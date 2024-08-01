https://sarabic.ae/20240801/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-دور-إف-16-في-الصراع-الأوكراني-1091328183.html
ضابط أمريكي متقاعد يوضح دور "إف-16" في الصراع الأوكراني
ضابط أمريكي متقاعد يوضح دور "إف-16" في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، توني شافير، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا لن يلعب دورًا مهمًا في الصراع. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T16:17+0000
2024-08-01T16:17+0000
2024-08-01T16:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف شافير في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "لقد أدرك الكثيرون في الغرب الآن أن طائرات "إف-16" التي يتم إدخالها إلى القتال لا تعني شيئًا على الإطلاق. ولم يكن ذلك شيئًا يؤثر حقًا على مسار الحرب".ويوم أمس الأربعاء،، أفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" التي نقلتها دول حلف شمال الأطلسي وصلت إلى أوكرانيا.وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.
https://sarabic.ae/20240801/القوات-الروسية-تدمر-3-صواريخ-باتريوت-و14-صاروخ-هيمارس-وصاروخ-أتاكمز-و61-مسيرة-أوكرانية--1091314758.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي متقاعد يوضح دور "إف-16" في الصراع الأوكراني
صرح ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، توني شافير، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا لن يلعب دورًا مهمًا في الصراع.
وأضاف شافير في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "لقد أدرك الكثيرون في الغرب الآن أن طائرات "إف-16" التي يتم إدخالها إلى القتال لا تعني شيئًا على الإطلاق. ولم يكن ذلك شيئًا يؤثر حقًا على مسار الحرب".
وفي رأيه، فإن نتيجة الصراع في أوكرانيا واضحة للغاية بالفعل.
وقال شافير: "أحاول أن أرى الأمور كما هي، ولا يهم ما أشعر به تجاه أي من الجانبين. أوكرانيا تخسر وروسيا تفوز، وهي مسألة وقت فقط قبل أن ينهار الجانب الأوكراني".
ويوم أمس الأربعاء،، أفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" التي نقلتها دول حلف شمال الأطلسي وصلت إلى أوكرانيا.
وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.