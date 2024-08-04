https://sarabic.ae/20240804/مسؤولون-أمريكيون-وإسرائيليون-يتوقعون-أن-تهاجم-إيران-إسرائيل-يوم-الاثنين-المقبل-1091394253.html

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يتوقعون متى ستهاجم إيران إسرائيل

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يتوقعون متى ستهاجم إيران إسرائيل

سبوتنيك عربي

توقع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين المقبل، وذلك ردًا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T02:44+0000

2024-08-04T02:44+0000

2024-08-04T04:36+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لوسائل إعلام أمريكية: "نتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين".وبحسب "أكسيوس"، أشار المسؤولون إلى أنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجومًا منسقًا أو سيعملان بشكل منفصل، مؤكدين أن هناك ترجيحات بأن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي.ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، قوله إن "إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن أرادت الإعلان عن تعزيز القوات الأمريكية يوم الجمعة بينما كانت إيران وحزب الله لا يزالان يناقشان شكل ردهما على أمل أن يساعد الإعلان في ردعهما والتأثير على خططهما العسكرية".وقال مسؤولان أمريكيان لـ"أكسيوس" إن "الجنرال الأمريكي المسؤول عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مايكل كوريللا وصل إلى المنطقة يوم السبت"، مشيرًا إلى أن زيارته "كانت مخططة قبل التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران وحزب الله ولكن من المتوقع أن يستخدم الرحلة لمحاولة حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي الذي دافع عن إسرائيل ضد هجوم من إيران في 13 أبريل/ نيسان ".وأوضح مسؤول أن "الأردن سيكون محطة رئيسية في رحلته"، حيث لعب الأردن دورًا مهمًا خلال هجوم 13 أبريل من خلال اعتراض طائرات بدون طيار إيرانية دخلت أراضيهم متجهة إلى إسرائيل والسماح للطائرات الأمريكية والإسرائيلية باستخدام مجالهم الجوي لاعتراض المسيرات الإيرانية.وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تأمل أن يحدث نفس الشيء مرة أخرى إذا لزم الأمر.وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حيث وجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيًا قاطعًا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، عن مقتل هنية وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران؛ مشيراً إلى أن التحقيق جار في أسباب وملابسات الحادث.ونعت حركة حماس رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي، الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة، التي تربط حركة حماس بطهران.

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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى