبا-1090725408.html
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مجلس الدوما الروسي, روسيا, سلاح روسيا, إيران, أخبار إيران
مجلس الدوما الروسي, روسيا, سلاح روسيا, إيران, أخبار إيران

رئيس مجلس الدوما الروسي يبحث مع نظيره الإيراني في طهران العلاقات الثنائية

23:31 GMT 30.07.2024
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Алексей Даничев
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بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، أمس الثلاثاء، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني: "استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الذي يزور طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني وبحثا التعاون المشترك".
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وأضافت أن "قاليباف أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه وتقديره لعقد اجتماع رؤساء برلمانات بريكس في سانت بطرسبرغ من قبل روسيا"، وقال إنه "بعد أن بدأ البرلمان الثاني عشر والحكومة الرابعة عشرة العمل، يجب تمهيد الطريق لتنمية العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "قريبًا سيتم تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وروسيا في البرلمان الثاني عشر".
بدوره، دعا رئيس مجلس الدوما الروسي إيران لحضور مؤتمر موسكو الأمني، مثمنًا استضافة المسؤولين الإيرانيين للمسؤولين الروس.
وقال: "قريبا سيعقد مؤتمر أمني في موسكو بمشاركة 6 دول مجاورة، وأنتم مدعوون أيضًا لحضور هذا المؤتمر الدولي المهم".
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.
هذا، وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، محادثة هاتفية في 8 تموز/يوليو، هنأ خلالها الرئيس الروسي نظيره الإيراني بفوزه في الانتخابات. وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء أن بيزشكيان أعلن خلال المحادثة استعداده للتوقيع على اتفاق شامل على هامش قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
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