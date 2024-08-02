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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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مسؤول روسي يكشف عن البلد الأكثر تضررا من انقطاع العلاقات مع روسيا
مسؤول روسي يكشف عن البلد الأكثر تضررا من انقطاع العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الفيدرالية، أليكسي بوشكوف، بأن ألمانيا هي الأكثر تضررا من قطع العلاقات مع روسيا، في حين أنها لم تتلق شيئا من أوكرانيا. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T17:08+0000
2024-08-02T17:08+0000
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وكتب بوشكوف على قناته في "تلغرام": "لا يوجد بلد آخر في الغرب من شأنه أن يخسر أكثر من ألمانيا بسبب قطع العلاقات مع روسيا، في حين لا يتلقى أي شيء على الإطلاق من أوكرانيا".وتابع بوشكوف: "مثال مذهل على السياسة الخارجية غير العقلانية، التي لا تقوم على المصالح، بل على مبادئ أيديولوجية لا علاقة لها بالمصالح الوطنية، بل يمكن تسميتها بمبادئ "خنق الذات".وأشار بوشكوف أيضًا إلى أن مشكلة ألمانيا تكمن في الطبقة الحاكمة فيها.وقال: "الحلم" الألماني الجديد لا يمكن الدفاع عنه، لأنه يعمل على إضعافها بدلاً من تقويتها، وكانت إيديولوجية شريرة قد قادت ألمانيا ذات يوم إلى الهزيمة الكاملة".وتابع: "الآن، وبفضل أيديولوجية مختلفة ولكنها شريرة أيضًا، فهي تتحرك بسرعة نحو طريق مسدود من صنعها".
https://sarabic.ae/20240725/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-خطط-واشنطن-بنشر-صواريخها-في-ألمانيا-1091131477.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

مسؤول روسي يكشف عن البلد الأكثر تضررا من انقطاع العلاقات مع روسيا

17:08 GMT 02.08.2024
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Мария Девахина
تابعنا عبر
أفاد رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الفيدرالية، أليكسي بوشكوف، بأن ألمانيا هي الأكثر تضررا من قطع العلاقات مع روسيا، في حين أنها لم تتلق شيئا من أوكرانيا.
وكتب بوشكوف على قناته في "تلغرام": "لا يوجد بلد آخر في الغرب من شأنه أن يخسر أكثر من ألمانيا بسبب قطع العلاقات مع روسيا، في حين لا يتلقى أي شيء على الإطلاق من أوكرانيا".
وتابع بوشكوف: "مثال مذهل على السياسة الخارجية غير العقلانية، التي لا تقوم على المصالح، بل على مبادئ أيديولوجية لا علاقة لها بالمصالح الوطنية، بل يمكن تسميتها بمبادئ "خنق الذات".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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25 يوليو, 19:11 GMT
وأشار بوشكوف أيضًا إلى أن مشكلة ألمانيا تكمن في الطبقة الحاكمة فيها.
وقال: "الحلم" الألماني الجديد لا يمكن الدفاع عنه، لأنه يعمل على إضعافها بدلاً من تقويتها، وكانت إيديولوجية شريرة قد قادت ألمانيا ذات يوم إلى الهزيمة الكاملة".
وتابع: "الآن، وبفضل أيديولوجية مختلفة ولكنها شريرة أيضًا، فهي تتحرك بسرعة نحو طريق مسدود من صنعها".
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