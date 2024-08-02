https://sarabic.ae/20240802/خبير-في-الشأن-الروسي-واشنطن-اعترفت-بموقع-موسكو-على-الصعيد-العالمي--1091368467.html

خبير في الشأن الروسي: واشنطن اعترفت بموقع موسكو على الصعيد العالمي

خبير في الشأن الروسي: واشنطن اعترفت بموقع موسكو على الصعيد العالمي

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أن اتفاق تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا قد يؤدي إلى تحسن العلاقات بين البلدين، ولكن ما... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T18:40+0000

2024-08-02T18:40+0000

2024-08-02T18:40+0000

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تقارير سبوتنيك

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ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "تركيا لعبت دورًا بارزًا لإنجاز هذه الصفقة بالإضافة إلى دورها في اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وعليه فإن الدور التركي في هذا الإطار يشير إلى ضرورة البحث دائمًا عن الحلول والابتعاد عن خلق التوترات، وهو السبيل الوحيد لإيجال الحلول المناسبة للأزمات العالمية، لاسيما وأن تركيا عضو من أعضاء حلف "الناتو" ولكن يبدو أن قرارها مستقل، وهو ما كان يشدّد عليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة الذهاب نحو عالم متعدد الأقطاب".واعتبر أيوب أنه "في حال اقتنعت واشنطن بأنّه لا يمكنها هزيمة روسيا من جهة، واقتنع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه يجب عليه التعامل مع روسيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة على أساس احترام مصالح الطرفين من جهة ثانية، يمكن أن يساعد هذا الأمر الحزب الديمقراطي في سحب البساط الانتخابي من تحت المرشح الجمهوري دونالد ترامب".وأوضح الخبير في الشؤون الروسية أن "هذه الصفقة هي أكبر دليل على أن روسيا لا تأبه بكل الانتخابات الأمريكية، بل ما يعنيها هو سلامة موطنيها حول العالم، وعليه فإن هذه الصفقة كشفت زيف الادعاءات الغربية التي تتهم من خلالها موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية".

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