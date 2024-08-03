القصة الكاملة لمصرع 4 من أبرز المنتجين السينمائيين خلال حادث سير في مصر

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
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13:00 GMT
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شؤون عسكرية
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240803/القصة-الكاملة-لمصرع-4-من-أبرز-المنتجين-السينمائيين-خلال-حادث-سير-في-مصر-1091378025.html
القصة الكاملة لمصرع 4 من أبرز المنتجين السينمائيين خلال حادث سير في مصر
القصة الكاملة لمصرع 4 من أبرز المنتجين السينمائيين خلال حادث سير في مصر
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام مصرية ملابسات حادث سير أودى بحياة 4 من أبرز المنتجين السينمائيين في حادث سير في مصر، وهم، حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، وتامر فتحي. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T10:44+0000
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وقال موقع "دار الهلال" إن الحادث وقع خلال توجه الأصدقاء الأربعة إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء إجازة نهاية الأسبوع والترفيه بعد أسبوع عمل شاق وطويل.وأضاف الموقع أنه أثناء انطلاق السيارة عند الكيلو 189 طريق محور الضبعة، اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات واشتعال النيران فيها، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم، وهم حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل على الفور، فيما أصيب الرابع تامر فتحي.وأفاد شهود عيان للحادث أن السيارة تفحمت بشكل كامل وأن المنتجين الثلاثة فارقوا الحياة أثناء محاولات الإسعاف إنقاذهم بعد أن أخرجهم الأهالي من السيارة، فيما سقط تامر فتحي من السيارة أثناء انقلابها قبل اشتعال النيران.وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة محافظة مطروح إخطارا بالحادث، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الضبعة، ورغم محاولات الأطباء إنقاذ تامر فتحي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الخطيرة.
https://sarabic.ae/20240726/مصرع-وافدين-في-الكويت-إثر-انهيار-مبنى-حكومي-1091144437.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

القصة الكاملة لمصرع 4 من أبرز المنتجين السينمائيين خلال حادث سير في مصر

10:44 GMT 03.08.2024
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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كشفت وسائل إعلام مصرية ملابسات حادث سير أودى بحياة 4 من أبرز المنتجين السينمائيين في حادث سير في مصر، وهم، حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، وتامر فتحي.
وقال موقع "دار الهلال" إن الحادث وقع خلال توجه الأصدقاء الأربعة إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء إجازة نهاية الأسبوع والترفيه بعد أسبوع عمل شاق وطويل.
وأضاف الموقع أنه أثناء انطلاق السيارة عند الكيلو 189 طريق محور الضبعة، اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات واشتعال النيران فيها، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم، وهم حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل على الفور، فيما أصيب الرابع تامر فتحي.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
مصرع وافدين في الكويت إثر انهيار مبنى حكومي
26 يوليو, 12:04 GMT
وأفاد شهود عيان للحادث أن السيارة تفحمت بشكل كامل وأن المنتجين الثلاثة فارقوا الحياة أثناء محاولات الإسعاف إنقاذهم بعد أن أخرجهم الأهالي من السيارة، فيما سقط تامر فتحي من السيارة أثناء انقلابها قبل اشتعال النيران.
وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة محافظة مطروح إخطارا بالحادث، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الضبعة، ورغم محاولات الأطباء إنقاذ تامر فتحي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الخطيرة.
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