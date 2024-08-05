https://sarabic.ae/20240805/تقرير-الجيش-الأمريكي-في-حالة-صدمة-بسبب-دفاعاته-1091424309.html

تقرير: الجيش الأمريكي في حالة صدمة بسبب دفاعاته

تقرير: الجيش الأمريكي في حالة صدمة بسبب دفاعاته

سبوتنيك عربي

كشف تقرير لصحيفة أمريكية، عن صدمة في صفوف الجيش الأمريكي، بسبب أنظمة الليزر الموجودة حاليًا في الولايات المتحدة، والتي لا يمكن استخدامها لقمع الصواريخ التي... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T04:37+0000

2024-08-05T04:37+0000

2024-08-05T04:38+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت الصحيفة: "العامل المحدد الرئيسي لأشعة الليزر هو قوتها، والتي... يجب أن تصل إلى 1000 كيلووات على الأقل. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف قوة أحدث نظام ليزر تكتيكي منتشر".وأضافت: "الجيش في حالة صدمة ... على الرغم من الإنجازات المختلفة... لا يمكن لأنظمة الليزر الحديثة أن تتباهى بعد بالموثوقية ضد الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وفي شهر مايو/أيار، قال نائب مساعد وزير الدفاع جون هيل، إن الولايات المتحدة ليس لديها حماية كافية ضد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.وردا على سؤال حول الوضع الافتراضي "لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من مورمانسك (شمال غربي روسيا) بسرعة ستة آلاف ميل في الساعة"، أشار إلى أن البنتاغون يفتقر إلى أنظمة لمكافحة مثل هذه التهديدات بشكل فعال في المرحلة النهائية من رحلة الصاروخ.

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