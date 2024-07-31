https://sarabic.ae/20240731/عدد-موظفي-الأمم-المتحدة-القتلى-في-غزة-يبلغ-رقم-قياسيا-منذ-عام-1945--1091287868.html
عدد موظفي الأمم المتحدة القتلى في غزة يبلغ رقم قياسيا منذ عام 1945
عدد موظفي الأمم المتحدة القتلى في غزة يبلغ رقم قياسيا منذ عام 1945
سبوتنيك عربي
صرح المفوض العام لمنظمة "أونروا" فيليب لازاريني ، اليوم الأربعاء، أن عدد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذين قتلوا في قطاع غزة... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T13:37+0000
2024-07-31T13:37+0000
2024-07-31T13:37+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
قطاع غزة
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ونقل موقع المنظمة الرسمي قول لازاريني: "بلغنا مرحلة مأساوية وكارثية تمنيت ألا نعبرها أبداً، إذ منذ أن بدأت الحرب في أكتوبر 2023، خسرنا 202 من زملائنا في الأونروا، وجميعهم قتلوا في قطاع غزة".وفي 7 أكتوبر 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي لا مثيل له من قطاع غزة. وبعد ذلك، دخل مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية إلى المناطق الحدودية، وأطلقوا النار على العسكريين والمدنيين، واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. ووفقا للسلطات، توفي نحو 1.2 ألف شخص يومذاك.وشن الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، والتي شملت هجمات على أهداف مدنية. وأعلنت إسرائيل عن حصار كامل للقطاع: حيث توقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة القتلى في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تجاوزت 39 ألفا، وأصيب أكثر من 90 ألف شخص.ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب الموقف الروسي فإن التسوية لا يمكن تحقيقها إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240730/جنرال-إسرائيلي-الجيش-يضلل-الرأي-العام-ونحن-نكذب-على-القيادة-السياسية-1091258005.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة
عدد موظفي الأمم المتحدة القتلى في غزة يبلغ رقم قياسيا منذ عام 1945
صرح المفوض العام لمنظمة "أونروا" فيليب لازاريني ، اليوم الأربعاء، أن عدد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذين قتلوا في قطاع غزة تجاوز 200 شخص.
ونقل موقع المنظمة الرسمي قول لازاريني: "بلغنا مرحلة مأساوية وكارثية تمنيت ألا نعبرها أبداً، إذ منذ أن بدأت الحرب في أكتوبر 2023، خسرنا 202 من زملائنا في الأونروا، وجميعهم قتلوا في قطاع غزة".
وأعرب رئيس الأونروا عن تعازيه لأسر الضحايا، وقال إن خسارة موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة خلال النزاع هي الأكبر منذ إنشاء المنظمة عام 1945.
وفي 7 أكتوبر 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي لا مثيل له من قطاع غزة. وبعد ذلك، دخل مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية إلى المناطق الحدودية، وأطلقوا النار على العسكريين والمدنيين، واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. ووفقا للسلطات، توفي نحو 1.2 ألف شخص يومذاك.
وشن الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، والتي شملت هجمات على أهداف مدنية. وأعلنت إسرائيل عن حصار كامل للقطاع: حيث توقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة القتلى في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تجاوزت 39 ألفا، وأصيب أكثر من 90 ألف شخص.
ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب الموقف الروسي فإن التسوية لا يمكن تحقيقها إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.