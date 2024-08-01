خبير يوضح لـ"سبوتنيك" مدى تأثر أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240801/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-مدى-تأثر-أسعار-النفط-في-ظل-تصاعد-التوترات-في-المنطقة-1091329917.html
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" مدى تأثر أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" مدى تأثر أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، ارتفاعاتها، لتواصل مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة عقب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T17:34+0000
2024-08-01T17:34+0000
حصري
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
إيران
إسرائيل
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102597/88/1025978857_0:437:4256:2831_1920x0_80_0_0_06e596019ea1673f922b3ee1e2b01e30.jpg
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا أو 0.9 % إلى 78.60 دولار للبرميل.وقال خبير الطاقة والنفط المهندس، ربيع ياغي، إن تراجع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية يعود لحجم الفائض في الأسواق.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التراجع في أسعار النفط الخام، أدى إلى تراجع المشتقات في أوروبا وبعض الأسواق الأخرى، في حين أن المنطقة العربية لم تشهد نفس التراجع بسبب التوترات في المنطقة.ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار في منطقة الشرق الأوسط، يبرر بسبب كلفة النقل والتأمين، خاصة في ظل التوترات والصراع الدائر في المنطقة.وأشار إلى أن خزان الطاقة والنفط يتمثل في المنطقة، المتوترة بالأساس، والتي تلعب الدور الأبرز في تحديد أسعار الطاقة.وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.وأقرّ تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.وقبل أيام قليلة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 79.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.6% إلى 75.38 دولار للبرميل.
https://sarabic.ae/20240720/خبراء-يوضحون-سيناريوهات-نتائج-اجتماع-أوبك--المقبل-1090974742.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102597/88/1025978857_351:0:4127:2832_1920x0_80_0_0_6359a3a2a432ccd9143841cb7e090d6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, إيران, إسرائيل, اقتصاد, الأخبار
حصري, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, إيران, إسرائيل, اقتصاد, الأخبار

خبير يوضح لـ"سبوتنيك" مدى تأثر أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة

17:34 GMT 01.08.2024
© AFP 2023 / Pierre-Henry DESHAYESتقلب أسواق النفط في أعقاب الإعصار هارفي
تقلب أسواق النفط في أعقاب الإعصار هارفي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / Pierre-Henry DESHAYES
تابعنا عبر
حصري
شهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، ارتفاعاتها، لتواصل مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة عقب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا أو 0.9 % إلى 78.60 دولار للبرميل.
وقال خبير الطاقة والنفط المهندس، ربيع ياغي، إن تراجع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية يعود لحجم الفائض في الأسواق.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التراجع في أسعار النفط الخام، أدى إلى تراجع المشتقات في أوروبا وبعض الأسواق الأخرى، في حين أن المنطقة العربية لم تشهد نفس التراجع بسبب التوترات في المنطقة.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار في منطقة الشرق الأوسط، يبرر بسبب كلفة النقل والتأمين، خاصة في ظل التوترات والصراع الدائر في المنطقة.
وأشار إلى أن خزان الطاقة والنفط يتمثل في المنطقة، المتوترة بالأساس، والتي تلعب الدور الأبرز في تحديد أسعار الطاقة.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
خبراء يوضحون سيناريوهات نتائج اجتماع "أوبك +" المقبل
20 يوليو, 19:03 GMT
وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.
وأقرّ تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.
وقبل أيام قليلة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 79.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.6% إلى 75.38 دولار للبرميل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نصر الله يتحدث عن الرد الإيراني و"المعركة الكبرى"16:05 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала