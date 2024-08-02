https://sarabic.ae/20240802/نائب-لبناني-الأيام-المقبلة-خطيرة-جدا-ومن-السذاجة-التعويل-على-الولايات-المتحدة-1091344571.html
نائب لبناني: الأيام المقبلة خطيرة جدا ومن السذاجة التعويل على الولايات المتحدة
نائب لبناني: الأيام المقبلة خطيرة جدا ومن السذاجة التعويل على الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكّد النائب اللبناني فيصل كرامي، أنه "من السذاجة التعويل على التطمينات الغربية، إذ أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا محايدا في هذه المعركة". 02.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح كرامي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر يأتي بدليل ما شهدناه في الكونغرس من حفلة تصفيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما يمثّل ضوء أخضر أمريكي ودعم كبير لآلة القتل الإسرائيلية تجاه العرب والمسلمين.وشدد فيصل كرامي على ضرورة ترقّب هذه الأشهر الأربعة إلى حين وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض ليبنى على الشيء مقتضاه".وفي معرض تعليقه على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أكد كرامي أنّ "موقف الحزب من الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت طبيعي جدًا وحاسم"، مشيرًا إلى أنّ "المرحلة المقبلة دقيقة وخطيرة جدًا"، مشددا على أنّ "ما يحصل اليوم على الجبهة الجنوبية هو نتيجة خروقات عديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية طيلة السنوات الماضية".وأشار إلى أنّ "كل هذه الممارسات إضافة إلى الضغوط الغربية على لبنان تهدف إلى القبول بالشروط الإسرائيلية، والضغط الحقيقي يجب أن يكون على الجانب الإسرائيلي لأنه الجانب المعتدي".واعتبر النائب اللبناني أنه "لا يمكن الاستسلام في هذه المعركة بل يجب أن نوحّد الجهود اللبنانية لمواجهة هذا العدو وصولًا إلى تحقيق تسوية مرضية توقف هذه الحرب وتطبّق من خلالها القرارات الدولية بشكل واضح وحقيقي". كما بيّن كرامي أنّ "معركة "طوفان الاقصى" وعلى الرغم من الدم الذي سقط والدمار الحاصل، وحدت الساحة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20240802/وزير-الخارجية-اللبناني-السابق-المنطقة-ذاهبة-نحو-تصعيد-كبير-وخطاب-نصرلله-أقلق-إسرائيل--1091340988.html
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لبنان, أخبار لبنان, حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
نائب لبناني: الأيام المقبلة خطيرة جدا ومن السذاجة التعويل على الولايات المتحدة
حصري
أكّد النائب اللبناني فيصل كرامي، أنه "من السذاجة التعويل على التطمينات الغربية، إذ أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا محايدا في هذه المعركة".
وأوضح كرامي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك
"، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر يأتي بدليل ما شهدناه في الكونغرس من حفلة تصفيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما يمثّل ضوء أخضر أمريكي ودعم كبير لآلة القتل الإسرائيلية تجاه العرب والمسلمين.
وشدد فيصل كرامي على ضرورة ترقّب هذه الأشهر الأربعة إلى حين وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض ليبنى على الشيء مقتضاه".
وفي معرض تعليقه على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
، أكد كرامي أنّ "موقف الحزب من الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت طبيعي جدًا وحاسم"، مشيرًا إلى أنّ "المرحلة المقبلة دقيقة وخطيرة جدًا"، مشددا على أنّ "ما يحصل اليوم على الجبهة الجنوبية هو نتيجة خروقات عديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية طيلة السنوات الماضية".
وأشار إلى أنّ "كل هذه الممارسات إضافة إلى الضغوط الغربية على لبنا
ن تهدف إلى القبول بالشروط الإسرائيلية، والضغط الحقيقي يجب أن يكون على الجانب الإسرائيلي لأنه الجانب المعتدي".
واعتبر النائب اللبناني أنه "لا يمكن الاستسلام في هذه المعركة بل يجب أن نوحّد الجهود اللبنانية لمواجهة هذا العدو وصولًا إلى تحقيق تسوية مرضية توقف هذه الحرب وتطبّق من خلالها القرارات الدولية بشكل واضح وحقيقي".
كما بيّن كرامي أنّ "معركة "طوفان الاقصى"
وعلى الرغم من الدم الذي سقط والدمار الحاصل، وحدت الساحة الإسلامية".