وزير خارجية الصحراء الغربية لـ"سبوتنيك": قرار الجزائر في محله ردا على دعم فرنسا للاحتلال المغربي

عربي
وسائل إعلام لبنانية: غارة معادية استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" في الضاحية الجنوبية... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240730/وزير-خارجية-الصحراء-الغربية-لـسبوتنيك-قرار-الجزائر-في-محله-ردا-على-دعم-فرنسا-للاحتلال-المغربي-1091258499.html
وزير خارجية الصحراء الغربية لـ"سبوتنيك": قرار الجزائر في محله ردا على دعم فرنسا للاحتلال المغربي
وزير خارجية الصحراء الغربية لـ"سبوتنيك": قرار الجزائر في محله ردا على دعم فرنسا للاحتلال المغربي
سبوتنيك عربي
صرح وزير خارجية الصحراء الغربية، محمد سيداتي، لـ"سبوتنيك"، أنه "بالنسبة للشعب الصحراوي والجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، إن هذا قرار سيادي صادر عن... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T16:06+0000
2024-07-30T16:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0e/1047186855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e46fd88ee68ad99a0497a09545231eb4.jpg
وأضاف سيداتي لـ"سبوتنيك"، أنه "لا فرنسا ولا غيرها يمتلكون حق إعطاء سيادة أو دعم سيادة لأي بلد على الصحراء الغربية لأن من يمتلك سيادة في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي، ولن يتأتى لأي تسلط على أرض الصحراء الغربية، فالشعب الصحراوي هو السيد وهو من يمتلك هذه السيادة ويمارسها من حقه الثابت في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وهو حق أثبتته المنظمات الدولية واعترف به العالم، والأمم المتحدة ماضية جاهدة في إيجاد حل عادل وسلمي مبني على الشرعية الدولية".ووفقا لوزير خارجية الصحراء الغربية، فإنه "ليس لفرنسا، التي دعمت منذ البداية الغزو المغربي للصحراء ومدت المغرب بكل وسائل القتل والدمار للوقوف بوجه مقاومة الشعب الصحراوي، بل أكثر من هذا أريد التذكير على أن فرنسا، بهذا الموقف، هي في الحقيقة تعرقل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وسلمي، وندرك ونعرف تماما أنه منذ بداية هذا النزاع وفرنسا متورطة في محاولة عرقلة الجهود الأممية وعرقلة مسار السلم إلى درجة أنها أشلت عمل المنتظم الدولي فيما يخص الصحراء الغربية، إذاً لم نفاجأ حقيقة بهذا الموقف الفرنسي الشنيع وهذا الموقف الذي يتعارض للمجهودات، وخاصة من طرف بلد عضو دائم في مجلس الأمن وعليه مسؤوليات الحفاظ على السلم والحفاظ على الاستقرار والحفاظ على مصالح العالم وعدم زرع بلبلة".وأكد سيداتي على أن "كل هذه المعطيات لا تبرر بتاتا الرجوع إلى جادة دعم التوسع والعدوانية، بل كان يجب الاحتكام إلى الشرعية الدولية، ولهذا فنحن مرة أخرى ندعم ونثمن الموقف الجزائري الثابت في دعم قضايا الشعوب، سواء تعلق الأمر بفلسطين أو بالصحراء الغربية، ولكن أيضا ضرورة الاحتكام إلى مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحل النزاعات، ولهذا فقضية الصحراء الغربية قضية التصفيق والاستعمار، وحلها يكون في أن يمارس الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، فمثل هذا الموقف هو كصب الزيت على النار وهو يهدف في عمقه إلى الإبقاء على نزاع له عواقبه ومضاعفاته السلبية على الأمن والسلم في منطقة المغرب العربي وفي شمال أفريقيا".
https://sarabic.ae/20240730/تصويت-برأيك-هل-تحاول-فرنسا-فرض-واقع-جديد-بدعمها-السيادة-المغربية-على-الصحراء-وتنديد-الجزائر؟--1091257086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0e/1047186855_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_377b7a8f968f92c01cccca18616f407c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

وزير خارجية الصحراء الغربية لـ"سبوتنيك": قرار الجزائر في محله ردا على دعم فرنسا للاحتلال المغربي

