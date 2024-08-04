https://sarabic.ae/20240804/مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-تتعثر-بـشروط-نتنياهو-1091395784.html

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تتعثر بـ"شروط نتنياهو"

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تتعثر بـ"شروط نتنياهو"

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية بأن المفاوضات حول إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود، بعد المحادثات التي عقدت، يوم أمس السبت، بين وفد... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T05:47+0000

2024-08-04T05:47+0000

2024-08-04T05:47+0000

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وقالت التقارير: "عقد الاجتماع في القاهرة تحت ضغط أمريكي قوي على كل من مصر وإسرائيل، وذلك بعد أيام قليلة من اتهام تل أبيب بالتورط في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران".وبحسب التقارير، يخشى مسؤولون إسرائيليون، وعائلات الرهائن من أن نتنياهو، الذي شدّد مؤخراً من مطالبه، وقدم شروطاً جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، أرسل الوفد فقط لخلق مظهر من المفاوضات من أجل تخفيف الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه، وفق الموقع.وزير الخارجية القطري: كيف تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه؟وأضافت: "المحادثات التي جرت حديثاً لم تؤدِ إلى أي تقدم. ولم يحضر المسؤولون القطريون اجتماع القاهرة، مرجعين ذلك إلى "حساسيات سياسية" تتعلق باغتيال إسماعيل هنية، وركزت المحادثات في القاهرة، السبت، على قضايا أمنية تتعلق مباشرة بصفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، مثل الترتيبات الأمنية الجديدة على طول محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، لمنع تهريب الأسلحة إلى "حماس".وفقا لـ"أكسيوس"، يعتقد برنياع وبار ومسؤولون أمنيون واستخباريون إسرائيليون آخرون مشاركون في المفاوضات أن نتنياهو قرر عدم مواصلة هذه الصفقة، بغض النظر عن الانطباع الذي أعطاه لبايدن خلال زيارته للمكتب البيضاوي قبل أيام ، وهو ما أكدته المصادر.وفي وقت سابق الجمعة، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، أن الاجتماع الذي عقده بنيامين نتنياهو مع فريق التفاوض الإسرائيلي، الأربعاء، كان صعباً، وصاخباً، وشهد صراخاً من قبل المشاركين بعضهم على بعض.تصعيد التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل.. هل يعرقل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة؟

https://sarabic.ae/20240717/مع-تعثر-المفاوضات-ما-إمكانية-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتبادل-الأسرى-في-غزة-1090896944.html

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