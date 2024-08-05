سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240805/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني--1091450869.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
سبوتنيك عربي
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T20:02+0000
2024-08-05T20:03+0000
روسيا
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090597538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_057e74dc1302864ef845dbebc3ff713f.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، فقد أجرى شويغو أيضًا، محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية علي أكبر أحمديان.وأشار رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في وقت سابق من اليوم الاثنين، خلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن "العلاقات الإيرانية - الروسية، هي علاقات استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد ولن تتأثر بتغير الحكومات.. ونرحب بالتعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها، وأنه لا يحق لحد من أن يمنعها من الرد.وشدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن "على إسرائيل تحمل مسؤوليتها، في أعقاب اغتيال هنية"، مؤكدًا أن "أي طرف يدعم هذا الكيان يجب أن يتحمل مسؤولية وعواقب ذلك"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن "إسرائيل لا تفعل شيئاً دون التنسيق مع الولايات المتحدة، وهذا الكيان هو المسؤول الأول والأخير عن جريمة اغتيال هنية".
https://sarabic.ae/20240805/إيران-الرد-على-اغتيال-هنية-مؤكد-وسيكون-صارما-ولا-يمكن-ترك-هذا-الانتهاك-دون-رد-1091442782.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090597538_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_44763c86c753e7f97bcef163733a5743.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران
روسيا, إيران

سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران

20:02 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 20:03 GMT 05.08.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، فقد أجرى شويغو أيضًا، محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية علي أكبر أحمديان.

وصرح الرئيس الإيراني، خلال لقائه مع شويغو، أنه "من الضروري تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين روسيا وإيران".

وأشار رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في وقت سابق من اليوم الاثنين، خلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن "العلاقات الإيرانية - الروسية، هي علاقات استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد ولن تتأثر بتغير الحكومات.. ونرحب بالتعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين".
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
إيران: الرد على اغتيال هنية مؤكد وسيكون صارما ولا يمكن ترك هذا الانتهاك دون رد
14:18 GMT

وقد وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، إلى إيران في زيارة عمل مقررة مسبقًا.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها، وأنه لا يحق لحد من أن يمنعها من الرد.
وشدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن "على إسرائيل تحمل مسؤوليتها، في أعقاب اغتيال هنية"، مؤكدًا أن "أي طرف يدعم هذا الكيان يجب أن يتحمل مسؤولية وعواقب ذلك"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن "إسرائيل لا تفعل شيئاً دون التنسيق مع الولايات المتحدة، وهذا الكيان هو المسؤول الأول والأخير عن جريمة اغتيال هنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала