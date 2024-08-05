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https://sarabic.ae/20240805/انهيار-البورصة-الأمريكية-هبوط-اضطراري-يضرب-أسواق-المال-العالمية-1091438066.html
انهيار البورصة الأمريكية... هبوط اضطراري يضرب أسواق المال العالمية
انهيار البورصة الأمريكية... هبوط اضطراري يضرب أسواق المال العالمية
سبوتنيك عربي
اهتزت أسواق الأسهم العالمية، بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في أمريكا قفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، وسط تباطؤ كبير في عمليات التوظيف، ومخاوف من ركود أكبر... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T12:47+0000
2024-08-05T12:47+0000
اقتصاد
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وقادت طوكيو، اليوم الاثنين، هبوطا حادا في أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة مخاوف من ركود في أكبر اقتصاد في العالم، وعززت الرهانات على عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.وتسبب انخفاض أسواق الأسهم العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا، اليوم الاثنين، إلى تفعيل "إيقاف التداولات"، مع تزايد ذعر المستثمرين إزاء علامات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.وانخفضت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بنحو 2.5% في المتوسط، ​​مع اقترابها من منتصف الطريق.وفي حين اعتبرت الخسائر كبيرة، فإنها كانت أكثر تواضعا من تلك التي سجّلتها آسيا؛ إذ انخفض مؤشر "نيكي" في طوكيو بأكثر من 12%، في أسوأ يوم له منذ أزمة فوكوشيما في عام 2011، بينما عانى من أكبر خسارة له على الإطلاق في النقاط، بخسارته 4451.28 نقطة.وأظهر تقرير طال انتظاره، وصدر يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 114 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بانخفاض كبير عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأقل بكثير من المتوقع، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وجاءت الأنباء بعد يوم من بيانات المصانع الباهتة، التي أثارت المخاوف من أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أبقوا تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين من الزمان لفترة طويلة، وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن الاقتصاد قد يكون على وشك هبوط حاد ويدخل في ركود.وأدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفّض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية من المتوقع اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أو حتى يضطر إلى خفض طارئ هذا الشهر، إلى انزلاق الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.وقال محللون إن العملة اليابانية تعززت أيضا برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، في الأسبوع الماضي.وانخفضت الأسواق في جميع المجالات، اليوم الاثنين، إذ وصل خام برنت بحر الشمال إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أشهر، على الرغم من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، بينما انخفضت عملة "البيتكوين" الرقمية بأكثر من 10% إلى أقل من 50 ألف دولار، وانخفض الدولار إلى ما دون 143 ين للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.وأظهرت لوحات التداول بحرا من "اللون الأحمر"، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها وول ستريت، في يوم الجمعة الماضي، إذ تحملت شركات التكنولوجيا الثقيلة بما في ذلك "أمازون" و"مايكروسوفت" العبء الأكبر، بسبب المخاوف من أن الارتفاع الذي غذاه "الذكاء الاصطناعي" في العام الحالي، ربما كان مبالغا فيه.وفي تداولات الأسهم، اليوم الاثنين، انخفضت كل من سيئول وتايبيه بأكثر من 8%، وخسرت سنغافورة ما يقرب من 5%، وسيدني أكثر من 3%.وكان أكبر الخاسرين هم شركات التكنولوجيا، إذ خسرت شركة "تي إس إم سي" العملاقة للرقائق ما يقرب من 10% في تايبيه، بينما انخفضت كل من "سامسونغ" و"SK Hynix" المدرجة في سيئول بأكثر من 11%، وانخفضت طوكيو إلكترون بنسبة 18.5% في اليابان.وأشار البنك المركزي الأمريكي، بعد اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، إلى أن تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل يعني أنه قد يخفّض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، إذ يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس، قبل حلول يناير 2025، وهناك تكهنات حالية بأنه سيخفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال ذلك الوقت.وتعليقا على هذا، ألقى الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري لانتخابات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، باللوم في انهيار السوق الأسبوع الماضي على الإدارة الأمريكية الحالية، التي وصفها بـ"غير الكفؤة".وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أسواق الأسهم تنهار، لقد أخبرتكم بذلك!!! إن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس ليس لديها أدنى فكرة، والرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، نائم بعمق، وكل هذا بسبب القيادة الأمريكية غير الكفؤة".
https://sarabic.ae/20240804/أغنياء-العالم-يخسرون-134-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1091403627.html
https://sarabic.ae/20240802/أسهم-إنتل-الأمريكية-تنهار-بعد-الإعلان-عن-خطة-تسريح-ضخمة-1091370055.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

انهيار البورصة الأمريكية... هبوط اضطراري يضرب أسواق المال العالمية

12:47 GMT 05.08.2024
© AP Photo / Richard Drewأسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020
أسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
أسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
اهتزت أسواق الأسهم العالمية، بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في أمريكا قفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، وسط تباطؤ كبير في عمليات التوظيف، ومخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.
