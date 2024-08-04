https://sarabic.ae/20240804/رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-السابق-إسرائيل-لم-تتجهز-لحرب-طويلة-في-غزة-1091402872.html

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: إسرائيل لم تتجهز لحرب طويلة في غزة

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: إسرائيل لم تتجهز لحرب طويلة في غزة

سبوتنيك عربي

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تجهز نفسها لحرب طويلة في قطاع غزة. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T11:17+0000

2024-08-04T11:17+0000

2024-08-04T11:49+0000

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وأضاف عميدرور: "اعتقدنا أنه سيتم شن ضربة جوية تليها مناورة من القوات البرية".وتابع: "ثلثا القوة الإسرائيلية خلال ذروة الحرب كانا يعتمدان على نحو 300 ألف من جنود الاحتياط"، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".ونقلت الصحيفة عن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، قولهم "إننا غارقون في الديون والأزمات ولم نعلم أن هذا الوضع سيستمر لفترة طويلة".وأضافوا "العديد من الجنود مرهقون ويقتربون من نقطة الانهيار مع اقتراب الحرب من شهرها الـ 11".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن الجيش يعاني نقصا كبيرا يقدر بـ10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.ونقلت الصحيفة عن تقارير لوزارة الدفاع أن الكنيست لم يكمل خطوة تمديد الخدمة العسكرية من عامين و8 أشهر إلى 3 سنوات للمجند نتيجة لخروجه في إجازة صيفية.وأشارت إلى أن الكنيست ترك الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي في حالة إحباط كبير وعلامات استفهام.وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة من الإحباط تسود أروقة الجيش الإسرائيلي وخاصة المجندين نتيجة لعدم معرفة مصيرهم بعد الحرب على غزة، بعدما أمضوا ما يقرب من 10 أشهر متتالية في ساحات القتال في القطاع، ولا يعرفون بعد كيف يخططون لمستقبلهم.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.

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https://sarabic.ae/20240804/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يعاني-نقصا-يقدر-بـ10-آلاف-جندي-منذ-7-أكتوبر-1091401568.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار