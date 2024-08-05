https://sarabic.ae/20240805/الملك-الأردني-يؤكد-خلال-اتصال-تلقاه-من-بايدن-على-ضرورة-خفض-التصعيد-الدائر-في-المنطقة-1091448494.html
الملك الأردني يؤكد خلال اتصال تلقاه من بايدن على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة
الملك الأردني يؤكد خلال اتصال تلقاه من بايدن على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة
سبوتنيك عربي
حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، من "خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T18:39+0000
2024-08-05T18:39+0000
2024-08-05T18:39+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086138109_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a18e50ca4618059bdf35185c15f15652.jpg
وقال الديوان الملكي الأردني إن "الملك عبد الله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة والتوصل لتهدئة تحول دون الانزلاق لحرب إقليمية"، مؤكدًا أن "التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية، التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة ومنع المزيد من الحرب"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وأكد الملك الأردني على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة، مشددًا على ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه، وفق معايير واحدة.ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240804/وزير-الخارجية-الأردني-أبلغت-نظيري-الإيراني-أنني-لست-في-طهران-حاملا-رسالة-من-إسرائيل-أو-إليها-1091415812.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086138109_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca5f637ec158bb23514fd1d0338bdc23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي
الملك الأردني يؤكد خلال اتصال تلقاه من بايدن على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة
حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، من "خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب".
وقال الديوان الملكي الأردني إن "الملك عبد الله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة والتوصل لتهدئة تحول دون الانزلاق لحرب إقليمية"، مؤكدًا أن "التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية، التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة ومنع المزيد من الحرب"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية - "بترا".
وأكد الملك الأردني على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة، مشددًا على ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه، وفق معايير واحدة.
ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني
، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية،
خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.