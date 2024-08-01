https://sarabic.ae/20240801/ما-هو-العلم-الأحمر-الذي-رفعته-إيران-بعد-مقتل-إسماعيل-هنية؟-1091317826.html
ما هو العلم الأحمر الذي رفعته إيران بعد مقتل إسماعيل هنية؟
ما هو العلم الأحمر الذي رفعته إيران بعد مقتل إسماعيل هنية؟
سبوتنيك عربي
توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ"رد قاس" على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، على الأراضي الإيرانية. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T12:40+0000
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وتحدث العديد من المسؤولين الإيرانيين عن حق إيران في الرد والانتقام لاغتيال هنية، أمس الأربعاء، ورافق ذلك انتشار مقاطع فيديو لرفع علم أحمر فوق قبة مسجد جمكران بمدينة قم الإيرانية.ويمثل لون العلم الأحمر أحد ألوان الهوية الوطنية الإيرانية الموجودة في العالم الإيراني ويرمز إلى القوة في القتال والشجاعة، إضافة إلى اللونين الأخضر والأبيض، اللذان يشيران إلى السلام. وتم اغتيال إسماعيل هنية بصاروخ استهدف مقر إقامته في طهران، فجر الأربعاء، خلال زيارته للبلاد، وأقيمت مراسم تشييع جثمانه، صباح اليوم الخميس في العاصمة الإيرانية بحضور شعبي واسع. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ووعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".
https://sarabic.ae/20240731/إيران-نحتفظ-بحق-الدفاع-عن-النفس-بعد-مقتل-هنية-على-أراضينا-1091302581.html
https://sarabic.ae/20240801/تصويت-برأيك-بعد-تنفيذ-إسرائيل-لسلسلة-اغتيالات-كيف-يكون-رد-محور-المقاومة؟-1091318272.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, إسماعيل هنية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, إسماعيل هنية
ما هو العلم الأحمر الذي رفعته إيران بعد مقتل إسماعيل هنية؟
12:40 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 13:06 GMT 01.08.2024)
توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ"رد قاس" على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، على الأراضي الإيرانية.
وتحدث العديد من المسؤولين الإيرانيين
عن حق إيران في الرد والانتقام لاغتيال هنية، أمس الأربعاء، ورافق ذلك انتشار مقاطع فيديو لرفع علم أحمر فوق قبة مسجد جمكران بمدينة قم الإيرانية.
وبحسب التقاليد الإيرانية، فإن العلم الأحمر يعرف بـ"علم الثأر" ويعتبر رفعه بمثابة "إعلان حالة حرب".
ويمثل لون العلم الأحمر أحد ألوان الهوية الوطنية الإيرانية الموجودة في العالم الإيراني ويرمز إلى القوة في القتال والشجاعة، إضافة إلى اللونين الأخضر والأبيض، اللذان يشيران إلى السلام.
وفي الثقافة الإيرانية القديمة كان العلم الأحمر يوضح فوق منازل "أصحاب الدم" ولا يتم إنزالها حتى يأخذوا بثأرهم، وخلال السنوات الماضية ظهرت الأعلام الحمراء في العديد من المسيرات الشعبية والجنائز العامة في إشارة إلى الحزن الوطني وواجب الانتقام.
وتم اغتيال إسماعيل هنية بصاروخ استهدف مقر إقامته في طهران، فجر الأربعاء، خلال زيارته للبلاد، وأقيمت مراسم تشييع جثمانه
، صباح اليوم الخميس في العاصمة الإيرانية بحضور شعبي واسع.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل إسماعيل هنية
، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ووعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".