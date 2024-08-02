https://sarabic.ae/20240802/مسؤول-روسي-يكشف-عن-البلد-الأكثر-تضررا-من-انقطاع-العلاقات-مع-روسيا-1091366047.html

مسؤول روسي يكشف عن البلد الأكثر تضررا من انقطاع العلاقات مع روسيا

مسؤول روسي يكشف عن البلد الأكثر تضررا من انقطاع العلاقات مع روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الفيدرالية، أليكسي بوشكوف، بأن ألمانيا هي الأكثر تضررا من قطع العلاقات مع روسيا، في حين أنها لم تتلق شيئا من أوكرانيا. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T17:08+0000

2024-08-02T17:08+0000

2024-08-02T17:08+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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وكتب بوشكوف على قناته في "تلغرام": "لا يوجد بلد آخر في الغرب من شأنه أن يخسر أكثر من ألمانيا بسبب قطع العلاقات مع روسيا، في حين لا يتلقى أي شيء على الإطلاق من أوكرانيا".وتابع بوشكوف: "مثال مذهل على السياسة الخارجية غير العقلانية، التي لا تقوم على المصالح، بل على مبادئ أيديولوجية لا علاقة لها بالمصالح الوطنية، بل يمكن تسميتها بمبادئ "خنق الذات".وأشار بوشكوف أيضًا إلى أن مشكلة ألمانيا تكمن في الطبقة الحاكمة فيها.وقال: "الحلم" الألماني الجديد لا يمكن الدفاع عنه، لأنه يعمل على إضعافها بدلاً من تقويتها، وكانت إيديولوجية شريرة قد قادت ألمانيا ذات يوم إلى الهزيمة الكاملة".وتابع: "الآن، وبفضل أيديولوجية مختلفة ولكنها شريرة أيضًا، فهي تتحرك بسرعة نحو طريق مسدود من صنعها".

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