https://sarabic.ae/20240803/القصة-الكاملة-لمصرع-4-من-أبرز-المنتجين-السينمائيين-خلال-حادث-سير-في-مصر-1091378025.html
القصة الكاملة لمصرع 4 من أبرز المنتجين السينمائيين خلال حادث سير في مصر
القصة الكاملة لمصرع 4 من أبرز المنتجين السينمائيين خلال حادث سير في مصر
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام مصرية ملابسات حادث سير أودى بحياة 4 من أبرز المنتجين السينمائيين في حادث سير في مصر، وهم، حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، وتامر فتحي. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال موقع "دار الهلال" إن الحادث وقع خلال توجه الأصدقاء الأربعة إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء إجازة نهاية الأسبوع والترفيه بعد أسبوع عمل شاق وطويل.وأضاف الموقع أنه أثناء انطلاق السيارة عند الكيلو 189 طريق محور الضبعة، اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات واشتعال النيران فيها، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم، وهم حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل على الفور، فيما أصيب الرابع تامر فتحي.وأفاد شهود عيان للحادث أن السيارة تفحمت بشكل كامل وأن المنتجين الثلاثة فارقوا الحياة أثناء محاولات الإسعاف إنقاذهم بعد أن أخرجهم الأهالي من السيارة، فيما سقط تامر فتحي من السيارة أثناء انقلابها قبل اشتعال النيران.وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة محافظة مطروح إخطارا بالحادث، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الضبعة، ورغم محاولات الأطباء إنقاذ تامر فتحي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الخطيرة.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
القصة الكاملة لمصرع 4 من أبرز المنتجين السينمائيين خلال حادث سير في مصر
كشفت وسائل إعلام مصرية ملابسات حادث سير أودى بحياة 4 من أبرز المنتجين السينمائيين في حادث سير في مصر، وهم، حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، وتامر فتحي.
وقال موقع
"دار الهلال" إن الحادث وقع خلال توجه الأصدقاء الأربعة إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء إجازة نهاية الأسبوع والترفيه بعد أسبوع عمل شاق وطويل.
وأضاف الموقع أنه أثناء انطلاق السيارة عند الكيلو 189 طريق محور الضبعة، اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات واشتعال النيران فيها، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم، وهم حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل على الفور، فيما أصيب الرابع تامر فتحي.
وأفاد شهود عيان للحادث أن السيارة تفحمت بشكل كامل وأن المنتجين الثلاثة فارقوا الحياة أثناء محاولات الإسعاف إنقاذهم بعد أن أخرجهم الأهالي من السيارة، فيما سقط تامر فتحي من السيارة أثناء انقلابها قبل اشتعال النيران.
وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة محافظة مطروح إخطارا بالحادث، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الضبعة، ورغم محاولات الأطباء إنقاذ تامر فتحي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته الخطيرة.