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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240802/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-لعبة-خطيرة-للغاية-تقوم-بها-واشنطن-على-حدود-روسيا-1091369082.html
ضابط أمريكي يكشف عن "لعبة خطيرة للغاية" تقوم بها واشنطن على حدود روسيا
ضابط أمريكي يكشف عن "لعبة خطيرة للغاية" تقوم بها واشنطن على حدود روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن نقل الدبابات ومركبات المشاة القتالية الأمريكية إلى بولندا قد يؤدي إلى تصعيد... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T19:18+0000
2024-08-02T19:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقال على موقع "يوتيوب": "تلعب الولايات المتحدة لعبة خطيرة للغاية (من خلال نقل الدبابات إلى بولندا)، إنهم يخلقون هدفًا محتملاً لضربة روسية، وهذه هي الطريقة التي يُزعم أن الولايات المتحدة تريد أن تظهر بها للحكومة البولندية، وتقول لهم، "مرحبًا، نحن معكم، سنرسل لكم الدبابات". الدبابات ليست سلاحا دفاعيا، بل هي سلاح هجومي".وأكد أن نشر المركبات المدرعة الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية يمكن أن يُنظر إليه على أنه نية الولايات المتحدة لتنظيم هجوم.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة تنقل دبابات وعربات مشاة قتالية إلى بولندا، إلى قرية بوفيدز، وبحسب تقارير إعلامية، فإن المستودعات في بوفيدز، مجاورة للمطار، "مما يسمح بنقل المعدات بسرعة جوا إلى جانب إمدادات الذخيرة إذا لزم الأمر".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20240802/مسؤول-روسي-يكشف-عن-البلد-الأكثر-تضررا-من-انقطاع-العلاقات-مع-روسيا-1091366047.html
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روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا
روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف عن "لعبة خطيرة للغاية" تقوم بها واشنطن على حدود روسيا

19:18 GMT 02.08.2024
© AFP 2023 / ROMEO GACADمركبة برادلي القتالية
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / ROMEO GACAD
تابعنا عبر
أفاد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن نقل الدبابات ومركبات المشاة القتالية الأمريكية إلى بولندا قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في أوروبا الشرقية.
وقال على موقع "يوتيوب": "تلعب الولايات المتحدة لعبة خطيرة للغاية (من خلال نقل الدبابات إلى بولندا)، إنهم يخلقون هدفًا محتملاً لضربة روسية، وهذه هي الطريقة التي يُزعم أن الولايات المتحدة تريد أن تظهر بها للحكومة البولندية، وتقول لهم، "مرحبًا، نحن معكم، سنرسل لكم الدبابات". الدبابات ليست سلاحا دفاعيا، بل هي سلاح هجومي".

وأوضح جونسون، أنه من المرجح أن يكون رد فعل موسكو سلبيا بشكل حاد على هذه الأخبار.

وأكد أن نشر المركبات المدرعة الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية يمكن أن يُنظر إليه على أنه نية الولايات المتحدة لتنظيم هجوم.
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
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17:08 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة تنقل دبابات وعربات مشاة قتالية إلى بولندا، إلى قرية بوفيدز، وبحسب تقارير إعلامية، فإن المستودعات في بوفيدز، مجاورة للمطار، "مما يسمح بنقل المعدات بسرعة جوا إلى جانب إمدادات الذخيرة إذا لزم الأمر".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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