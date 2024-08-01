https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يهنئ-أفراد-وقدامى-محاربي-القوات-المحمولة-جواً-في-عيدهم-1091336743.html
بوتين يهنئ أفراد وقدامى محاربي القوات المحمولة جواً في عيدهم
بوتين يهنئ أفراد وقدامى محاربي القوات المحمولة جواً في عيدهم
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأفراد والمحاربين القدامى في القوات المحمولة جواً، بمناسبة يوم عيدهم، ونشر نص التهنئة على موقع الكرملين على الإنترنت. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T22:00+0000
2024-08-01T22:00+0000
2024-08-01T22:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في التهنئة: أيها الرفاق الأعزاء! أهنئكم بيوم القوات المحمولة جواً. أنتم من حقكم أن تفتخروا بالتاريخ العسكري الأسطوري لـ "المشاة المجنحة" وأسماء الأبطال ومآثرهم الخالدة - جنود وضباط القوات المحمولة جواً، لقد اجتازوا بشرف اختبارات القوة، وكانوا أقوياء في الشخصية والإرادة، والشجاعة والمساعدة المتبادلة، والاستعداد للوقوف كجدار للدفاع عن الوطن الأم.وأعرب بوتين عن ثقته في أن القوات المحمولة جواً ستواصل حماية استقلال روسيا وتعزيز دفاع وأمن البلاد بشكل موثوق.وقال: "أنا مقتنع بأنكم ستواصلون حماية استقلال وسيادة روسيا بشكل موثوق، وستساهمون بشكل كبير في قدرتها الدفاعية وأمنها الوطني".وأضاف بوتين أن التقاليد الوطنية لقدامى القوات المحمولة جواً، وولائهم للقسم والزملاء العسكريين، تساعد الجنود في حل المهام المهمة أثناء العملية العسكرية الخاصة لروسياويتم الاحتفال بيوم القوات المحمولة جواً سنويًا بتاريخ الثاني من أغسطس/آب.وتقوم روسيا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقد قال الرئيس فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقاً للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق ظروف تضمن أمن روسيا.
https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يستقبل-المعتقلين-الروس-المطلق-سراحهم-خلال-عملية-التبادل-مع-واشنطن-1091335317.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يهنئ أفراد وقدامى محاربي القوات المحمولة جواً في عيدهم
22:00 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 22:38 GMT 01.08.2024)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأفراد والمحاربين القدامى في القوات المحمولة جواً، بمناسبة يوم عيدهم، ونشر نص التهنئة على موقع الكرملين على الإنترنت.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في التهنئة: أيها الرفاق الأعزاء! أهنئكم بيوم القوات المحمولة جواً. أنتم من حقكم أن تفتخروا بالتاريخ العسكري الأسطوري لـ "المشاة المجنحة" وأسماء الأبطال ومآثرهم الخالدة - جنود وضباط القوات المحمولة جواً، لقد اجتازوا بشرف اختبارات القوة، وكانوا أقوياء في الشخصية والإرادة، والشجاعة والمساعدة المتبادلة، والاستعداد للوقوف كجدار للدفاع عن الوطن الأم.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن القوات المحمولة جواً ستواصل حماية استقلال روسيا وتعزيز دفاع وأمن البلاد بشكل موثوق.
وقال: "أنا مقتنع بأنكم ستواصلون حماية استقلال وسيادة روسيا بشكل موثوق، وستساهمون بشكل كبير في قدرتها الدفاعية وأمنها الوطني".
وأضاف بوتين أن التقاليد الوطنية لقدامى القوات المحمولة جواً، وولائهم للقسم والزملاء العسكريين، تساعد الجنود في حل المهام المهمة أثناء العملية العسكرية الخاصة لروسيا
ويتم الاحتفال بيوم القوات المحمولة جواً سنويًا بتاريخ الثاني من أغسطس/آب.
وتقوم روسيا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وقد قال الرئيس فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقاً للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق ظروف تضمن أمن روسيا.