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https://sarabic.ae/20240804/رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-السابق-إسرائيل-لم-تتجهز-لحرب-طويلة-في-غزة-1091402872.html
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: إسرائيل لم تتجهز لحرب طويلة في غزة
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: إسرائيل لم تتجهز لحرب طويلة في غزة
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تجهز نفسها لحرب طويلة في قطاع غزة. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T11:17+0000
2024-08-04T11:49+0000
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وأضاف عميدرور: "اعتقدنا أنه سيتم شن ضربة جوية تليها مناورة من القوات البرية".وتابع: "ثلثا القوة الإسرائيلية خلال ذروة الحرب كانا يعتمدان على نحو 300 ألف من جنود الاحتياط"، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".ونقلت الصحيفة عن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، قولهم "إننا غارقون في الديون والأزمات ولم نعلم أن هذا الوضع سيستمر لفترة طويلة".وأضافوا "العديد من الجنود مرهقون ويقتربون من نقطة الانهيار مع اقتراب الحرب من شهرها الـ 11".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن الجيش يعاني نقصا كبيرا يقدر بـ10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.ونقلت الصحيفة عن تقارير لوزارة الدفاع أن الكنيست لم يكمل خطوة تمديد الخدمة العسكرية من عامين و8 أشهر إلى 3 سنوات للمجند نتيجة لخروجه في إجازة صيفية.وأشارت إلى أن الكنيست ترك الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي في حالة إحباط كبير وعلامات استفهام.وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة من الإحباط تسود أروقة الجيش الإسرائيلي وخاصة المجندين نتيجة لعدم معرفة مصيرهم بعد الحرب على غزة، بعدما أمضوا ما يقرب من 10 أشهر متتالية في ساحات القتال في القطاع، ولا يعرفون بعد كيف يخططون لمستقبلهم.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20240803/تقرير-يكشف-كيف-يستعد-الجيش-الإسرائيلي-لمواجهة-إيران-وحزب-الله-1091378279.html
https://sarabic.ae/20240804/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يعاني-نقصا-يقدر-بـ10-آلاف-جندي-منذ-7-أكتوبر-1091401568.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: إسرائيل لم تتجهز لحرب طويلة في غزة

11:17 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 11:49 GMT 04.08.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تجهز نفسها لحرب طويلة في قطاع غزة.
وأضاف عميدرور: "اعتقدنا أنه سيتم شن ضربة جوية تليها مناورة من القوات البرية".
وتابع: "ثلثا القوة الإسرائيلية خلال ذروة الحرب كانا يعتمدان على نحو 300 ألف من جنود الاحتياط"، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، قولهم "إننا غارقون في الديون والأزمات ولم نعلم أن هذا الوضع سيستمر لفترة طويلة".
وأضافوا "العديد من الجنود مرهقون ويقتربون من نقطة الانهيار مع اقتراب الحرب من شهرها الـ 11".
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
تقرير يكشف كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران و"حزب الله"
أمس, 12:13 GMT
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن الجيش يعاني نقصا كبيرا يقدر بـ10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن تقارير لوزارة الدفاع أن الكنيست لم يكمل خطوة تمديد الخدمة العسكرية من عامين و8 أشهر إلى 3 سنوات للمجند نتيجة لخروجه في إجازة صيفية.
وأشارت إلى أن الكنيست ترك الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي في حالة إحباط كبير وعلامات استفهام.
وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة من الإحباط تسود أروقة الجيش الإسرائيلي وخاصة المجندين نتيجة لعدم معرفة مصيرهم بعد الحرب على غزة، بعدما أمضوا ما يقرب من 10 أشهر متتالية في ساحات القتال في القطاع، ولا يعرفون بعد كيف يخططون لمستقبلهم.
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
تقرير: الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا يقدر بـ10 آلاف جندي منذ 7 أكتوبر
10:05 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.
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