https://sarabic.ae/20240731/باحث-لـسبوتنيك-واشنطن-تريد-إشعال-الحرب-في-المنطقة-وعلى-محور-المقاومة-اتخاذ-مواقف-حاسمة--1091271704.html
باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن تريد إشعال الحرب في المنطقة وعلى "محور المقاومة" اتخاذ مواقف حاسمة
باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن تريد إشعال الحرب في المنطقة وعلى "محور المقاومة" اتخاذ مواقف حاسمة
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث الاستراتيجي، العميد شربل أبو زيد، أنّ إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتغتال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T07:25+0000
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وشدّد أبو زيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة اتخاذ محور المقاومة في المنطقة مواقف حاسمة بشأن آلية الرد على الجرائم الإسرائيلية". واعتبر أبو زيد أنّ "التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط تمثل حشدا وتمهيدا لمعركة كبرى، قد تحصل في أي لحظة". وقالت الحركة في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية".ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل القيادي البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر، إثر غارة استهدفته مكان إقامته في مدينة بيروت.
https://sarabic.ae/20240731/مسؤول-حركة-حماس-محمود-طه-إسرائيل-اغتالت-إسماعيل-هنية-بضوء-أخضر-أمريكي-1091271080.html
https://sarabic.ae/20240731/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-قائده-العسكري-المستهدف-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1091269853.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
باحث لـ"سبوتنيك": واشنطن تريد إشعال الحرب في المنطقة وعلى "محور المقاومة" اتخاذ مواقف حاسمة
حصري
أكّد الباحث الاستراتيجي، العميد شربل أبو زيد، أنّ إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتغتال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في إيران، وتضرب العاصمة اللبنانية بيروت.
وشدّد أبو زيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة اتخاذ محور المقاومة في المنطقة مواقف حاسمة بشأن آلية الرد على الجرائم الإسرائيلية".
وحذّر من "الخرق الأمني الأمريكي والبريطاني والأوروبي والإسرائيلي الكبير لمنطقة الشرق الأوسط"، مستنكرا "موقف واشنطن التي تدعي الرغبة في وقف التصعيد في المنطقة".
واعتبر أبو زيد أنّ "التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط تمثل حشدا وتمهيدا لمعركة كبرى، قد تحصل في أي لحظة".
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت الحركة في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية".
ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل القيادي البارز في "حزب الله"
اللبناني فؤاد شكر، إثر غارة استهدفته مكان إقامته في مدينة بيروت.