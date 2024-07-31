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https://sarabic.ae/20240731/الولايات-المتحدة-تعلق-المساعدات-لجورجيا-1091291426.html
الولايات المتحدة تعلق المساعدات لجورجيا
الولايات المتحدة تعلق المساعدات لجورجيا
سبوتنيك عربي
نقلت وزارة الخارجية الأمريكية تصريح وزيرها أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة توقف تقديم نحو 100 مليون دولار من المساعدات المالية لجورجيا. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T14:29+0000
2024-07-31T14:29+0000
العلاقات الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
جورجيا
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وقال الوزير بلينكن: "في أعقاب التصرفات المناهضة للديمقراطية التي اتخذتها الحكومة الجورجية، أعلنت عن إجراء مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا. ونتيجة لهذه المراجعة، قامت الولايات المتحدة بوقف أكثر من 95 مليون دولار من المساعدات لدعم الحكومة الجورجية".وفي منتصف شهر مايو/ أيار، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيمس أوبراين، في مؤتمر صحفي في تبليسي، إن واشنطن قد تفرض عقوبات شخصية على القيادة الجورجية إذا كان القانون المعتمد بشأن العملاء الأجانب لا يفي بالمعايير الدولية. وأضاف أوبراين أن الجانب الأمريكي قد يتوقف أيضًا عن تقديم المساعدة المالية إذا اعتبرت السلطات الجورجية الولايات المتحدة عدوًا.وتعرض قانون شفافية التأثير الأجنبي المعتمد في جورجيا لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأرجأ البنتاغون المناورات العسكرية المشتركة مع جورجيا إلى أجل غير مسمى.وقد أعلنت السلطات الجورجية بدورها مراراً وتكراراً عن ضرورة إعادة ضبط العلاقات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240710/باحث-في-الشأن-الروسي-أميركا-تريد-إشعال-الفتنة-في-جورجيا-للضغط-على-روسيا-وتجربة-أوكرانيا-لن-تتكرر-1090661229.html
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العلاقات الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, جورجيا
العلاقات الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, جورجيا

الولايات المتحدة تعلق المساعدات لجورجيا

14:29 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIMوزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
تابعنا عبر
نقلت وزارة الخارجية الأمريكية تصريح وزيرها أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة توقف تقديم نحو 100 مليون دولار من المساعدات المالية لجورجيا.
وقال الوزير بلينكن: "في أعقاب التصرفات المناهضة للديمقراطية التي اتخذتها الحكومة الجورجية، أعلنت عن إجراء مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا. ونتيجة لهذه المراجعة، قامت الولايات المتحدة بوقف أكثر من 95 مليون دولار من المساعدات لدعم الحكومة الجورجية".

إن تصريحات تبليسي الكاذبة والمعادية للديمقراطية تتعارض مع معايير عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
باحث في الشأن الروسي: أميركا تريد إشعال الفتنة في جورجيا للضغط على روسيا وتجربة أوكرانيا لن تتكرر
10 يوليو, 12:16 GMT
وفي منتصف شهر مايو/ أيار، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيمس أوبراين، في مؤتمر صحفي في تبليسي، إن واشنطن قد تفرض عقوبات شخصية على القيادة الجورجية إذا كان القانون المعتمد بشأن العملاء الأجانب لا يفي بالمعايير الدولية. وأضاف أوبراين أن الجانب الأمريكي قد يتوقف أيضًا عن تقديم المساعدة المالية إذا اعتبرت السلطات الجورجية الولايات المتحدة عدوًا.
وتعرض قانون شفافية التأثير الأجنبي المعتمد في جورجيا لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأرجأ البنتاغون المناورات العسكرية المشتركة مع جورجيا إلى أجل غير مسمى.
وقد أعلنت السلطات الجورجية بدورها مراراً وتكراراً عن ضرورة إعادة ضبط العلاقات بين البلدين.
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