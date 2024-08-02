خبير في الشأن الروسي: واشنطن اعترفت بموقع موسكو على الصعيد العالمي

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240802/خبير-في-الشأن-الروسي-واشنطن-اعترفت-بموقع-موسكو-على-الصعيد-العالمي--1091368467.html
خبير في الشأن الروسي: واشنطن اعترفت بموقع موسكو على الصعيد العالمي
خبير في الشأن الروسي: واشنطن اعترفت بموقع موسكو على الصعيد العالمي
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أن اتفاق تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا قد يؤدي إلى تحسن العلاقات بين البلدين، ولكن ما... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T18:40+0000
2024-08-02T18:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "تركيا لعبت دورًا بارزًا لإنجاز هذه الصفقة بالإضافة إلى دورها في اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وعليه فإن الدور التركي في هذا الإطار يشير إلى ضرورة البحث دائمًا عن الحلول والابتعاد عن خلق التوترات، وهو السبيل الوحيد لإيجال الحلول المناسبة للأزمات العالمية، لاسيما وأن تركيا عضو من أعضاء حلف "الناتو" ولكن يبدو أن قرارها مستقل، وهو ما كان يشدّد عليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة الذهاب نحو عالم متعدد الأقطاب".واعتبر أيوب أنه "في حال اقتنعت واشنطن بأنّه لا يمكنها هزيمة روسيا من جهة، واقتنع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه يجب عليه التعامل مع روسيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة على أساس احترام مصالح الطرفين من جهة ثانية، يمكن أن يساعد هذا الأمر الحزب الديمقراطي في سحب البساط الانتخابي من تحت المرشح الجمهوري دونالد ترامب".وأوضح الخبير في الشؤون الروسية أن "هذه الصفقة هي أكبر دليل على أن روسيا لا تأبه بكل الانتخابات الأمريكية، بل ما يعنيها هو سلامة موطنيها حول العالم، وعليه فإن هذه الصفقة كشفت زيف الادعاءات الغربية التي تتهم من خلالها موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية".
https://sarabic.ae/20240802/زوجة-أحد-السجناء-الروس-تروي-سبوتنيك-تفاصيل-إطلاق-سراحه-1091367520.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في الشأن الروسي: واشنطن اعترفت بموقع موسكو على الصعيد العالمي

18:40 GMT 02.08.2024
© Sputnik . Alexei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Alexei Kudenko
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حصري
رأى الخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أن اتفاق تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا قد يؤدي إلى تحسن العلاقات بين البلدين، ولكن ما يميّز هذه العملية هو اعتراف أمريكا بموقع روسيا على الصعيد العالمي وفشل كل سياسات الإدارة الأمريكية الهادفة إلى عزل موسكو".
ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "تركيا لعبت دورًا بارزًا لإنجاز هذه الصفقة بالإضافة إلى دورها في اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وعليه فإن الدور التركي في هذا الإطار يشير إلى ضرورة البحث دائمًا عن الحلول والابتعاد عن خلق التوترات، وهو السبيل الوحيد لإيجال الحلول المناسبة للأزمات العالمية، لاسيما وأن تركيا عضو من أعضاء حلف "الناتو" ولكن يبدو أن قرارها مستقل، وهو ما كان يشدّد عليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة الذهاب نحو عالم متعدد الأقطاب".

وأشار إلى أن "هذه الصفقة قد تسهم في تعزيز التعاون بين موسكو وأنقرة".

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واعتبر أيوب أنه "في حال اقتنعت واشنطن بأنّه لا يمكنها هزيمة روسيا من جهة، واقتنع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه يجب عليه التعامل مع روسيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة على أساس احترام مصالح الطرفين من جهة ثانية، يمكن أن يساعد هذا الأمر الحزب الديمقراطي في سحب البساط الانتخابي من تحت المرشح الجمهوري دونالد ترامب".
وأوضح الخبير في الشؤون الروسية أن "هذه الصفقة هي أكبر دليل على أن روسيا لا تأبه بكل الانتخابات الأمريكية، بل ما يعنيها هو سلامة موطنيها حول العالم، وعليه فإن هذه الصفقة كشفت زيف الادعاءات الغربية التي تتهم من خلالها موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية".
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