https://sarabic.ae/20240802/نجاة-ثلاثة-من-أفراد-طاقم-مروحية-روسية-طراز-مي--8-تحطمت-في-تركيا-1091371071.html
نجاة ثلاثة من أفراد طاقم مروحية روسية طراز "مي -8" تحطمت في تركيا
نجاة ثلاثة من أفراد طاقم مروحية روسية طراز "مي -8" تحطمت في تركيا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الزراعة والغابات التركية، اليوم الجمعة، إن ثلاثة من أفراد طاقم مروحية إطفاء الحرائق من طراز "Mi-8" التي تحطمت في بحيرة في تركيا هم من الروس، وتمكنوا... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T22:07+0000
2024-08-02T22:07+0000
2024-08-02T22:07+0000
مي-8
مروحية مي8
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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سبوتنيك. تحطمت المروحية، التي كانت تكافح حرائق الغابات في مقاطعة أضنة التركية، في بحيرة في وقت سابق من يوم الجمعة أثناء سحب المياه.وأضافت الوزارة، "في الساعة 16:20 [بالتوقيت المحلي، 11:20 بتوقيت غرينتش]، تحطمت مروحية من طراز Mi-8 استأجرتها وزارتنا لمكافحة حرائق الغابات في خزان غوكديري لأسباب غير معروفة أثناء سحب المياه".وتابعت وزارة الزراعة والغابات التركية، كان طاقم المروحية مكون من خمسة أفراد، ثلاثة منهم روس تم إنقاذهم، ولكنهم أصيبوا بجروح.
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مي-8, مروحية مي8, أخبار تركيا اليوم, روسيا
مي-8, مروحية مي8, أخبار تركيا اليوم, روسيا
نجاة ثلاثة من أفراد طاقم مروحية روسية طراز "مي -8" تحطمت في تركيا
قالت وزارة الزراعة والغابات التركية، اليوم الجمعة، إن ثلاثة من أفراد طاقم مروحية إطفاء الحرائق من طراز "Mi-8" التي تحطمت في بحيرة في تركيا هم من الروس، وتمكنوا من النجاة لكنهم أصيبوا.
سبوتنيك. تحطمت المروحية، التي كانت تكافح حرائق الغابات
في مقاطعة أضنة التركية، في بحيرة في وقت سابق من يوم الجمعة أثناء سحب المياه.
وأضافت الوزارة، "في الساعة 16:20 [بالتوقيت المحلي، 11:20 بتوقيت غرينتش]، تحطمت مروحية من طراز Mi-8 استأجرتها وزارتنا لمكافحة حرائق الغابات في خزان غوكديري لأسباب غير معروفة أثناء سحب المياه".
وتابعت وزارة الزراعة والغابات التركية، كان طاقم المروحية مكون من خمسة أفراد، ثلاثة منهم روس تم إنقاذهم، ولكنهم أصيبوا بجروح.