https://sarabic.ae/20240801/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-مدى-تأثر-أسعار-النفط-في-ظل-تصاعد-التوترات-في-المنطقة-1091329917.html
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" مدى تأثر أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" مدى تأثر أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، ارتفاعاتها، لتواصل مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة عقب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T17:34+0000
2024-08-01T17:34+0000
2024-08-01T17:34+0000
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا أو 0.9 % إلى 78.60 دولار للبرميل.وقال خبير الطاقة والنفط المهندس، ربيع ياغي، إن تراجع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية يعود لحجم الفائض في الأسواق.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التراجع في أسعار النفط الخام، أدى إلى تراجع المشتقات في أوروبا وبعض الأسواق الأخرى، في حين أن المنطقة العربية لم تشهد نفس التراجع بسبب التوترات في المنطقة.ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار في منطقة الشرق الأوسط، يبرر بسبب كلفة النقل والتأمين، خاصة في ظل التوترات والصراع الدائر في المنطقة.وأشار إلى أن خزان الطاقة والنفط يتمثل في المنطقة، المتوترة بالأساس، والتي تلعب الدور الأبرز في تحديد أسعار الطاقة.وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.وأقرّ تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.وقبل أيام قليلة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 79.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.6% إلى 75.38 دولار للبرميل.
https://sarabic.ae/20240720/خبراء-يوضحون-سيناريوهات-نتائج-اجتماع-أوبك--المقبل-1090974742.html
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حصري, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, إيران, إسرائيل, اقتصاد, الأخبار
حصري, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, إيران, إسرائيل, اقتصاد, الأخبار
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" مدى تأثر أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في المنطقة
حصري
شهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، ارتفاعاتها، لتواصل مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة عقب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا أو 0.9 % إلى 78.60 دولار للبرميل.
وقال خبير الطاقة والنفط المهندس، ربيع ياغي، إن تراجع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية يعود لحجم الفائض في الأسواق.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن التراجع في أسعار النفط الخام، أدى إلى تراجع المشتقات في أوروبا وبعض الأسواق الأخرى، في حين أن المنطقة العربية لم تشهد نفس التراجع بسبب التوترات في المنطقة.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار في منطقة الشرق الأوسط، يبرر بسبب كلفة النقل والتأمين، خاصة في ظل التوترات والصراع الدائر في المنطقة.
وأشار إلى أن خزان الطاقة والنفط يتمثل في المنطقة، المتوترة بالأساس، والتي تلعب الدور الأبرز في تحديد أسعار الطاقة.
وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.
وأقرّ تحالف "أوبك+
"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.
وقبل أيام قليلة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 79.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.6% إلى 75.38 دولار للبرميل.