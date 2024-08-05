https://sarabic.ae/20240805/تقرير-الجيش-الأمريكي-في-حالة-صدمة-بسبب-دفاعاته-1091424309.html
تقرير: الجيش الأمريكي في حالة صدمة بسبب دفاعاته
تقرير: الجيش الأمريكي في حالة صدمة بسبب دفاعاته
سبوتنيك عربي
كشف تقرير لصحيفة أمريكية، عن صدمة في صفوف الجيش الأمريكي، بسبب أنظمة الليزر الموجودة حاليًا في الولايات المتحدة، والتي لا يمكن استخدامها لقمع الصواريخ التي... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T04:37+0000
2024-08-05T04:37+0000
2024-08-05T04:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/19/1088285334_0:122:1728:1094_1920x0_80_0_0_86afa418a166a63f2b3130fb0ee114c1.jpg
وقالت الصحيفة: "العامل المحدد الرئيسي لأشعة الليزر هو قوتها، والتي... يجب أن تصل إلى 1000 كيلووات على الأقل. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف قوة أحدث نظام ليزر تكتيكي منتشر".وأضافت: "الجيش في حالة صدمة ... على الرغم من الإنجازات المختلفة... لا يمكن لأنظمة الليزر الحديثة أن تتباهى بعد بالموثوقية ضد الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وفي شهر مايو/أيار، قال نائب مساعد وزير الدفاع جون هيل، إن الولايات المتحدة ليس لديها حماية كافية ضد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.وردا على سؤال حول الوضع الافتراضي "لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من مورمانسك (شمال غربي روسيا) بسرعة ستة آلاف ميل في الساعة"، أشار إلى أن البنتاغون يفتقر إلى أنظمة لمكافحة مثل هذه التهديدات بشكل فعال في المرحلة النهائية من رحلة الصاروخ.
https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-6-طائرات-مسيرة-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1091162758.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/19/1088285334_48:0:1584:1152_1920x0_80_0_0_81720530d2f45268e943292d1fd17d78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقرير: الجيش الأمريكي في حالة صدمة بسبب دفاعاته
04:37 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 04:38 GMT 05.08.2024)
كشف تقرير لصحيفة أمريكية، عن صدمة في صفوف الجيش الأمريكي، بسبب أنظمة الليزر الموجودة حاليًا في الولايات المتحدة، والتي لا يمكن استخدامها لقمع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقالت الصحيفة: "العامل المحدد الرئيسي لأشعة الليزر هو قوتها، والتي... يجب أن تصل إلى 1000 كيلووات على الأقل. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف قوة أحدث نظام ليزر تكتيكي منتشر".
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن مشكلة استخدام أنظمة الليزر يمكن أن تكون المواد المختلفة الموجودة في الغلاف الجوي، مثل بخار الماء والرمل والدخان، والتي لها تأثير على تشتيت أشعة الليزر.
وأضافت: "الجيش في حالة صدمة ... على الرغم من الإنجازات المختلفة... لا يمكن لأنظمة الليزر الحديثة أن تتباهى بعد بالموثوقية ضد الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وبحسب صحيفة "National Interest"، فإن أنظمة الليزر الموجودة حاليا في الولايات المتحدة لا يمكن استخدامها للتصدي للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وفي شهر مايو/أيار، قال نائب مساعد وزير الدفاع جون هيل، إن الولايات المتحدة ليس لديها حماية كافية ضد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وردا على سؤال حول الوضع الافتراضي "لإطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من مورمانسك (شمال غربي روسيا) بسرعة ستة آلاف ميل في الساعة"، أشار إلى أن البنتاغون يفتقر إلى أنظمة لمكافحة مثل هذه التهديدات بشكل فعال في المرحلة النهائية من رحلة الصاروخ.