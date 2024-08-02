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https://sarabic.ae/20240802/الصحة-العالمية-الحر-الشديد-يحصد-أرواح-175-ألف-شخص-سنويا-في-أوروبا-1091368895.html
الصحة العالمية: الحر الشديد يحصد أرواح 175 ألف شخص سنويا في أوروبا
الصحة العالمية: الحر الشديد يحصد أرواح 175 ألف شخص سنويا في أوروبا
سبوتنيك عربي
قال فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن الحرارة الشديدة تقتل أكثر من 175 ألف شخص سنويا في أوروبا، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل أسرع من بقية العالم. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T19:14+0000
2024-08-02T19:14+0000
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منظمة الصحة العالمية
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وأضافت الصحة العالمية في بيان رسمي لها، أمس الخميس، أن من أصل نحو 489 ألف حالة وفاة سنويا مرتبطة بالحرارة بين عامي 2000 و2019، تسجل المنطقة الأوروبية 36% منها، أو ما يقرب من 176 ألف حالة وفاة سنويا.وأشارت المنظمة إلى أن درجات الحرارة في المنطقة "ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط".وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بما في ذلك عدة دول في آسيا الوسطى.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيان: "الناس يدفعون الثمن في نهاية المطاف".ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك زيادة بنسبة 30% في الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا، على مدى العقدين الماضيين.وأضاف المدير الإقليمي أن الحرارة الشديدة يمكن أن تشكّل مشكلة خاصة لكبار السن، وتشكل "عبئا إضافيا" على النساء الحوامل.وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "الإجهاد الحراري" - الذي يحدث عندما لا يتمكن جسم الإنسان من الحفاظ على درجة حرارته - "هو السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالمناخ" في المنطقة.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فمن المقرر أن "يرتفع" عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في السنوات القادمة نتيجة للاحتباس الحراري العالمي.وقال هانز كلوغ إن "أكثر 3 سنوات دفئا على الإطلاق" في المنطقة "حدثت جميعها منذ عام 2020، وكانت السنوات العشر الأكثر دفئا منذ عام 2007".وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أن البشرية تعاني من "وباء الحرارة الشديدة"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات للحد من آثار موجات الحر التي اشتدت بسبب التغير المناخي.
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منوعات, درجات الحرارة اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, منظمة الصحة العالمية
منوعات, درجات الحرارة اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: الحر الشديد يحصد أرواح 175 ألف شخص سنويا في أوروبا

19:14 GMT 02.08.2024
© AFP 2023 / Denis Lovrovicرجل يبرد ساقيه في نافورة بوسط زغرب في 17 يوليو 2023 ، خلال موجة حارة في كرواتيا.
رجل يبرد ساقيه في نافورة بوسط زغرب في 17 يوليو 2023 ، خلال موجة حارة في كرواتيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
رجل يبرد ساقيه في نافورة بوسط زغرب في 17 يوليو 2023 ، خلال موجة حارة في كرواتيا.
© AFP 2023 / Denis Lovrovic
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قال فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن الحرارة الشديدة تقتل أكثر من 175 ألف شخص سنويا في أوروبا، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل أسرع من بقية العالم.
وأضافت الصحة العالمية في بيان رسمي لها، أمس الخميس، أن من أصل نحو 489 ألف حالة وفاة سنويا مرتبطة بالحرارة بين عامي 2000 و2019، تسجل المنطقة الأوروبية 36% منها، أو ما يقرب من 176 ألف حالة وفاة سنويا.
وأشارت المنظمة إلى أن درجات الحرارة في المنطقة "ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط".
وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بما في ذلك عدة دول في آسيا الوسطى.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيان: "الناس يدفعون الثمن في نهاية المطاف".
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ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك زيادة بنسبة 30% في الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا، على مدى العقدين الماضيين.
وقال كلوغ إن "درجات الحرارة القصوى تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والأوعية الدموية الدماغية، والصحة العقلية، والحالات المرتبطة بمرض السكري".
وأضاف المدير الإقليمي أن الحرارة الشديدة يمكن أن تشكّل مشكلة خاصة لكبار السن، وتشكل "عبئا إضافيا" على النساء الحوامل.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "الإجهاد الحراري" - الذي يحدث عندما لا يتمكن جسم الإنسان من الحفاظ على درجة حرارته - "هو السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالمناخ" في المنطقة.
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ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فمن المقرر أن "يرتفع" عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في السنوات القادمة نتيجة للاحتباس الحراري العالمي.
وقال هانز كلوغ إن "أكثر 3 سنوات دفئا على الإطلاق" في المنطقة "حدثت جميعها منذ عام 2020، وكانت السنوات العشر الأكثر دفئا منذ عام 2007".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أن البشرية تعاني من "وباء الحرارة الشديدة"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات للحد من آثار موجات الحر التي اشتدت بسبب التغير المناخي.
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