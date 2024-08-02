https://sarabic.ae/20240802/مسؤول-أوكراني-يكشف-ما-يفعله-المواطنون-لتجنب-التعبئة-1091364279.html
مسؤول أوكراني يكشف ما يفعله المواطنون لتجنب التعبئة
مسؤول أوكراني يكشف ما يفعله المواطنون لتجنب التعبئة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير التعليم الأوكراني، أوكسن ليسوفوي، بأن نحو مئتي ألف رجل في أوكرانيا دخلوا الجامعات للحصول على تأجيل من التجنيد في الجيش. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T16:06+0000
2024-08-02T16:06+0000
2024-08-02T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليسوفوي خلال مقابلة: "نحن نركز اهتمامنا على ظاهرة غير مقبولة على الإطلاق مثل التعلم الوهمي في مؤسسات التعليم العالي".وأوضح أن الرجال في سن الخدمة العسكرية يلتحقون ببرامج الماجستير والبكالوريوس والدراسات العليا.في وقت سابق، ذكرت صحيفة أوكرانية بأن الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية، الذين يحاولون تجنب التعبئة، يلتحقون بشكل متزايد بمؤسسات التعليم العالي للدراسات مدفوعة الأجر.ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، ويعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
https://sarabic.ae/20240802/القوات-الروسية-تنفذ-11-ضربة-ضد-منشآت-عسكرية-أوكرانية-1091357958.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول أوكراني يكشف ما يفعله المواطنون لتجنب التعبئة
أفاد وزير التعليم الأوكراني، أوكسن ليسوفوي، بأن نحو مئتي ألف رجل في أوكرانيا دخلوا الجامعات للحصول على تأجيل من التجنيد في الجيش.
وقال ليسوفوي خلال مقابلة: "نحن نركز اهتمامنا على ظاهرة غير مقبولة على الإطلاق مثل التعلم الوهمي في مؤسسات التعليم العالي".
وتابع: "اليوم، بعد إجراء فحوصات عشوائية لخدمة الدولة لجودة التعليم في عدد من المؤسسات التعليمية، يمكننا القول بأنه من خلال عدد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة فما فوق، وعدد نفس الفئة في فترة ما قبل الحرب، فإن النمو يسمح لنا بافتراض أن نحو 200 ألف رجل يدخلون مؤسسات التعليم العالي".
وأوضح أن الرجال في سن الخدمة العسكرية يلتحقون ببرامج الماجستير والبكالوريوس والدراسات العليا.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة أوكرانية بأن الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية، الذين يحاولون تجنب التعبئة، يلتحقون بشكل متزايد بمؤسسات التعليم العالي للدراسات مدفوعة الأجر.
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، حيث يلزم القانون جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ القانون. وللقيام بذلك، يجب الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "الحساب الإلكتروني للمجند".
ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، ويعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.