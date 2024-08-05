الملك الأردني يؤكد خلال اتصال تلقاه من بايدن على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة

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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
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الإنسان والثقافة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الملك الأردني يؤكد خلال اتصال تلقاه من بايدن على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة
الملك الأردني يؤكد خلال اتصال تلقاه من بايدن على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة
سبوتنيك عربي
حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، من "خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T18:39+0000
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وقال الديوان الملكي الأردني إن "الملك عبد الله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة والتوصل لتهدئة تحول دون الانزلاق لحرب إقليمية"، مؤكدًا أن "التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية، التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة ومنع المزيد من الحرب"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وأكد الملك الأردني على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة، مشددًا على ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه، وفق معايير واحدة.ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي

الملك الأردني يؤكد خلال اتصال تلقاه من بايدن على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة

18:39 GMT 05.08.2024
© AFP 2023 / Jim Watsonالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمشي إلى المنصة للتحدث بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في القاعة المتقاطعة بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 12 فبراير/ شباط 2024.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمشي إلى المنصة للتحدث بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في القاعة المتقاطعة بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 12 فبراير/ شباط 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / Jim Watson
تابعنا عبر
حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، من "خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب".
وقال الديوان الملكي الأردني إن "الملك عبد الله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة والتوصل لتهدئة تحول دون الانزلاق لحرب إقليمية"، مؤكدًا أن "التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية، التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة ومنع المزيد من الحرب"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".
وأكد الملك الأردني على ضرورة خفض التصعيد الدائر في المنطقة، مشددًا على ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه، وفق معايير واحدة.
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
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أمس, 16:23 GMT
ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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