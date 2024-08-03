https://sarabic.ae/20240803/سفير-أنصار-الله-لدى-إيران-يؤكد-الاستعداد-لهجوم-شامل-ضد-إسرائيل-1091374587.html
سفير "أنصار الله" لدى إيران يؤكد الاستعداد لهجوم شامل ضد إسرائيل
سفير "أنصار الله" لدى إيران يؤكد الاستعداد لهجوم شامل ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد سفير جماعة "أنصار الله" اليمنية لدى إيران، إبراهيم الديلمي، أن جبهة المقاومة أعدت خطتها ومعداتها لهجوم شامل على إسرائيل. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T07:29+0000
2024-08-03T07:29+0000
2024-08-03T07:29+0000
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وقال الديلمي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن هجوم إسرائيل على الحديدة واغتيال القائد في "حزب الله" فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، نقل المعركة إلى نقطة أخرى.وأضاف: "بعد هذه الأحداث الأخيرة يجب أن نعلم أننا في حرب شاملة وسنتعامل معها على هذا الأساس".وأوضح: "يجب علينا الرد على هذه الهجمات لتغيير قواعد الصراع، هذه هي الفرصة المتاحة لنا، لأن العدو في أضعف حالاته وفي خوفه".وتساءل، قائلا: "لقد هاجمنا السفن الأمريكية، لكنهم لم يتمكنوا من الوقوف ضد اليمن فقط، فكيف يمكنهم الوقوف ضد محور المقاومة بأكمله؟".يشار إلى أن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، كان قد تعهد في وقت سابق، بـ"الانتقام من إسرائيل"، رداً على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.وما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.حيث توعدت إيران و"حزب الله" توعدا برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية في بيروت وطهران.
https://sarabic.ae/20240803/ممثل-حماس-في-إيران-يكشف-تفاصيل-الدقائق-الأخيرة-قبيل-اغتيال--إسماعيل-هنية-1091374162.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, لبنان, إيران, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, لبنان, إيران, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
سفير "أنصار الله" لدى إيران يؤكد الاستعداد لهجوم شامل ضد إسرائيل
أكد سفير جماعة "أنصار الله" اليمنية لدى إيران، إبراهيم الديلمي، أن جبهة المقاومة أعدت خطتها ومعداتها لهجوم شامل على إسرائيل.
وقال
الديلمي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن هجوم إسرائيل على الحديدة واغتيال القائد في "حزب الله" فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، نقل المعركة إلى نقطة أخرى.
وأضاف: "بعد هذه الأحداث الأخيرة يجب أن نعلم أننا في حرب شاملة وسنتعامل معها على هذا الأساس".
وتابع: "يجب مهاجمة إسرائيل، وبعد تدخل أمريكا يجب أن تتلقى قواعدها في المنطقة ضربة موجعة".
وأوضح: "يجب علينا الرد على هذه الهجمات لتغيير قواعد الصراع، هذه هي الفرصة المتاحة لنا، لأن العدو في أضعف حالاته وفي خوفه".
وتساءل، قائلا: "لقد هاجمنا السفن الأمريكية، لكنهم لم يتمكنوا من الوقوف ضد اليمن فقط، فكيف يمكنهم الوقوف ضد محور المقاومة بأكمله؟".
يشار إلى أن زعيم جماعة "أنصار الله
" اليمنية، عبد الملك الحوثي، كان قد تعهد في وقت سابق، بـ"الانتقام من إسرائيل"، رداً على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.
وما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.
حيث توعدت إيران و"حزب الله
" توعدا برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية في بيروت وطهران.