وقادت طوكيو، اليوم الاثنين، هبوطا حادا في أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة مخاوف من ركود في أكبر اقتصاد في العالم، وعززت الرهانات على عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتسبب انخفاض أسواق الأسهم العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا، اليوم الاثنين، إلى تفعيل "إيقاف التداولات"، مع تزايد ذعر المستثمرين إزاء علامات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وانخفضت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بنحو 2.5% في المتوسط، ​​مع اقترابها من منتصف الطريق.
وفي حين اعتبرت الخسائر كبيرة، فإنها كانت أكثر تواضعا من تلك التي سجّلتها آسيا؛ إذ انخفض مؤشر "نيكي" في طوكيو بأكثر من 12%، في أسوأ يوم له منذ أزمة فوكوشيما في عام 2011، بينما عانى من أكبر خسارة له على الإطلاق في النقاط، بخسارته 4451.28 نقطة.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مجتمع
أغنياء العالم يخسرون 134 مليار دولار في يوم واحد
أمس, 11:37 GMT
وأظهر تقرير طال انتظاره، وصدر يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 114 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بانخفاض كبير عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأقل بكثير من المتوقع، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وجاءت الأنباء بعد يوم من بيانات المصانع الباهتة، التي أثارت المخاوف من أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أبقوا تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين من الزمان لفترة طويلة، وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن الاقتصاد قد يكون على وشك هبوط حاد ويدخل في ركود.
وأدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفّض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية من المتوقع اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أو حتى يضطر إلى خفض طارئ هذا الشهر، إلى انزلاق الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
وقال محللون إن العملة اليابانية تعززت أيضا برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، في الأسبوع الماضي.
وانخفضت الأسواق في جميع المجالات، اليوم الاثنين، إذ وصل خام برنت بحر الشمال إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أشهر، على الرغم من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، بينما انخفضت عملة "البيتكوين" الرقمية بأكثر من 10% إلى أقل من 50 ألف دولار، وانخفض الدولار إلى ما دون 143 ين للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأظهرت لوحات التداول بحرا من "اللون الأحمر"، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها وول ستريت، في يوم الجمعة الماضي، إذ تحملت شركات التكنولوجيا الثقيلة بما في ذلك "أمازون" و"مايكروسوفت" العبء الأكبر، بسبب المخاوف من أن الارتفاع الذي غذاه "الذكاء الاصطناعي" في العام الحالي، ربما كان مبالغا فيه.
وفي تداولات الأسهم، اليوم الاثنين، انخفضت كل من سيئول وتايبيه بأكثر من 8%، وخسرت سنغافورة ما يقرب من 5%، وسيدني أكثر من 3%.
شركة إنتل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
مجتمع
أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة
2 أغسطس, 20:13 GMT
وكان أكبر الخاسرين هم شركات التكنولوجيا، إذ خسرت شركة "تي إس إم سي" العملاقة للرقائق ما يقرب من 10% في تايبيه، بينما انخفضت كل من "سامسونغ" و"SK Hynix" المدرجة في سيئول بأكثر من 11%، وانخفضت طوكيو إلكترون بنسبة 18.5% في اليابان.
وأشار البنك المركزي الأمريكي، بعد اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، إلى أن تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل يعني أنه قد يخفّض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، إذ يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس، قبل حلول يناير 2025، وهناك تكهنات حالية بأنه سيخفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال ذلك الوقت.
وتعليقا على هذا، ألقى الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري لانتخابات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، باللوم في انهيار السوق الأسبوع الماضي على الإدارة الأمريكية الحالية، التي وصفها بـ"غير الكفؤة".
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أسواق الأسهم تنهار، لقد أخبرتكم بذلك!!! إن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس ليس لديها أدنى فكرة، والرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، نائم بعمق، وكل هذا بسبب القيادة الأمريكية غير الكفؤة".
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