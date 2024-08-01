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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240801/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-دور-إف-16-في-الصراع-الأوكراني-1091328183.html
ضابط أمريكي متقاعد يوضح دور "إف-16" في الصراع الأوكراني
ضابط أمريكي متقاعد يوضح دور "إف-16" في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، توني شافير، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا لن يلعب دورًا مهمًا في الصراع. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T16:17+0000
2024-08-01T16:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف شافير في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "لقد أدرك الكثيرون في الغرب الآن أن طائرات "إف-16" التي يتم إدخالها إلى القتال لا تعني شيئًا على الإطلاق. ولم يكن ذلك شيئًا يؤثر حقًا على مسار الحرب".ويوم أمس الأربعاء،، أفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" التي نقلتها دول حلف شمال الأطلسي وصلت إلى أوكرانيا.وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.
https://sarabic.ae/20240801/القوات-الروسية-تدمر-3-صواريخ-باتريوت-و14-صاروخ-هيمارس-وصاروخ-أتاكمز-و61-مسيرة-أوكرانية--1091314758.html
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روسيا
روسيا

ضابط أمريكي متقاعد يوضح دور "إف-16" في الصراع الأوكراني

16:17 GMT 01.08.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okulaإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
تابعنا عبر
صرح ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، توني شافير، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا لن يلعب دورًا مهمًا في الصراع.
وأضاف شافير في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "لقد أدرك الكثيرون في الغرب الآن أن طائرات "إف-16" التي يتم إدخالها إلى القتال لا تعني شيئًا على الإطلاق. ولم يكن ذلك شيئًا يؤثر حقًا على مسار الحرب".
وفي رأيه، فإن نتيجة الصراع في أوكرانيا واضحة للغاية بالفعل.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 3 صواريخ "باتريوت" و14 صاروخ "هيمارس" وصاروخ "أتاكمز" و61 مسيرة أوكرانية
10:49 GMT

وقال شافير: "أحاول أن أرى الأمور كما هي، ولا يهم ما أشعر به تجاه أي من الجانبين. أوكرانيا تخسر وروسيا تفوز، وهي مسألة وقت فقط قبل أن ينهار الجانب الأوكراني".

ويوم أمس الأربعاء،، أفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" التي نقلتها دول حلف شمال الأطلسي وصلت إلى أوكرانيا.
وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.
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