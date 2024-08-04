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https://sarabic.ae/20240804/برلماني-بحريني-سابق-التوترات-الحالية-قد-تؤدي-إلى-تصعيد-عسكري-والدعوة-لـمؤتمر-السلام-تمثل-ضرورة-1091422367.html
برلماني بحريني سابق: التوترات الحالية قد تؤدي إلى تصعيد عسكري والدعوة لـ"مؤتمر السلام" ضرورية للغاية
برلماني بحريني سابق: التوترات الحالية قد تؤدي إلى تصعيد عسكري والدعوة لـ"مؤتمر السلام" ضرورية للغاية
سبوتنيك عربي
صرح إبراهيم النفيعي، النائب السابق في مجلس النواب البحريني، أن "تجديد دعوة الملك حمد بن عيسى، إلى سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام، ملحّة، لما تشهده المنطقة من... 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T20:37+0000
2024-08-04T20:41+0000
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وأضاف النفيعي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "التوترات الحالية قد تؤدي إلى تصعيد عسكري يزيد التوترات في الشرق الأوسط، مما سينعكس سلبا على أمن واقتصاد المنطقة".ولفت إلى أن "حكمة الملك في تجديد دعوته على إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة يعد أمرا ضروريا للغاية"، مشيرًا إلى أن "ملك البحرين، يؤكد دائما دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته الوطنية".وأشاد النفيعي بـ"إعلان مملكة البحرين استعدادها لاستضافة المؤتمر الدولي للسلام، حيث تؤكد البحرين دائما بأنها مملكة السلام والتعايش السلمي".وجدد ملك البحرين دعوته إلى "سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام دولته الوطنية"، مبديا استعداد مملكة البحرين لاستضافة هذا المؤتمر المهم.جاءت دعوة الملك البحريني حمد بن عيسى، خلال استقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين.وبشأن التطورات المستجدة والمتسارعة، التي تشهدها المنطقة بما فيها الأحداث الجارية في قطاع غزة، أكد الملك البحريني على الحاجة الملحة إلى جهدٍ دبلوماسي مكثف بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل السلام للجميع وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق بيان أميري بحريني.وأشار إلى أهمية خفض التوترات في الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري، وضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240515/الأمين-العام-لمجلس-التعاون-الخليجي-نسعى-لإنجاح-قمة-البحرين-وفلسطين-قضيتنا-الأولى-1088877664.html
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البحرين, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي
البحرين, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, العالم العربي

برلماني بحريني سابق: التوترات الحالية قد تؤدي إلى تصعيد عسكري والدعوة لـ"مؤتمر السلام" ضرورية للغاية

20:37 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 20:41 GMT 04.08.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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صرح إبراهيم النفيعي، النائب السابق في مجلس النواب البحريني، أن "تجديد دعوة الملك حمد بن عيسى، إلى سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام، ملحّة، لما تشهده المنطقة من توترات وتطورات متسارعة".
وأضاف النفيعي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "التوترات الحالية قد تؤدي إلى تصعيد عسكري يزيد التوترات في الشرق الأوسط، مما سينعكس سلبا على أمن واقتصاد المنطقة".
ولفت إلى أن "حكمة الملك في تجديد دعوته على إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة يعد أمرا ضروريا للغاية"، مشيرًا إلى أن "ملك البحرين، يؤكد دائما دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته الوطنية".
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نسعى لإنجاح قمة البحرين وفلسطين قضيتنا الأولى
15 مايو, 20:43 GMT
وأشاد النفيعي بـ"إعلان مملكة البحرين استعدادها لاستضافة المؤتمر الدولي للسلام، حيث تؤكد البحرين دائما بأنها مملكة السلام والتعايش السلمي".
وجدد ملك البحرين دعوته إلى "سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام دولته الوطنية"، مبديا استعداد مملكة البحرين لاستضافة هذا المؤتمر المهم.
جاءت دعوة الملك البحريني حمد بن عيسى، خلال استقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين.
وبشأن التطورات المستجدة والمتسارعة، التي تشهدها المنطقة بما فيها الأحداث الجارية في قطاع غزة، أكد الملك البحريني على الحاجة الملحة إلى جهدٍ دبلوماسي مكثف بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل السلام للجميع وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق بيان أميري بحريني.
وأشار إلى أهمية خفض التوترات في الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري، وضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.
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