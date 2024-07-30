https://sarabic.ae/20240730/وزير-خارجية-الصحراء-الغربية-لـسبوتنيك-قرار-الجزائر-في-محله-ردا-على-دعم-فرنسا-للاحتلال-المغربي-1091258499.html

وزير خارجية الصحراء الغربية لـ"سبوتنيك": قرار الجزائر في محله ردا على دعم فرنسا للاحتلال المغربي

وزير خارجية الصحراء الغربية لـ"سبوتنيك": قرار الجزائر في محله ردا على دعم فرنسا للاحتلال المغربي

سبوتنيك عربي

صرح وزير خارجية الصحراء الغربية، محمد سيداتي، لـ"سبوتنيك"، أنه "بالنسبة للشعب الصحراوي والجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، إن هذا قرار سيادي صادر عن... 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T16:06+0000

2024-07-30T16:06+0000

2024-07-30T16:06+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0e/1047186855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e46fd88ee68ad99a0497a09545231eb4.jpg

وأضاف سيداتي لـ"سبوتنيك"، أنه "لا فرنسا ولا غيرها يمتلكون حق إعطاء سيادة أو دعم سيادة لأي بلد على الصحراء الغربية لأن من يمتلك سيادة في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي، ولن يتأتى لأي تسلط على أرض الصحراء الغربية، فالشعب الصحراوي هو السيد وهو من يمتلك هذه السيادة ويمارسها من حقه الثابت في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وهو حق أثبتته المنظمات الدولية واعترف به العالم، والأمم المتحدة ماضية جاهدة في إيجاد حل عادل وسلمي مبني على الشرعية الدولية".ووفقا لوزير خارجية الصحراء الغربية، فإنه "ليس لفرنسا، التي دعمت منذ البداية الغزو المغربي للصحراء ومدت المغرب بكل وسائل القتل والدمار للوقوف بوجه مقاومة الشعب الصحراوي، بل أكثر من هذا أريد التذكير على أن فرنسا، بهذا الموقف، هي في الحقيقة تعرقل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وسلمي، وندرك ونعرف تماما أنه منذ بداية هذا النزاع وفرنسا متورطة في محاولة عرقلة الجهود الأممية وعرقلة مسار السلم إلى درجة أنها أشلت عمل المنتظم الدولي فيما يخص الصحراء الغربية، إذاً لم نفاجأ حقيقة بهذا الموقف الفرنسي الشنيع وهذا الموقف الذي يتعارض للمجهودات، وخاصة من طرف بلد عضو دائم في مجلس الأمن وعليه مسؤوليات الحفاظ على السلم والحفاظ على الاستقرار والحفاظ على مصالح العالم وعدم زرع بلبلة".وأكد سيداتي على أن "كل هذه المعطيات لا تبرر بتاتا الرجوع إلى جادة دعم التوسع والعدوانية، بل كان يجب الاحتكام إلى الشرعية الدولية، ولهذا فنحن مرة أخرى ندعم ونثمن الموقف الجزائري الثابت في دعم قضايا الشعوب، سواء تعلق الأمر بفلسطين أو بالصحراء الغربية، ولكن أيضا ضرورة الاحتكام إلى مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحل النزاعات، ولهذا فقضية الصحراء الغربية قضية التصفيق والاستعمار، وحلها يكون في أن يمارس الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، فمثل هذا الموقف هو كصب الزيت على النار وهو يهدف في عمقه إلى الإبقاء على نزاع له عواقبه ومضاعفاته السلبية على الأمن والسلم في منطقة المغرب العربي وفي شمال أفريقيا".

https://sarabic.ae/20240730/تصويت-برأيك-هل-تحاول-فرنسا-فرض-واقع-جديد-بدعمها-السيادة-المغربية-على-الصحراء-وتنديد-الجزائر؟--1091257086.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي