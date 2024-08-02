نجاة ثلاثة من أفراد طاقم مروحية روسية طراز "مي -8" تحطمت في تركيا

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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
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ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240802/نجاة-ثلاثة-من-أفراد-طاقم-مروحية-روسية-طراز-مي--8-تحطمت-في-تركيا-1091371071.html
نجاة ثلاثة من أفراد طاقم مروحية روسية طراز "مي -8" تحطمت في تركيا
نجاة ثلاثة من أفراد طاقم مروحية روسية طراز "مي -8" تحطمت في تركيا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الزراعة والغابات التركية، اليوم الجمعة، إن ثلاثة من أفراد طاقم مروحية إطفاء الحرائق من طراز "Mi-8" التي تحطمت في بحيرة في تركيا هم من الروس، وتمكنوا... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T22:07+0000
2024-08-02T22:07+0000
مي-8
مروحية مي8
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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سبوتنيك. تحطمت المروحية، التي كانت تكافح حرائق الغابات في مقاطعة أضنة التركية، في بحيرة في وقت سابق من يوم الجمعة أثناء سحب المياه.وأضافت الوزارة، "في الساعة 16:20 [بالتوقيت المحلي، 11:20 بتوقيت غرينتش]، تحطمت مروحية من طراز Mi-8 استأجرتها وزارتنا لمكافحة حرائق الغابات في خزان غوكديري لأسباب غير معروفة أثناء سحب المياه".وتابعت وزارة الزراعة والغابات التركية، كان طاقم المروحية مكون من خمسة أفراد، ثلاثة منهم روس تم إنقاذهم، ولكنهم أصيبوا بجروح.
https://sarabic.ae/20240801/أردوغان-اغتيال-هنية-والهجوم-على-لبنان-يثبت-أن-إسرائيل-تشكل-تهديدا-للمنطقة-والعالم-والإنسانية-1091321877.html
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مي-8, مروحية مي8, أخبار تركيا اليوم, روسيا
مي-8, مروحية مي8, أخبار تركيا اليوم, روسيا

نجاة ثلاثة من أفراد طاقم مروحية روسية طراز "مي -8" تحطمت في تركيا

22:07 GMT 02.08.2024
© Sputnik"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة
مي - 8 / 17.. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
قالت وزارة الزراعة والغابات التركية، اليوم الجمعة، إن ثلاثة من أفراد طاقم مروحية إطفاء الحرائق من طراز "Mi-8" التي تحطمت في بحيرة في تركيا هم من الروس، وتمكنوا من النجاة لكنهم أصيبوا.
سبوتنيك. تحطمت المروحية، التي كانت تكافح حرائق الغابات في مقاطعة أضنة التركية، في بحيرة في وقت سابق من يوم الجمعة أثناء سحب المياه.
وأضافت الوزارة، "في الساعة 16:20 [بالتوقيت المحلي، 11:20 بتوقيت غرينتش]، تحطمت مروحية من طراز Mi-8 استأجرتها وزارتنا لمكافحة حرائق الغابات في خزان غوكديري لأسباب غير معروفة أثناء سحب المياه".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
أردوغان: اغتيال هنية والهجوم على لبنان يثبت أن إسرائيل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم والإنسانية
أمس, 13:25 GMT
وتابعت وزارة الزراعة والغابات التركية، كان طاقم المروحية مكون من خمسة أفراد، ثلاثة منهم روس تم إنقاذهم، ولكنهم أصيبوا بجروح.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
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