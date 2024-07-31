مفاوضات بوتين مع رئيس إندونيسيا في الكرملين
12:40 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 31.07.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو خلال اجتماع في موسكو.
© Sputnik . Grigory Sysoev/
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في قصر الكرملين، مفاوضات مع نظيره رئيس إندونيسيا فرابوو سوبيانتو، الذي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية.
وقال الرئيس الروسي: "نحن سعداء جدا لرؤيتك. مرة أخرى، أهنئك شخصيًا على انتخابك لمنصب الرئيس، وأتمنى لك كل التوفيق في خدمة بلدك وشعبك".
ولفت الرئيس بوتين: "تتمتع روسيا بعلاقات ودية طويلة الأمد مع إندونيسيا منذ عقود، إذ نحتفل في العام المقبل بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".
على الرغم من الوباء والأحداث التي تجري حول روسيا والمتعلقة بها، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تتطور بنجاح، وقد تضاعف حجم التجارة في السنوات الأخيرة.
ووصف هذا الاتجاه بأنه جيد وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا الاتجاه
وأشار الرئيس إلى أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات المنتجات الزراعية إلى إندونيسيا وتنفيذ مشاريع استثمارية في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وأضاف أيضًا أن الاتفاقية شبه المكتملة بشأن منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا سوف تلعب دورًا إيجابيًا في تطوير العلاقات.
وأعرب بوتين عن أمله في أنه تحت قيادة سوبيانتو، سيتم الحفاظ على كل ما تم التخطيط له في التفاعل بين إندونيسيا وروسيا وسيكتسب زخمًا جديدًا.
وقال الرئيس سوبيانتو بدوره: "لقد أجرينا مفاوضات مكثفة للغاية خلال الأشهر الماضية، وناقشنا الخطط للمستقبل".
وأشار إلى أنه أجرى، اليوم، مفاوضات مكثفة مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وإضافة إلى ذلك، التقى الرئيس الإندونيسي "بمسؤولين كبار معنيين بالسياسة الدفاعية".
"كما تعلمون، نحن نعتبر روسيا صديقًا عظيمًا لبلدنا، وأود الاستمرار في الحفاظ على هذا النوع من العلاقات مع بلدكم. وجئت إلى روسيا لأؤكد أنني أعتزم وأرغب في تطوير علاقاتنا عندما أتولى منصبي رسميًا".
وبالإضافة إلى ذلك، ناقش سوبيانتو مع ممثلي شركة "روساتوم" الحكومية الروسية إمكانيات التعاون في الصناعة النووية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الكبيرة والصغيرة.