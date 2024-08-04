https://sarabic.ae/20240804/الخارجية-الصينية-جنوب-أفريقيا-تؤيد-التوافق-الصيني-البرازيلي-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1091399201.html

الخارجية الصينية: جنوب أفريقيا تؤيد التوافق الصيني البرازيلي بشأن الأزمة الأوكرانية

الخارجية الصينية: جنوب أفريقيا تؤيد التوافق الصيني البرازيلي بشأن الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن جنوب أفريقيا أيدت التوافق الصيني البرازيلي بشأن حل الأزمة الأوكرانية، وذكرت أن دول الجنوب العالمي بحاجة إلى تعزيز التعاون... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T08:43+0000

2024-08-04T08:43+0000

2024-08-04T08:43+0000

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وقالت الخارجية: "أشادت جنوب أفريقيا بالدبلوماسية المكوكية للصين وأعربت عن وجهة نظر مفادها أن دول الجنوب العالمي بحاجة إلى تعزيز التعاون ومنح المجتمع الدولي صوتًا عادلاً لتهيئة الظروف لتعزيز وقف التصعيد وتحقيق السلام في نهاية المطاف".وأشارت إلى أن بريتوريا أعربت عن دعمها الأساسي للتوافق الصيني البرازيلي المكون من ست نقاط واستعدادها، مع الصين والبرازيل، لتعزيزه في صيغ متعددة الأطراف.وأشار إلى أن توافق الآراء المكون من ست نقاط الذي توصلت إليه الصين والبرازيل بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية قد حظي بردود إيجابية من أكثر من 110 دول.الكرملين: روسيا لا تعلم مدى واقعية الإشارات الحالية حول المفاوضات بشأن أوكرانياوقال لي هوي: "إن الصين مستعدة لتعزيز التفاعل والتنسيق مع جنوب أفريقيا للتوصل إلى قاسم مشترك على أساس توافق الآراء المكون من ست نقاط للمساعدة في بناء توافق دولي".وفي وقت سابق، كتبت طبعة هونغ كونغ من صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلاً عن محللين، أنه يتم الآن تهيئة الظروف المواتية لوزير الخارجية الصيني وانغ يي لقبول دعوة أوكرانيا وزيارة كييف.ووفقا للمحلل، فمن المرجح أن يحدث ذلك على هامش حدث دولي، مثل قمة أبيك في بيرو أو قمة مجموعة العشرين في البرازيل هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، يقترح أن الصين يمكن أن تصر أيضًا على دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة العشرين، الأمر الذي ربما يمهد الطريق للتواصل المباشر بين الرئيس الروسي وبعض القادة الغربيين.خبيرة فرنسية تتحدث عن سببين أجبرا زيلينسكي على الاعتراف بضرورة التفاوض مع موسكو

https://sarabic.ae/20240803/إعلام-نجاحات-القوات-المسلحة-الروسية-غيرت-موقف-الأوكرانيين-بشأن-المفاوضات-1091375974.html

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