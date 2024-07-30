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27 د
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ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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الإنسان والثقافة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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183 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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واشنطن تقدم دعما عسكريا جديدا للفلبين لمواجهة الصين
واشنطن تقدم دعما عسكريا جديدا للفلبين لمواجهة الصين
سبوتنيك عربي
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم الدول المنافسة للصين لتوسيع نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويشمل ذلك الفلبين. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T11:37+0000
2024-07-30T11:37+0000
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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تقديم 500 مليون دولار للفلبين، لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بينها وبين واشنطن في مواجهة النفوذ الصيني، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتأتي الزيارة التي قام بها بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى مانيلا، في إطار جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع حلفاء أمريكا في المنطقة.وقال بلينكن إن "التمويل الذي تم تخصيصه للفلبين يهدف إلى تطوير القوات المسلحة الفلبينية وخفر السواحل.واجتمع بلينكن وأوستن مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، حيث تم مناقشة التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي، كما عقدا مباحثات ثنائية مع نظيريهما في الفلبين إنريكي مانالو وجيلبرتو تيودورو.ويمثل هذا التمويل جزءا من حزمة مساعدات أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الفلبين منذ أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة ملياري دولار، لتعزيز قدرات الفلبين العسكرية خاصة أنها قريبة من المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.وتصاعدت التوترات بين الصين والفلبين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد سلسلة مواجهات بين سفن حربية من الدولتين، في الممر المائي المتنازع عليه، وهو ما دفع واشنطن لدعم مانيلا، التي تربطها معها معاهدة دفاع مشترك.
https://sarabic.ae/20240417/الولايات-المتحدة-تنشر-في-الفلبين-صواريخ-كانت-محظورة-بموجب-معاهدة-القوى-النووية-المتوسطة-المدى-1088041083.html
https://sarabic.ae/20240727/الصين-تحذر-الفلبين-من-نشر-صواريخ-أمريكية-متوسطة-المدى-1091172481.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين

واشنطن تقدم دعما عسكريا جديدا للفلبين لمواجهة الصين

11:37 GMT 30.07.2024
© AP Photo / ARMED FORCES OF THE PHILIPPINESسفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين
سفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES
تابعنا عبر
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم الدول المنافسة للصين لتوسيع نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويشمل ذلك الفلبين.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تقديم 500 مليون دولار للفلبين، لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بينها وبين واشنطن في مواجهة النفوذ الصيني، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
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وتأتي الزيارة التي قام بها بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى مانيلا، في إطار جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع حلفاء أمريكا في المنطقة.
وقال بلينكن إن "التمويل الذي تم تخصيصه للفلبين يهدف إلى تطوير القوات المسلحة الفلبينية وخفر السواحل.
واجتمع بلينكن وأوستن مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، حيث تم مناقشة التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي، كما عقدا مباحثات ثنائية مع نظيريهما في الفلبين إنريكي مانالو وجيلبرتو تيودورو.
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ويمثل هذا التمويل جزءا من حزمة مساعدات أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الفلبين منذ أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة ملياري دولار، لتعزيز قدرات الفلبين العسكرية خاصة أنها قريبة من المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وتصاعدت التوترات بين الصين والفلبين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد سلسلة مواجهات بين سفن حربية من الدولتين، في الممر المائي المتنازع عليه، وهو ما دفع واشنطن لدعم مانيلا، التي تربطها معها معاهدة دفاع مشترك.
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