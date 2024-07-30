https://sarabic.ae/20240730/واشنطن-تقدم-دعما-عسكريا-جديدا-للفلبين-لمواجهة-الصين-1091248478.html
واشنطن تقدم دعما عسكريا جديدا للفلبين لمواجهة الصين
واشنطن تقدم دعما عسكريا جديدا للفلبين لمواجهة الصين
سبوتنيك عربي
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم الدول المنافسة للصين لتوسيع نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويشمل ذلك الفلبين. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T11:37+0000
2024-07-30T11:37+0000
2024-07-30T11:37+0000
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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تقديم 500 مليون دولار للفلبين، لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بينها وبين واشنطن في مواجهة النفوذ الصيني، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتأتي الزيارة التي قام بها بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى مانيلا، في إطار جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع حلفاء أمريكا في المنطقة.وقال بلينكن إن "التمويل الذي تم تخصيصه للفلبين يهدف إلى تطوير القوات المسلحة الفلبينية وخفر السواحل.واجتمع بلينكن وأوستن مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، حيث تم مناقشة التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي، كما عقدا مباحثات ثنائية مع نظيريهما في الفلبين إنريكي مانالو وجيلبرتو تيودورو.ويمثل هذا التمويل جزءا من حزمة مساعدات أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الفلبين منذ أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة ملياري دولار، لتعزيز قدرات الفلبين العسكرية خاصة أنها قريبة من المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.وتصاعدت التوترات بين الصين والفلبين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد سلسلة مواجهات بين سفن حربية من الدولتين، في الممر المائي المتنازع عليه، وهو ما دفع واشنطن لدعم مانيلا، التي تربطها معها معاهدة دفاع مشترك.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الفلبين, الصين
واشنطن تقدم دعما عسكريا جديدا للفلبين لمواجهة الصين
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم الدول المنافسة للصين لتوسيع نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويشمل ذلك الفلبين.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تقديم 500 مليون دولار للفلبين، لتعزيز التعاون الأمني والعسكري
بينها وبين واشنطن في مواجهة النفوذ الصيني، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وتأتي الزيارة التي قام بها بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى مانيلا، في إطار جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع حلفاء أمريكا في المنطقة.
وقال بلينكن إن "التمويل الذي تم تخصيصه للفلبين يهدف إلى تطوير القوات المسلحة الفلبينية وخفر السواحل.
واجتمع بلينكن وأوستن مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، حيث تم مناقشة التحركات الصينية
في بحر الصين الجنوبي، كما عقدا مباحثات ثنائية مع نظيريهما في الفلبين إنريكي مانالو وجيلبرتو تيودورو.
ويمثل هذا التمويل جزءا من حزمة مساعدات أقرتها الولايات المتحدة
الأمريكية لدعم الفلبين منذ أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة ملياري دولار، لتعزيز قدرات الفلبين العسكرية خاصة أنها قريبة من المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وتصاعدت التوترات بين الصين والفلبين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد سلسلة مواجهات بين سفن حربية من الدولتين، في الممر المائي المتنازع عليه، وهو ما دفع واشنطن لدعم مانيلا، التي تربطها معها معاهدة دفاع مشترك.