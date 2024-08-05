https://sarabic.ae/20240805/هناك-تعب-مكتب-زيلينسكي-يعترف-بالمشاكل-المتزايدة-على-خط-الجبهة-1091446186.html
"هناك تعب"... مكتب زيلينسكي يعترف بالمشاكل المتزايدة على خط الجبهة
"هناك تعب"... مكتب زيلينسكي يعترف بالمشاكل المتزايدة على خط الجبهة
سبوتنيك عربي
اعترف ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بإرهاق القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T16:41+0000
2024-08-05T16:41+0000
2024-08-05T16:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بودولياك في مقابلة مع قناة للمذيعة التلفزيونية الأوكرانية ناتاليا فلاششينكو على "يوتيوب"، ردًا على سؤال عما إذا كان أولئك الموجودون في الخطوط الأمامية متعبين: "بالطبع، هناك إرهاق... الناس لا يفهمون تمامًا كيف ستتطور الأمور وإلى أين ستذهب بعض الاتفاقات. لقد سئم الناس، أنت تجلس في ظروف سيئة الجودة".يذكر أنه الآن يتم تعبئة المواطنين في أوكرانيا، بدءًا من سن الـ25 عامًا، يما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والمعاقين.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع "قانون التعبئة"، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول "القانون" حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها، أكثر من مرة.
https://sarabic.ae/20240805/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-رفض-جنود-نظام-كييف-مواصلة-القتال-على-خطوط-الجبهة-الأمامية--1091442432.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
"هناك تعب"... مكتب زيلينسكي يعترف بالمشاكل المتزايدة على خط الجبهة
اعترف ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بإرهاق القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.
وقال بودولياك في مقابلة مع قناة للمذيعة التلفزيونية الأوكرانية ناتاليا فلاششينكو على "يوتيوب"، ردًا على سؤال عما إذا كان أولئك الموجودون في الخطوط الأمامية متعبين: "بالطبع، هناك إرهاق... الناس لا يفهمون تمامًا كيف ستتطور الأمور وإلى أين ستذهب بعض الاتفاقات. لقد سئم الناس، أنت تجلس في ظروف سيئة الجودة".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "بايس" الإسبانية، أن كييف تكثف التعبئة لأنها لا تستطيع تجنيد أشخاص مستعدين للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب ضعف معنويات سكان البلاد.
يذكر أنه الآن يتم تعبئة المواطنين في أوكرانيا، بدءًا من سن الـ25 عامًا، يما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والمعاقين.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع "قانون التعبئة"، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية
بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول "القانون" حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها، أكثر من مرة.