16:06 GMT 30.07.2024
© AP Photo / Abdeljalil Bounharالمغرب الصحراء الغربية
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
تابعنا عبر
حصري
صرح وزير خارجية الصحراء الغربية، محمد سيداتي، لـ"سبوتنيك"، أنه "بالنسبة للشعب الصحراوي والجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، إن هذا قرار سيادي صادر عن الجزائر، ونرى أنه قرار في محله، ويعتبر ردة فعل على تصرفات فرنسا وعلى ما أقدمت عليه أخيرا بقرارها بدعم الاحتلال المغربي من خلال الخطى، التي تقدم بها المغرب منذ زمن".
وأضاف سيداتي لـ"سبوتنيك"، أنه "لا فرنسا ولا غيرها يمتلكون حق إعطاء سيادة أو دعم سيادة لأي بلد على الصحراء الغربية لأن من يمتلك سيادة في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي، ولن يتأتى لأي تسلط على أرض الصحراء الغربية، فالشعب الصحراوي هو السيد وهو من يمتلك هذه السيادة ويمارسها من حقه الثابت في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وهو حق أثبتته المنظمات الدولية واعترف به العالم، والأمم المتحدة ماضية جاهدة في إيجاد حل عادل وسلمي مبني على الشرعية الدولية".

وأشار سيداتي، بالقول: "نثمن عاليا الموقف الجزائري، ونرى أنه يتناسب مع ما أقدمت عليه فرنسا كردة فعل، وأساساً، إن هذا يعبر عن موقف الجزائر الداعم دائماً للقضايا العادلة، وخاصة لمبدأ تقرير مصير وحق شعوب في تقرير مصيرها، وفي هذا المقام تؤكد الجزائر تمسكها بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي الذي يجب الاحتكام إليه وليس لأي بلد أن يقر مكان صاحب الحق وفي هذه الحالة هو الشعب الصحراوي".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
15:19 GMT
ووفقا لوزير خارجية الصحراء الغربية، فإنه "ليس لفرنسا، التي دعمت منذ البداية الغزو المغربي للصحراء ومدت المغرب بكل وسائل القتل والدمار للوقوف بوجه مقاومة الشعب الصحراوي، بل أكثر من هذا أريد التذكير على أن فرنسا، بهذا الموقف، هي في الحقيقة تعرقل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وسلمي، وندرك ونعرف تماما أنه منذ بداية هذا النزاع وفرنسا متورطة في محاولة عرقلة الجهود الأممية وعرقلة مسار السلم إلى درجة أنها أشلت عمل المنتظم الدولي فيما يخص الصحراء الغربية، إذاً لم نفاجأ حقيقة بهذا الموقف الفرنسي الشنيع وهذا الموقف الذي يتعارض للمجهودات، وخاصة من طرف بلد عضو دائم في مجلس الأمن وعليه مسؤوليات الحفاظ على السلم والحفاظ على الاستقرار والحفاظ على مصالح العالم وعدم زرع بلبلة".

وتابع سيداتي: "فيما يخص الموقف الفرنسي، دائما لأن هذا الموقف سلبي والذي دائما عبّرت عنه فرنسا لا يفاجئنا، وهو يأتي في هذا الظرف ربما لتداعيات أو لتراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، وأيضا بحكم الأزمة الداخلية التي تعصف بالنظام في فرنسا".

وأكد سيداتي على أن "كل هذه المعطيات لا تبرر بتاتا الرجوع إلى جادة دعم التوسع والعدوانية، بل كان يجب الاحتكام إلى الشرعية الدولية، ولهذا فنحن مرة أخرى ندعم ونثمن الموقف الجزائري الثابت في دعم قضايا الشعوب، سواء تعلق الأمر بفلسطين أو بالصحراء الغربية، ولكن أيضا ضرورة الاحتكام إلى مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحل النزاعات، ولهذا فقضية الصحراء الغربية قضية التصفيق والاستعمار، وحلها يكون في أن يمارس الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، فمثل هذا الموقف هو كصب الزيت على النار وهو يهدف في عمقه إلى الإبقاء على نزاع له عواقبه ومضاعفاته السلبية على الأمن والسلم في منطقة المغرب العربي وفي شمال أفريقيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اهتمام إسرائيلي داخلي بصدامات معسكر "سديه تيمان"15:06 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала