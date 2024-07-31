https://sarabic.ae/20240731/توجيهات-للجيش-العراقي-على-خلفية-تصاعد-الأحداث-في-المنطقة-1091288887.html
توجيهات للجيش العراقي على خلفية تصاعد الأحداث في المنطقة
توجيهات للجيش العراقي على خلفية تصاعد الأحداث في المنطقة
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات وتوصيات لمختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في الجيش العراقي، في أعقاب تصاعد الأحداث... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T14:02+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا، قال فيه إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية".واطلع السوداني خلال الاجتماع على مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة".وأصدر السوداني خلال الاجتماع، مجموعة توجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في الجيش في ظل المستجدات الأخيرة.يأتي ذلك بعدما أدان عضو المجلس السياسي لحركة "النجباء" في العراق، حيدر اللامي، استهداف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، مؤكدا أنّ "الإسرائيليين حصلوا على ضوء أخضر من الولايات المتحدة".واعتبر اللامي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التخبط الداخلي في إسرائيل وفشلها في كل جبهات القتال، يدفعها إلى تنفيذ عمليات في دول منطقة الشرق الأوسط".وفي تعليقه على اغتيال القوات الأمريكية عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق، قال اللامي: "الفصائل العراقية سترد على الجرائم الإسرائيلية والأمريكية، وستساند محور المقاومة في كل خطوة يتخذها".في سياق متصل، أدانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، وأكدت أن ردها سيكوم مزلزلا على هذه الجريمة الإسرائيلية الأمريكية.وشدد المستشار القانوني لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الرب المرتضى، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على ضرورة "إزالة إسرائيل من المنطقة، جراء الخطر الذي تشكله على أمن العرب"، مؤكدا أن "أنصار الله ماضية في تحقيق ذلك".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أنصار الله
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أنصار الله
توجيهات للجيش العراقي على خلفية تصاعد الأحداث في المنطقة
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات وتوصيات لمختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في الجيش العراقي، في أعقاب تصاعد الأحداث في العراق والمنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا، قال فيه إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية".
واطلع السوداني خلال الاجتماع على مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة".
وأصدر السوداني خلال الاجتماع، مجموعة توجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في الجيش في ظل المستجدات الأخيرة.
يأتي ذلك بعدما أدان عضو المجلس السياسي لحركة "النجباء" في العراق، حيدر اللامي، استهداف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، مؤكدا أنّ "الإسرائيليين حصلوا على ضوء أخضر من الولايات المتحدة".
واعتبر اللامي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التخبط الداخلي في إسرائيل وفشلها في كل جبهات القتال، يدفعها إلى تنفيذ عمليات في
دول منطقة الشرق الأوسط".
وفي تعليقه على اغتيال القوات الأمريكية عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق، قال اللامي: "الفصائل العراقية سترد على الجرائم الإسرائيلية والأمريكية، وستساند محور المقاومة في كل خطوة يتخذها".
في سياق متصل، أدانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، وأكدت أن ردها سيكوم مزلزلا على هذه الجريمة الإسرائيلية الأمريكية.
وشدد المستشار القانوني لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الرب المرتضى، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على ضرورة "إزالة إسرائيل من المنطقة، جراء الخطر الذي تشكله على أمن العرب"، مؤكدا أن "أنصار الله ماضية في تحقيق ذلك".
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية
، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.