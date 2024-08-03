https://sarabic.ae/20240803/اندلاع-حريق-في-سفينة-قبالة-سواحل-عدن-1091393033.html
اليمن.. اندلاع حريق في سفينة قبالة سواحل عدن
اليمن.. اندلاع حريق في سفينة قبالة سواحل عدن
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لهجوم بمقذوف ناري شرق مدينة عدن اليمنية، اليوم السبت. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأشارت الهيئة إلى أن "الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة"، إذ وقع على بعد 170 ميلا بحريا شرق مدينة عدن اليمنية.،وقال قبطان السفينة، إنه "لم يتم تسجيل إصابات بين طاقمها وأن السفينة تتوجه إلى مينائها التالي"، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.ووجهت الهيئة نداء للسفن العابرة في المنطقة مطالبة إياها بالحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، بينما لم تصدر "أنصار الله" أي بيانات بهذا الشأن.وتواصل "أنصار الله" استهداف السفن الأمريكية والبريطانية والتي لها علاقة بإسرائيل وتقول إن ذلك دعما للفلسطينيين، الذي يواجهون الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حرب راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240623/هيئة-ملاحة-بريطانية-تعلن-وقوع-هجوم-على-سفينة-تجارية-قبالة-سواحل-الحديدة-اليمنية-1090085856.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, إسرائيل
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اليمن.. اندلاع حريق في سفينة قبالة سواحل عدن
21:00 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 21:11 GMT 03.08.2024)
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لهجوم بمقذوف ناري شرق مدينة عدن اليمنية، اليوم السبت.
وأشارت الهيئة إلى أن "الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة"، إذ وقع على بعد 170 ميلا بحريا شرق مدينة عدن اليمنية.،
وقال قبطان السفينة، إنه "لم يتم تسجيل إصابات بين طاقمها وأن السفينة
تتوجه إلى مينائها التالي"، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.
ووجهت الهيئة نداء للسفن العابرة في المنطقة مطالبة إياها بالحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه
، بينما لم تصدر "أنصار الله" أي بيانات بهذا الشأن.
وتواصل "أنصار الله" استهداف السفن الأمريكية والبريطانية والتي لها علاقة بإسرائيل وتقول إن ذلك دعما للفلسطينيين، الذي يواجهون الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حرب راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف مصاب.