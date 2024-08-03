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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240803/طبيب-روسي-يحذر-من-تطور-سرطان-الرئة-دون-ظهور-أعراض-له-1091380676.html
طبيب روسي يحذر من "تطور" سرطان الرئة دون ظهور أعراض له
طبيب روسي يحذر من "تطور" سرطان الرئة دون ظهور أعراض له
سبوتنيك عربي
أفاد الطبيب الروسي تيموراز كلاغوف، رئيس قسم جراحة الصدر بمستشفى "سيتشينوف"، أن سرطان الرئة غالبا ما يكون دون أعراض ويتم اكتشافه فقط أثناء فحص المريض. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T12:52+0000
2024-08-03T12:52+0000
مجتمع
الصحة
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وأوضح الطبيب أن المريض غالبا لا يشعر بأي شيء يزعجه، ويتم اكتشاف المرض أثناء الفحص.وأردف الطبيب كلاغوف: "مثل هذا المرض الخطير، يتطلب علاجا فعالا، ومشاركة كل من الطبيب والمريض، ولكن لدينا أسطورة شائعة مفادها أن سرطان الرئة هو تشخيص قاتل، وبمجرد تشخيصه، لا يكون لدى المريض أي آفاق أو فرص للعلاج، ولكن إذا اكتشفنا المرض في مراحله المبكرة، فإن فرص المريض في التمتع بحياة طويلة وصحية، جيدة جداً".وأكد الطبيب أن "خطر الإصابة بالسرطان يزداد مع التدخين والسجائر الإلكترونية، والتصريحات حول سلامتها هي تسويق لا علاقة له بالطب".
https://sarabic.ae/20240802/إحداها-في-البلعوم-طبيبة-روسية-تحدد-3-علامات-لاقتراب-حدوث-جلطة-1091363599.html
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الصحة
الصحة

طبيب روسي يحذر من "تطور" سرطان الرئة دون ظهور أعراض له

12:52 GMT 03.08.2024
CC BY 4.0 / Anne Weston, Francis Crick Institute / Lung cancer cells(cropped image)سرطان الرئة
سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
CC BY 4.0 / Anne Weston, Francis Crick Institute / Lung cancer cells(cropped image)
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أفاد الطبيب الروسي تيموراز كلاغوف، رئيس قسم جراحة الصدر بمستشفى "سيتشينوف"، أن سرطان الرئة غالبا ما يكون دون أعراض ويتم اكتشافه فقط أثناء فحص المريض.
وأوضح الطبيب أن المريض غالبا لا يشعر بأي شيء يزعجه، ويتم اكتشاف المرض أثناء الفحص.

وأكد الطبيب أن التقنيات الحديثة تتيح تشخيص سرطان الرئة في المراحل الأولى أو الثانية، وكلما تم الكشف عن المرض في وقت مبكر، كلما زادت فرص الشفاء.

خلايا الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
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أمس, 15:49 GMT
وأردف الطبيب كلاغوف: "مثل هذا المرض الخطير، يتطلب علاجا فعالا، ومشاركة كل من الطبيب والمريض، ولكن لدينا أسطورة شائعة مفادها أن سرطان الرئة هو تشخيص قاتل، وبمجرد تشخيصه، لا يكون لدى المريض أي آفاق أو فرص للعلاج، ولكن إذا اكتشفنا المرض في مراحله المبكرة، فإن فرص المريض في التمتع بحياة طويلة وصحية، جيدة جداً".

وأشار الطبيب الروسي إلى أن "أسباب سرطان الرئة غالبا ما تكون ظروف العمل الضارة، على سبيل المثال المواد الكيميائية والتدخين.

وأكد الطبيب أن "خطر الإصابة بالسرطان يزداد مع التدخين والسجائر الإلكترونية، والتصريحات حول سلامتها هي تسويق لا علاقة له بالطب".
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