https://sarabic.ae/20240805/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني--1091450869.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
سبوتنيك عربي
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T20:02+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، فقد أجرى شويغو أيضًا، محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية علي أكبر أحمديان.وأشار رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في وقت سابق من اليوم الاثنين، خلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن "العلاقات الإيرانية - الروسية، هي علاقات استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد ولن تتأثر بتغير الحكومات.. ونرحب بالتعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها، وأنه لا يحق لحد من أن يمنعها من الرد.وشدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن "على إسرائيل تحمل مسؤوليتها، في أعقاب اغتيال هنية"، مؤكدًا أن "أي طرف يدعم هذا الكيان يجب أن يتحمل مسؤولية وعواقب ذلك"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن "إسرائيل لا تفعل شيئاً دون التنسيق مع الولايات المتحدة، وهذا الكيان هو المسؤول الأول والأخير عن جريمة اغتيال هنية".
https://sarabic.ae/20240805/إيران-الرد-على-اغتيال-هنية-مؤكد-وسيكون-صارما-ولا-يمكن-ترك-هذا-الانتهاك-دون-رد-1091442782.html
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روسيا, إيران
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
20:02 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 20:03 GMT 05.08.2024)
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، فقد أجرى شويغو أيضًا، محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية علي أكبر أحمديان.
وصرح الرئيس الإيراني، خلال لقائه مع شويغو، أنه "من الضروري تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين روسيا وإيران".
وأشار رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في وقت سابق من اليوم الاثنين، خلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن "العلاقات الإيرانية - الروسية، هي علاقات استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد ولن تتأثر بتغير الحكومات.. ونرحب بالتعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين".
وقد وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، إلى إيران في زيارة عمل مقررة مسبقًا.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ طهران بحقها في الدفاع عن سيادتها، وأنه لا يحق لحد من أن يمنعها من الرد.
وشدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن "على إسرائيل تحمل مسؤوليتها، في أعقاب اغتيال هنية"، مؤكدًا أن "أي طرف يدعم هذا الكيان يجب أن يتحمل مسؤولية وعواقب ذلك"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن "إسرائيل لا تفعل شيئاً دون التنسيق مع الولايات المتحدة، وهذا الكيان هو المسؤول الأول والأخير عن جريمة اغتيال هنية".