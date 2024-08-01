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خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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من الملعب
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لقاء سبوتنيك
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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الإنسان والثقافة
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يهنئ-أفراد-وقدامى-محاربي-القوات-المحمولة-جواً-في-عيدهم-1091336743.html
بوتين يهنئ أفراد وقدامى محاربي القوات المحمولة جواً في عيدهم
بوتين يهنئ أفراد وقدامى محاربي القوات المحمولة جواً في عيدهم
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأفراد والمحاربين القدامى في القوات المحمولة جواً، بمناسبة يوم عيدهم، ونشر نص التهنئة على موقع الكرملين على الإنترنت. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T22:00+0000
2024-08-01T22:38+0000
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في التهنئة: أيها الرفاق الأعزاء! أهنئكم بيوم القوات المحمولة جواً. أنتم من حقكم أن تفتخروا بالتاريخ العسكري الأسطوري لـ "المشاة المجنحة" وأسماء الأبطال ومآثرهم الخالدة - جنود وضباط القوات المحمولة جواً، لقد اجتازوا بشرف اختبارات القوة، وكانوا أقوياء في الشخصية والإرادة، والشجاعة والمساعدة المتبادلة، والاستعداد للوقوف كجدار للدفاع عن الوطن الأم.وأعرب بوتين عن ثقته في أن القوات المحمولة جواً ستواصل حماية استقلال روسيا وتعزيز دفاع وأمن البلاد بشكل موثوق.وقال: "أنا مقتنع بأنكم ستواصلون حماية استقلال وسيادة روسيا بشكل موثوق، وستساهمون بشكل كبير في قدرتها الدفاعية وأمنها الوطني".وأضاف بوتين أن التقاليد الوطنية لقدامى القوات المحمولة جواً، وولائهم للقسم والزملاء العسكريين، تساعد الجنود في حل المهام المهمة أثناء العملية العسكرية الخاصة لروسياويتم الاحتفال بيوم القوات المحمولة جواً سنويًا بتاريخ الثاني من أغسطس/آب.وتقوم روسيا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقد قال الرئيس فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقاً للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق ظروف تضمن أمن روسيا.
https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يستقبل-المعتقلين-الروس-المطلق-سراحهم-خلال-عملية-التبادل-مع-واشنطن-1091335317.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يهنئ أفراد وقدامى محاربي القوات المحمولة جواً في عيدهم

22:00 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 22:38 GMT 01.08.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأفراد والمحاربين القدامى في القوات المحمولة جواً، بمناسبة يوم عيدهم، ونشر نص التهنئة على موقع الكرملين على الإنترنت.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في التهنئة: أيها الرفاق الأعزاء! أهنئكم بيوم القوات المحمولة جواً. أنتم من حقكم أن تفتخروا بالتاريخ العسكري الأسطوري لـ "المشاة المجنحة" وأسماء الأبطال ومآثرهم الخالدة - جنود وضباط القوات المحمولة جواً، لقد اجتازوا بشرف اختبارات القوة، وكانوا أقوياء في الشخصية والإرادة، والشجاعة والمساعدة المتبادلة، والاستعداد للوقوف كجدار للدفاع عن الوطن الأم.
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وأعرب بوتين عن ثقته في أن القوات المحمولة جواً ستواصل حماية استقلال روسيا وتعزيز دفاع وأمن البلاد بشكل موثوق.
وقال: "أنا مقتنع بأنكم ستواصلون حماية استقلال وسيادة روسيا بشكل موثوق، وستساهمون بشكل كبير في قدرتها الدفاعية وأمنها الوطني".
وأضاف بوتين أن التقاليد الوطنية لقدامى القوات المحمولة جواً، وولائهم للقسم والزملاء العسكريين، تساعد الجنود في حل المهام المهمة أثناء العملية العسكرية الخاصة لروسيا
ويتم الاحتفال بيوم القوات المحمولة جواً سنويًا بتاريخ الثاني من أغسطس/آب.
وتقوم روسيا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقد قال الرئيس فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقاً للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق ظروف تضمن أمن روسيا.
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