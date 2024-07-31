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محلل إيراني لـ"سبوتنيك": نتنياهو يسعى لحرب شاملة وطهران سترد على اغتيال هنية
محلل إيراني لـ"سبوتنيك": نتنياهو يسعى لحرب شاملة وطهران سترد على اغتيال هنية
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السياسي الإيراني، الدكتور عماد إبشناس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "يشن... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T17:55+0000
2024-07-31T17:55+0000
حصري
إيران
إسرائيل
حركة حماس
إسماعيل هنية
العالم
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "نتنياهو وجد في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، الإدارة الأمريكية في وضع يسمح باستغلالها، وبإمكانه استغلال هذا الوضع لإشعال فتيل حرب شاملة في المنطقة".وأكد أن "نتنياهو يعلم بوضع بايدن بحيث لا يمكنه التصرف، ولا يمكن للإدارة الديمقراطية الأمريكية ألا تحمي إسرائيل، بالتالي يمكنه شن هذه الحرب ويستطيع أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب".وأشار إلى أنه "بعد اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية، لن يكون هناك أي معنى لمفاوضات السلام القائمة، من أجل التوصل لحل سياسي لوقف الحرب وتبادل الأسرى".وفيما يتعلق بالرد الإيراني، أجاب بأن "طهران سوف ترد لا محالة، حيث أن الحادث وقع على أرض إيرانية، وضد ضيف كان في طهران، وسوف ترد إيران بالتأكيد، لكن الوقت والكيفية غير معروفين، سوى للسلطات الإيرانية.وكانت حركة حماس الفلسطينية وإيران، قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.ويأتي ذلك، فيما حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، الإدارة الأمريكية المسؤولية عن اغتيال إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، باعتبارها داعمة "ومتواطئة" مع إسرائيل، مؤكدةً أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على هذا العمل.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إن "إيران تدين بشدة هذا العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني، وتؤكد حقها الأصيل في الرد بشكل مناسب على هذا العمل العدواني ضد سيادتها وسلامة أراضيها".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن إسرائيل مهدت الطريق لعقابها القاسي بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن إيران تحقق في ملابسات مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي في طهران، وأن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبًا، وفقًا لما ذكره الحرس الثوري الإيراني.وأعلنت إيران الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران. وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
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حصري, إيران, إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي
حصري, إيران, إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي

محلل إيراني لـ"سبوتنيك": نتنياهو يسعى لحرب شاملة وطهران سترد على اغتيال هنية

17:55 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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حصري
صرح المحلل السياسي الإيراني، الدكتور عماد إبشناس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "يشن حربا شاملة في المنطقة برمتها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "نتنياهو وجد في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، الإدارة الأمريكية في وضع يسمح باستغلالها، وبإمكانه استغلال هذا الوضع لإشعال فتيل حرب شاملة في المنطقة".
وأكد أن "نتنياهو يعلم بوضع بايدن بحيث لا يمكنه التصرف، ولا يمكن للإدارة الديمقراطية الأمريكية ألا تحمي إسرائيل، بالتالي يمكنه شن هذه الحرب ويستطيع أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب".
وأشار إلى أنه "بعد اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية، لن يكون هناك أي معنى لمفاوضات السلام القائمة، من أجل التوصل لحل سياسي لوقف الحرب وتبادل الأسرى".
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وفيما يتعلق بالرد الإيراني، أجاب بأن "طهران سوف ترد لا محالة، حيث أن الحادث وقع على أرض إيرانية، وضد ضيف كان في طهران، وسوف ترد إيران بالتأكيد، لكن الوقت والكيفية غير معروفين، سوى للسلطات الإيرانية.
وكانت حركة حماس الفلسطينية وإيران، قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ويأتي ذلك، فيما حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، الإدارة الأمريكية المسؤولية عن اغتيال إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، باعتبارها داعمة "ومتواطئة" مع إسرائيل، مؤكدةً أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على هذا العمل.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إن "إيران تدين بشدة هذا العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني، وتؤكد حقها الأصيل في الرد بشكل مناسب على هذا العمل العدواني ضد سيادتها وسلامة أراضيها".
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وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن إسرائيل مهدت الطريق لعقابها القاسي بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن إيران تحقق في ملابسات مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي في طهران، وأن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبًا، وفقًا لما ذكره الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت إيران الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.
وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران. وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
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